Власти купили 150 тыс. пакетов «Мой офис»
В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».
«Мой офис» — для 19 ФОИВов
Как стало известно CNews, по итогам завершившихся в декабре 2019 г. тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), 19 ведомств получат 150,8 тыс. пакетов «Мой офис». Об этом редакции рассказали разработчики данного софта из компании «Новые облачные технологии» (НОТ).
«Мой офис» к поставке был предложен компанией «Ланит», которая победила в двух из трех тематических тендерах, подписав с Минкомсвязи контракты на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб., то есть суммарно на 498,6 млн руб. Третий контракт на 241,9 млн руб. достался «Софтлайн проектам». По данным издания TAdviser, эта компания поставит в 26 ФОИВов пакеты «Р7-офис» отечественного разработчика «Новые коммуникационные технологии» (НКТ).
Крупнейшим потребителем пакетов «Мой офис» в итоге стала Федеральная налоговая служба (ФНС). По договорам поставки Минкомсвязи с «Ланитом» она получит без малого 87 тыс. лицензий (см. таблицу).
Напомним, централизованные закупки офисного ПО, наряду с ПО обеспечения информбезопасности, Минкомсвязи проводит для ФОИВов подотчетных Правительству России во исполнение правительственного постановления № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.
Детали поставки «Моего офиса»
Поставляемые пакеты «Мой офис» в соответствии с условиями тендеров состоят из редакторов текстов, таблиц и презентаций, файлового менеджера, приложения электронной почты, средств работы с адресной книгой, календарем и др. Программное обеспечение, как и было прописано в ТЗ, совместимо не менее чем с двумя операционными системами из единого реестра российского ПО при Минкомсвязи.
|№
|ФОИВ
|Число лицензий
|1
|Федеральная налоговая служба
|86 922
|2
|Федеральная служба государственной статистики
|18 500
|3
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|15 494
|4
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|9 451
|5
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|7 670
|6
|Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
|4 178
|7
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|3 505
|8
|Федеральная антимонопольная служба
|1 593
|9
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|1 336
|10
|Федеральная служба по труду и занятости
|780
|11
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|317
|12
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|280
|13
|Федеральная служба по аккредитации
|270
|14
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|210
|15
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|121
|16
|Федеральное агентство железнодорожного транспорта
|100
|17
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|56
|18
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|20
|19
|Федеральное дорожное агентство
|12
|Итого
|150 815
Требованиями была оговорена возможность совместного редактирования документов 10 и более одновременно работающими с одним документом пользователями и указана поддержка мобильных ОС.
По условиям тендерной документации, закупаемое ПО должно отвечать требованиям постановления Правительства России от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения».
Сложная предыстория поставки
Напомним, у закупки вышеупомянутого офисного ПО была непростая предыстория. Изначально Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО еще 14 ноября 2019 г. В первом случае на приобретение программ для 41 ФОИВа было выделено 197,7 млн руб., во втором для 45 ФОИВов — 757,1 млн руб.
По итогам процедур в первом из тендеров победил «Ланит-интеграция» с ценовым предложением в 195,7 млн руб. Второй тендер был застопорен по жалобе в ФАС компании «Алми партнер» — разработчике пакета AlterOffice, который в конце ноября 2019 г. был исключен из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи за жульничество в вопросах авторского права, касающегося СПО-фрагментов продукта.
Минкомсвязи пришлось запустить закупку офисного софта заново. Она ее разбила на три отдельных аукциона с прежней суммарной начальной ценой контрактов. Извещения о тендерах были опубликованы 8 декабря 2019 г. По их итогам, как уже было сказано выше, подряды на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб. достались «Ланиту», на 241,9 млн руб. — «Софтлайн проектам».