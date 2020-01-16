Основатель Qiwi продал акции компании за $25,7 млн

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Сергей Солонин сокращает долю в Qiwi

Сооснователь и крупнейший акционер платежной системы Qiwi Сергей Солонин сократил размер принадлежащего пакета акций компании. Это следует из информации на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Ценные бумаги Qiwi разделены на два типа. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну бумагу и могут свободно продаваться. Акции класса «A» обладают 10 голосами на одну бумагу, но не подлежат свободной продаже - для этого их необходимо конвертировать в акции класса «A» в пропорции 1:1.

У Солонина на конец 2019 г. было 11,75 млн акций класса «A» и 350 тыс. акций класса «B», что составляет 19,2% от общего числа акций и 64,6% от общего числа голосов. В период с 18 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. Солонин совершил 13 сделок по продаже акций класса «B» по цене от $18,8 до $19,4 за одну акцию.

Всего было продано 1,35 млн акций класса «B», что составляет 2% от общего числа акций компании. Общая сумма соответствующих сделок составила $25,7 млн. Для продажи 1 млн акций класса «A» был конвертирован в 1 млн акций класса «B».

Сергей Солонин, сооснователь и крупнейший акционер Qiwi, продал принадлежащие ему 2% акций компании за $25,7 млн

У Солонина осталось 10,7 млн акций класса «B», что составляет 17% от общего числа акций и 60,4% от общего числа голосов.

Кадровые перестановки в Qiwi

В ноябре 2019 г. Qiwi публиковала предварительный проспект размещения ценных бумаг, согласно которому Солонин планировал продать 3% акций компании. Сам Сергей Солонин говорил, что он собирается продать небольшую часть принадлежащих ему акций для инвестиций в личные проекты.

Отметим, что с 2012 г. Сергей Солонин занимал пост гендиректора Qiwi. В конце 2019 г. было объявлено, что с 20 января 2020 г. Солонин покинет свой пост, заняв вместо этого позицию исполнительного председателя совета директоров компании (до той поры Солонин был простым членом совета директоров). Новым гендиректором Qiwi станет Борис Ким, который сейчас является председателем совета директоров компании.

Банк «Открытие» планирует полностью продать свою долю в Qiwi

В ходе упомянутого предварительного проспекта размещения акций Qiwi сообщалось также, что всю свою долю в Qiwi предполагает продать банк «Открытие». Банку принадлежат 21,4 млн акций класса «B», что составляет 34% от общего числа акций и 11,4% от общего числа голосов.

Банк «Открытие» стал акционером Qiwi летом 2017 г., скупив 9% акций платежной системы за $99,4 млн. За два года до этого группа «Открытие холдинг», в которую тогда входил банк «Открытие», получила 8,7% акций Qiwi в обмен на платежные системы «Рапида» и Contact.

Позднее, в августе 2017 г., группа «Открытие холдинг» продала банку «Открытие» принадлежащую ей долю в Qiwi за $90,2 млн. В результате этого доля банка «Открытие» в Qiwi выросла до 18%. Одновременно Центробанк из-за тяжелой финансовой ситуации ввел временную администрацию в банке «Открытие», решив подвергнуть его санации за счет средств Фонда коснолидации банковского сектора.

Затем, в конце 2017 г., группа «Открытие Холдинг» скупила 16% акций Qiwi за 9,43 млрд руб. и перепродала их банку «Открытие» за 7,7 млрд руб., то есть на 1,7 млрд руб. дешевле. Продажа осуществлялась в рамках сделки РЕПО - то есть с обязательством обратного выкупа. Однако обратного выкупа не произошло, и у банка «Открытие» осталось 34% акций Qiwi.