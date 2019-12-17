Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

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Проблемы сайта госзакупок

Как выяснил CNews, единая информсистема (ЕИС) в сфере закупок, частью которой является сайт госзакупок zakupki.gov.ru, как минимум два дня работала неадекватно — в силу перевода интеграционного программного модуля с проприетарного решения на открытое.

В течение 16-17 декабря 2019 г. обращал на себя внимание факт крайне скудной по сравнению с обычными днями поисковой выдачи сайта по наиболее популярным на ИТ-рынке словосочетаниям («программное обеспечение», «обработка данных» и пр.).

Представитель одной из электронных площадок сообщил в разговоре с CNews, что многие заказчики просто не могут разместить сведения о тендерах в системе. После вышеупомянутой миграции модуля число размещений закупок на его площадке упало ровно в 10 раз. Проблема также осложнила размещение сведений об уже завершенных тендерах, сделав невозможным заключение контрактов.

Госзакупки внедрили СПО-модуль и засбоили

В отделе внешних связей Федерального казначейства (заказчика сайта госзакупок) сообщили CNews, что 14-15 декабря (на минувших выходных) в ЕИС была произведена замена части системы, отвечающая за взаимодействие с внешними системами размещения закупок и электронными площадками. «Был выполнен переход на решение с открытым программным кодом», — указали собеседники редакции, не сумев после этого разъяснить, какое именно ранее использовалось решение, и какой продукт пришел ему на смену.

Устранение проблемы

Факт неадекватной работы системы представители Казначейства отрицать не стали. «16 декабря в 9:00 службой эксплуатации ЕИС были зарегистрированы проблемы, связанные с долгой обработкой интеграционных данных, — отметили они. — По состоянию на 12:00 17 декабря 70% документов, сформированных 16 декабря, было получено и доставлено до внешних систем».

В районе 16:00 17 декабря собеседники CNews сообщили, что Казначейство намерено устранить проблемы до конца суток. «В срок до 00:00 18 декабря планируется, что все накопленные за 16-17 декабря данные будут доставлены адресатам», — заверили они.

Сегодня, 18 декабря в районе 10:30 представитель электронной площадки сообщил CNews, что сбоев в работе своих систем он больше, действительно, не наблюдает.



Проблемы для госбюджета

Многолетняя практика CNews мониторинга госзакупок показывает, что, например, для федеральных госорганов и их подведомственных учреждений весьма характерна ярковыраженная сезонность. В частности, в октябре 2016 г. CNews при составлении рейтинга 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2015 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, констатировал их явное неравномерное календарное распределение.

Так, в приведенной сотне контрактов с января по май 2015 г. было объявлено лишь 19 закупок. Активизация чиновников началась в июне, более или менее равномерно затронув последующие несколько месяцев. Однако явный пик объявлений закупок пришелся на декабрь — 29 процедур, большая часть которых относится к последним числам этого месяца.

Данная статистика говорит о склонности ИТ-чиновников откладывать многие масштабные закупки на самый конец года. А значит, продолжительный сбой в ЕИС во второй половине декабря мог бы сорвать важные планы и привести к неисполнению годовых бюджетов госорганов.

Напомним, в начале ноября CNews писал, что по итогам первых девяти месяцев 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» составил лишь 12,3%. Это следовало из доклада Счетной палаты по исполнению бюджета за указанный период. С учетом того, что в 2019 г. на эту нацпрограмму было выделено 108 млрд руб., к сентябрю 2019 г. из них было израсходовано только 13,3 млрд руб.

Проблемы и странности zakupki.gov.ru

Напомним, что в феврале 2017 г. единственным исполнителем контрактов с Казначейством на развитие и эксплуатацию ЕИС в сфере закупок Правительство России определило госкорпорацию «Ростех».

По наблюдениям CNews, функциональность и дизайн сайта обновляются регулярно, и к улучшениям это приводит далеко не всегда. Периодически возникают очевидные проблемы.

Например, в июле 2018 г. CNews обнаружил и первым указал на это «Ростеху», что с сайта госзакупок исчезли тексты договоров подрядчиков с госкомпаниями. При изучении карточки конкретного договора, выбирая вариант просмотра сведений о нем в «печатной форме», посетитель получал системное сообщение «Запрашиваемая страница не существует».

Тогда же CNews обратил внимание на то, что в поисковой системе по сайту госзакупок невозможно задать тип валюты, в которой выставлена начальная цена соглашения. По умолчанию тип задан как «любой», и все попытки его изменить, например на рубли или доллары США, ни к чему не приводят. Система возвращала настройки по данному параметру в исходное состояние.

Немногим более месяца назад, 6 ноября 2019 г. CNews обнаружил, что на сайте госзакупок исчезла универсальная возможность поиска тендеров по цене. Эта опция перестала отображаться среди стандартных фильтров поиска открытой части портала (по дате, по способу определения поставщика, по этапу закупки и т. д.).

Наряду с этим на сайте регулярно появляются и просто неудачные дизайнерские или опциональные решения. Например, в сентябре 2019 г. в течение примерно трех недель на ресурсе в поисковой выдаче в названиях тендеров перестали подкрашиваться заданные поисковые слова. Это сильно затрудняло определение ценности тех или иных показанных закупок с точки зрения конкретных пользователей. Сейчас проблема устранена.

А в октябре 2019 г. в поисковой выдаче, отсортированной по дате обновлений тендеров, сами эти даты нигде не отображались. Узнать их можно только было открывая карточки закупок и углубляясь дальше в журнал событий. «Проблема» была оперативно решена после указания на нее в материале CNews.