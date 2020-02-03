Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания

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Пенсионный фонд определил подрядчика на 20-миллионный проект, касающийся перевода его работы с лицевыми счетами на «Эльбрусы». Безальтернативным победителем тематического конкурса стала компания «Лантана текнолоджи», для которой это уже не первый подобный проект. При этом у нее нет действующего сайта, а во время работы над прошлыми проектами в ней трудился всего один человек.



Неизменный подрядчик ПФР по линии «Эльбрусов»

Как выяснил CNews, проект Пенсионного фонда России (ПФР), связанный с переводом его работы с лицевыми счетами на отечественные процессоры «Эльбрус», осуществит обнинская компания «Лантана текнолоджи». Контракт на соответствующие работы достался ей по итогам запущенного 31 декабря 2019 г. конкурса с начальной ценой лота в 21,6 млн руб.

Непосредственным заказчиком работ выступил Межрегиональный информационный центр фонда (МИЦ ПФР). «Лантана текнолоджи» с ценовым предложением в 21,4 млн руб. оказалась единственным участником процедуры. Из-за этого конкурс официально был признан несостоявшимся. Однако по сложившейся на госзакупках практике это не помешало тендерной комиссии принять решение о заключении контракта именно с этим безальтернативным претендентом. Исполнение контракта продлится до конца 2020 г.

Указанная компания не впервые подписывает со структурами ПФР контракты, касающиеся проектов по переводу тех или иных сервисов на «Эльбрусы». В частности, когда в 2017 г. ПФР приступил к полноценному использованию платформы «Эльбрус» в своей автоматизированной системе нового поколения АИС ПФР-2, подрядчиком в двух проектах также выступила «Лантана». Тогда господряды достались ей не безальтернативно. На открытых конкурсах она дважды побеждала компанию «Капс интеграция». Сумма первого контракта составила 19,7 млн руб., сумма второго — 19,9 млн руб.

Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы»

Кроме того, в начале июня 2018 г. CNews писал об очередной победе «Лантаны» над «Капс интеграцией» в 20-миллионном конкурсе МИЦ ПФР на развитие и сопровождение ПО, задействованного на программно-аппаратной платформе «Эльбрус».

Некоторые странности «Лантаны»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Лантана текнолоджи» было зарегистрировано 24 августа 2012 в Обнинске Калужской области. Единственным учредителем на данный момент числится Татьяна Сергеевна Розинкова. Гендиректором заявлен Игорь Арковой. Он же выступает гендиректором обнинских фирм «Тевит» и «Атомприбор» (отметим, Обнинск известен первой в мире атомной электростанцией).

На момент публикации материала ни одного действующего интернет-сайта компании поисковики не обнаруживали. На ресурсе lantana-tec.ru (на него ссылается ряд справочников) посетителей встречала надпись «Хостинг сайта временно приостановлен. Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга».

По сведениям веб-архива web.archive.org, в 2018 г. с сайта lantana-tec.ru стояла безусловная переадресация на сайт a-pribor.ru, принадлежащий вышеупомянутому «Атомприбору». Сейчас он также не работает — посетителей встречает идентичное сообщение о приостановке хостинга. Однако по архивным записям видно, что ранее на нем было указано, что «Атомприбор» с «Лантаной текнолоджи» образуют единую группу компаний.

Стопроцентным учредителем «Атомприбора» заявлен Павел Сергеевич Розинков (отчество и фамилия — как у учредителя «Лантаны»).

По информации сервисов проверки контрагентов, по итогам 2018 г. (то есть уже после начала работы над вышеупомянутыми проектами ПФР) среднесписочная численность сотрудников «Лантаны» равнялась одному человеку, «Атомприбора» — четырем.

При этом, по итогам этого же года, выручка «Лантаны» составила 68 млн руб. при уровне чистой прибыли в 290 тыс. руб., выручка «Атомприбора» — 72,4 млн руб. с прибылью в 5 млн руб.

За «Лантаной» числится как минимум 41 госконтракт; основной заказчик — МИЦ ПФР. За «Атомприбором» — 24 госконтракта; основной заказчик — ПФР.

Некоторые подробности фронта работ для ПФР

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, в рамках вышеупомянутого развития ПО от исполнителя потребуется создать на «Эльбрусе» платформу функционирования электронных сервисов обработки данных лицевых счетов, обеспечить процесс сбора и хранения данных лицевых счетов, участвующих в процедурах объединения/разделения лицевых счетов с региональных серверов АИС ПФР, а также сведения форм, подаваемых в рамках сдачи единой отчетности, хранящихся в АИС ПФР-2.

Также на платформе «Эльбрус» необходимо запустить процесс реорганизации данных лицевых счетов, хранящихся в формате программно-технического комплекса системы персонифицированного учета (ПТК СПУ), сервис реорганизации данных лицевых счетов в подсистеме СПУ АИС ПФР-2, процесс укладки данных лицевых счетов, хранящихся в формате ПТК СПУ на центральный и региональные серверы ПТК СПУ, сервис реорганизации данных специальной части лицевых счетов, хранящихся в программно-техническом комплексе контроля инвестиционных процессов (ПТК КИП).

Дорабатываемое программное обеспечение должно быть совместимо с применяющимися в ПФР специализированными средствами защиты информации: программным комплексом «Панцирь-К», средствами защиты от вредоносных программ «Доктор веб» и «Антивирус Касперского», средствами криптографической защиты информации ViPNet.

«Эльбрусы» в ПФР

Напомним, о том, что ПФР начал апробацию технических решений на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус», CNews стало известно в октябре 2016 г. Тогда в ходе эксперимента данные с серверов IBM iSeries под управлением СУБД IBM DB2 были перенесены на серверы, использующие процессоры и ОС «Эльбрус», под управлением СУБД PostgerSQL и с применением web-сервера Apache и сервера приложений Tomcat.

В тестировании принимали участие два сервера на платформе «Эльбрус» с четырьмя четырехядерными процессорами с тактовой частотой 750 МГц, 96 ГБ оперативной памяти стандарта ЕСС DDR3 1066 MHz, шестью жесткими дисками Toshiba DT01ACA300 емкостью 3 ТБ каждый. Позже ПФР докупил как минимум еще десять серверов на «Эльбрусах».