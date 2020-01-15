Сбербанк займется производством компьютеров

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Сбербанк создал дочернюю компанию «СберДевайсы», основной вид деятельности которой – производство компьютеров и периферийного оборудования. Также она может заниматься производством бытовой техники и разработкой ПО.

Новая «дочка» крупного банка

Сбербанк основал дочернюю компанию «СберДевайсы» (ООО) по производству компьютеров, а также различного периферийного оборудования. Компания была зарегистрирована 2 октября 2019 г. посредством ООО «Цифровые активы», контролируемого госбанком.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, «Цифровым активам» принадлежат 100% новой компании. «СберДевайсы» зарегистрирована в Москве, ее уставный капитал составляет 11 тыс. руб., а на пост ее генерального директора назначен Максим Малежин. Раньше он занимал должность исполнительного директора блока «Технологии» отдела стратегии развития технологий Сбербанка.

Сбербанк заинтересовался производством компьютеров

В настоящее время Сбербанк, по информации РБК, работает над собственной умной колонкой, голосового ассистента для которой создает «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Устройство может быть иметь отношение к «СберДевайсам», так как в августе 2019 г. банк опубликовал несколько вакансий для направления SberDevices, косвенно связанных с разработкой смарт-колонки. На 15 января 2019 г. официальных подтверждений факта разработки такого гаджета не было.

Сферы деятельности новой компании

Основная сфера деятельности «СберДевайсов» – производство компьютеров и периферии. Помимо этого, компания может заниматься производством бытовой электроники, бытовых электрических приборов, а также прочего электрического оборудования.

«СберДевайсы» имеет право производить коммуникационное оборудование, вести оптовую торговлю компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением, а также осуществлять розничную торговлю компьютерами, ПО и периферией в специализированных магазинах. Дополнительно она может торговать через интернет или по почте.

В список разрешенных видов деятельности «СберДевайсов», в дополнение к перечисленному, входят: разработка ПО, консультативная деятельность в области компьютерных технологий, деятельность по управлению компьютерным оборудованием, а также другая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Автомобильная «дочка» Сбербанка

Вместе со «СберДевайсами» Сбербанк через «Цифровые активы» зарегистрировал еще одну компанию – «Сбер.Авто». По данным базы СПАРК, она тоже была основана 2 октября 2019 г. в Москве, но ее уставный капитал в сравнении со «СберДевайсами» оказался немного меньше – 10 тыс. руб.

К основному виду деятельности «Сбер.Авто» относится разработка компьютерного ПО. Компания также может работать в области связи, информационных технологий и обработки данных. Дополнительно она может вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.

По информации РБК, в начале осени 2019 г. Сбербанк планировал запустить онлайн-маркетплейс по продаже новых и подержанных автомобилей. По своим возможностям он должен был походить на сервис «ДомКлик», позволяющий находить и покупать недвижимость, а также оформлять ипотеку в режиме онлайн. На момент публикации материала сервис запущен не был.

Сбербанк и мобильная связь

В «экосистеме» Сбербанка существует еще одно дочернее предприятие, напрямую связанное с ИТ и телекоммуникациями – ООО «Сбербанк-Телеком», зарегистрированное в сентябре 2016 г. Компания была создана, опять же, через ООО «Цифровые активы», получившее 100-процентную долю в нем. Генеральным директором назначен Руслан Гурджиян, а размер уставного капитала превышает 100 млн руб.

В 2017 г. «Сбербанк-Телеком» запустила виртуального сотового оператора «Поговорим», базирующегося на инфраструктуре Tele2. На момент начала работы он действовал только в Москве и Санкт-Петербурге, но в дальнейшем существенно расширил географию своего присутствия.

В сентябре 2018 г., как сообщал CNews, состоялся перезапуск «Поговорим» под новым названием «СберМобайл». Аппаратное обеспечение по-прежнему предоставляет Tele2.