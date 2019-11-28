Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео

Инвестиции в авиацию

На канале в Instagram бывшего руководителя Минкомсвязи Николая Никифорова появилось видео летных испытаний композитного сельскохозяйственного самолета Т-500. В примечании к видео экс-глава Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в Казани проходят испытания первая партия из десяти таких самолетов.

В мае 2019 г. стало известно, что «Дигнавис» (Diginavis) – одна из компаний Николая Никифорова, стала совладельцем компании «Аэропрактика», которая специализируется в сфере экспериментальной авиации и с 2022 г. планирует выпускать до сотни легкомоторных самолетов в год.

Николай Никифоров в мае 2019 г. официально подтвердил вхождение его компании Diginavis в качестве соучредителем ООО «Аэропрактика» с долей 37%, однако не уточнил, производилась ли оплата доли деньгами. По словам экс-министра, вклад его компании составят «сквозные цифровые технологии», связанные с «беспилотниками, с искусственным интеллектом и робототехникой».

Скриншот записи в Instagram-аккаунте Николая Никифорова

Никифоров возглавлял Минкомсвязи с мая 2012 г. по май 2018 г. 18 мая 2018 г. главой Минкомсвязи стал бывший руководитель Аналитического центра при правительстве России Константин Носков.

Компания Diginavis, на 100% принадлежащая Николаю Никифорову, была создана в июне 2018 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. О создании компании Diginavis экс-министр объявил лично в июне 2018 г. в дни конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Казани. «Эти компании (ООО «Дигинавис» и еще одна – ООО «Развитие Иннополиса» по оказанию финансовых услуг – прим. CNews) зарегистрированы в Иннополисе, чтобы создавать здесь рабочие места, платить достойную заработную плату, платить налоги и развивать нашу страну», — сказал Николай Никифоров в интервью TAdviser.

Одним из соинвесторов «Аэропрактики» с долей 26%, по данным базы «СПАРК», выступает обнинское НПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, входящее в «Ростех». Крупным акционером «Аэропрактики» также является предприниматель Магомед Закаржаев. Общий объем инвестиций в предприятие, по словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, составит порядка 2,5 млрд руб.

Судьба Т-500

Российский легкомоторный самолет Т-500 был спроектирован под рабочим названием МВ-500 и поднят в воздух казанской компанией МВЕН в начале 2000 гг. Позже МВЕН начала штучное производство самолета при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В середине 2010-х годов к проекту в рамках увеличения доли гражданской продукции

Входящее в Ростех ГНЦ ОНПП «Технология» подключилась к проекту в середине 2010 гг. Модернизированный самолет под названием Т-500 впервые был представлен на выставке «МАКС-2017», и в сентябре 2018 г. впервые получил сертификат типа.

Т-500 выполнен по схеме цельнокомпозитного одноместного низкоплана с неубирающимся шасси и возможностью эксплуатации вне аэродромов и в районах со сложными климатическими условиями.

Длина Т-500 составляет 7,7 м, размах крыла 12,4 м, высота 2,3 м. Самолет оснащается 6-цилиндровым 8,87-литровым двигателем Lycoming O-540 производства компании Lycoming Engines (США), мощность которого составляет 315 л.с., заявленный ресурс – до 3 тыс. летных часов.

Т-500 способен развивать крейсерскую скорость 160 км/ч, максимальная дальность полета составляет 1000 км. Вес пустого самолета в стандартной комплектации составляет 756 кг, максимальный взлетный вес – 1510 кг. Т-500 оснащается быстродействующим парашютом для спасения пилота и машины.

Производство Т-500 и дальнейшие планы

Первая серия из десяти самолетов была построена по заказу «Ростеха» на мощностях МВЕН. Дальнейшие планы «Ростеха» по выводу производства на уровень сотен самолетов ежегодно оказались малы для ресурсов МВЕН, поэтому был принято решение о строительстве своего аэродрома и завода для сборки самолетов малой авиации на территории ОЭЗ Иннополис.

Строительство начато весной 2019 г. запуск массового производства намечен на 2022 г. Производством особо критичных композитных компонентов планера Т-500 займется обнинский завод ОНПП «Технология».

Помимо сельского хозяйства, Т-500 предполагается использовать для мониторинга больших объектов промышленности, охраны лесов, изучения погодных явлений, а также ликвидации разливов нефти, обучения летчиков и разработки беспилотников.

По словам Никифорова, стоимость самолета Т-500 составляет порядка 20-25 млн руб. в зависимости от комплектации. Как было объявлено ранее в рамках «ЦИПР-2019», строительство сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации стартует в Татарстане в 2020 г. Начиная с 2022 г. «Аэропрактика» планирует осуществлять сборку самолетов серии Т-500, включая двухместный и беспилотный варианты.

В дальнейших планах компании, по словам Николая Никифорова – создание цифровой платформы для «уберизации» авиахимработ, с возможностью заказа услуги по мере востребованности. По мнению экс-министра, этот рынок должен быть конкурентоспособным.