«Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов

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«Ростелеком» готов приобрести второго после него крупнейшего поставщика услуг на рынке ЦОДов – Dataline. Сумма сделки может составить 21 млрд руб. В случае осуществления сделки «Ростелеком» будет контролировать четверть отечественного рынка ЦОД.

«Ростелеком» готов купить Dataline

Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение 100% доли в ООО «Даталайн», работающей в сфере услуг центров обработки данных (ЦОД) под торговой маркой Dataline. Как говорится в сообщении «Ростелекома», сделка должна состояться через «дочку» компании – «Ростелеком – Центры обработки данных» (РТК-ЦОД).

Сумму предстоящей сделки в «Ростелекоме» не раскрывают, ссылаясь на то, что она еще не завершена. Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «дочки» «Ростелекома» о приобретении Dataline.

Газета «Коммерсант» писала, что сумма сделки может составить 21 млрд руб. без учета чистого долга приобретаемой компании в 4 млрд руб. Позднее то же издание сообщало, что после сделки «Ростелеком» может привлечь в приобретенный актив внешнего инвестора, который вложит в него до 25 млрд руб. в обмен на долю 30-35%. В роли такого может выступать государственный «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ).

Что получится в результате слияния Dataline и «Ростелекома»

По данным рейтинга поставщиков ЦОДов, подготовленного CNews Analytics, Dataline является вторым по величине игроком на данном рынке, имея 4,8 тыс. стойко-мест. Больше только у самого «Ростелекома» - 5,87 тыс. стойко-мест.

Дата-центр NORD компании DataLine

В распоряжении Dataline имеется восемь ЦОД уровня Tier III. Выручка компании в 2018 г. составила 5,3 млрд руб. Среднегодовой темп роста выручки компании составляет 20% за последние четыре года. В 2020 г. компания планирует дополнительно ввести в строй еще 1 тыс. стоек.

«Ростелекому» необходим Dataline для усиления своих позиций в корпоративном сегменте, где приобретаемая компания имеет около 500 клиентов. Также у Dataline есть развитая экосистема сервисов IaaS (Infrastructure as a service, предоставление по подписке фундаментальных информационно-технологических сервисов), благодаря которым «Ростелеком» усилит свои позиции в сегменте облачного провайдинга.

После сделки у «Ростелекома» будет 11,5 тыс. стойко-мест – более четверти от всего рынка ЦОД, оцениваемого в 42 тыс. стойко-мест. В «Ростелекоме» считают, что приобретение Dataline будет соответствовать стратегической цели компании – развитию геораспределенной сети ЦОД и экосистемы облачных цифровых услуг для корпоративных и государственных заказчиков.

Гендиректор «Даталайн» Юрий Самойлов говорил CNews, что после сделки компания продолжит работать под своим брендом в рамках самостоятельного бизнес-подразделения, а нынешний топ-менеджмент сохранит свои позиции по крайней мере в течении предстоящих двух лет.

При этом, по словам Самойлова, Dataline продолжит работать преимущественно с корпоративным сегментом, тогда как РТК-ЦОД продолжит работать преимущественно с государственным заказчиками. Более того, компании не будут обмениваться клиентами, то есть Dataline продолжит обслуживать имеющихся госзаказчиков, а РТК-ЦОД – имеющихся корпоративных заказчиков.

Не первая крупная покупка на рынке ЦОДов

«Ростелеком» не впервые совершает крупные приобретения на рынке ЦОД. В 2015 г. компания приобрела долю в 50,1% в компании «Центр хранения данных», работавшей под торговой маркой Safedata, за 1,83 млрд руб. Затем, в 2017 г., «Ростелеком» приобрел оставшуюся долю за 2,255 млрд руб.

Safedata владела ЦОДами «Москва-I» и «Москва-II», соответствующими уровню Tier III. Также Safedata владела долями в крупнейшей в Рунете точки обмена трафиком MSK-IX и операторе CDN-сервисов Ngenix. Сейчас на базе Safedata создано подразделение РТК-ЦОД, которое и приобретает Dataline.