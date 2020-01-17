Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги

Прошедшие преимущественно только со второй попытки фильтр Минпромторга проекты по созданию техники на российских процессорах получили реальные деньги. В подписанных на предоставление госсубсидий договорах с министерством публично представлены показатели эффективности, которых разработчикам придется достичь, чтобы не попасть под штрафные санкции.

Многострадальные субсидии

Как и прогнозировал CNews, несмотря на отсутствие твердых гарантий, все одобренные в конце ноября 2019 г. в ходе повторного конкурса Минпромторга проекты с использованием отечественных процессоров получили финансирование государства на их реализацию.

Напомним, после тотального провала в начале октября 2019 г. всех проектов на основе «Эльбрусов», «Байкалов» и пр. на первом конкурсе, Минпромторг в том же месяце дал российским разработчикам второй шанс. Им сумела воспользоваться часть изначально отвергнутых претендентов, а также один новичок. Выделение денег одобрено для пяти заявок из 14 — на 953 млн руб. из 3,5 млрд руб.

По данным реестра субсидий (не путать с обычным контрактованием) на сайте «Электронный бюджет», 15 декабря 2019 г. Минпромторг подписал договор с омским предприятием «Промобит», утвердив передачу ему 112 млн руб. частями до 2021 г. включительно (при лимите возможного госфинансирования на уровне 137 млн руб.).

В тот же день аналогичный документ был подписан с «РСК технологиями» на 60 млн руб. (полная сумма госфинансирования). 16 декабря — с «Депо электроникс» на 103 млн руб. и 351 млн руб. (полные суммы). 17 декабря — с «Аладдин Р. Д.» на 255 млн руб. (при лимите в 300 млн руб.). Все эти договоры также подразумевают выплаты частями до 2021 г. включительно.

Проекты на российских чипах получили от Минпромторга 880 миллионов

Таким образом общая сумма реально выделенных денег уже составила 881 млн руб. «Промобит» и «Аладдин» недостающие в рамках лимитов средства возможно получат позже — после 2021 г. в рамках дополнительных соглашений.

Что планируется создать

Профинансированный государством проект «Промобита» заключается в создании высокоскоростных подключаемых блок-накопителей данных стандарта NVMe over Fabtic на «Эльбрусах» и российском интерконнекте «Ангара». Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 275 млн руб. Проект рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате «Промобит» должен будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 127 млн руб., организовать восемь новых рабочих мест, отправить на экспорт технику на $40 тыс. и получить четыре патента.

Проект «РСК технологий», ранее известных в качестве разработчика суперкомпьютерных решений исключительно на процессорах Intel, касается производства унифицированной интероперабельной серверной платформы для создания ЦОДов и суперЭВМ петафлопсной производительности с одновременным использованием микропроцессоров архитектуры «Эльбрус» и x86.

Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 120 млн руб. Проект также рассчитан на срок до 30 июня 2023 г. К этой дате «РСК технологии» должны будут реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 470 млн руб., организовать 10 новых рабочих мест и получить три патента.

Первый из проектов «Депо электроникс» предполагает создание линейки моноблоков на базе «процессора отечественного производства» и чипа на архитектуре x86 в одноконтурном и двухконтурном исполнении. Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 211 млн руб. Проект рассчитан на срок до 31 декабря 2023 г. К этой дате «Депо» должно будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 1,03 млрд руб., организовать четыре новых рабочих места и получить три патента.

Второй проект компании касается разработки и производства отказоустойчивых унифицированных СХД на базе процессоров «Эльбрус», x86 и «Байкал». Общая его стоимость с учетом собственных денег компании составит 703 млн руб. Проект также рассчитан на срок до 31 декабря 2023 г. К этой дате «Депо» должно будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 875 млн руб., организовать 23 новых рабочих места и получить четыре патента.

Наконец, проект «Аладдина» подразумевает разработку технологической платформы управления жизненным циклом конечных устройств для интернета вещей и систем межмашинного взаимодействия для систем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». Напомним, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г.

Проект рассчитан на срок до 30 июня 2024 г. К этой дате «Аладдин» должен будет реализовать созданную импортозамещающую или инновационную продукцию на 587 млн руб., организовать 40 новых рабочих мест, отправить на экспорт технику на $130 тыс. и получить три патента.