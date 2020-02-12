«Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа»

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Сколько нужно инвестиций на разработку оборудования и сервисов 5G

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Документ был подготовлен «Ростелекомом» и госкорпорацией «Ростех» в рамках соответствующего контракта с Правительством.

Согласно документу, инвестиции в разработку оборудования и сервисов 5G в период до 2024 г. составят 92,7 млрд руб. Из этой суммы 20 млрд руб. выделит федеральный бюджет.

В том числе 25,7 млрд руб. уйдет на разработку продуктов из блока «Радио сеть» - антенны, радио модуль (RU), модуль распределения (DU), центральный модуль (CU). 17 млрд руб. будет направлено на разработку продуктов из блока «Опорная сеть» - продуктовой линейки ядра сети 5GC и IMS-системы.

6,5 млрд руб. будет направлено на разработку цифровых платформ: платформу управления, конфигурации и мониторинга сети радиодоступа, платформу управления, конфигурации и мониторинга транспортной сети, платформу управления и оркестрации сети ЦОД и платформу виртуализации физических ресурсов.

Еще 720 млн руб. потребуется для определения технических требований и разработку программного обеспечения. В части развития сервисов 6,5 млрд руб. уйдет на экосистемные проекты, 3,2 млрд руб. – на малые формы предпринимательства, 3 млрд руб. – на комплексные инфраструктурные проекты.

Ключевые показатели дорожной карты развития сетей связи 5G в России

№ Наименование целевого показателя Единицы измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2030 г. 1 Уровень готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G/IMT-2020, соответствующих актуальным релизам стандарта 3GPPсетей связи 5G/IMT-2020 УГТ 2 3 3 5 6 8 9 1.2 Количество коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) развертывания сетей связи 5G/IMT-2020 Единицы 0 0 0 0 0 Не менее 1 Не менее 5 2 Количество городов с населением не менее 1 млн человек, в которых развернуты сети связи 5G/IMT-2020, с использованием отечественногооборудования Единицы 0 - - - - Не менее 10 15 2.2 Количество городов с населением не менее 1 млн человек, в которых развернуты пилотные зоны сетей связи 5G/IMT-2020, с приоритетным использованием отечественногооборудования Единицы 0 - 43 891 43 954 - - - 3 Доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей операторов связи в РоссийскойФедерации Проценты 0 - - - - 303 703 4 Общее количество произведенных базовых станций для развертываниясетей связи 5G/IMT-2020 в Российской Федерации Единицы 0 - - 100 5 000 20 000 200 000 5 Объем бюджетных грантов, направленных на поддержку разработки отечественных решений сетей 5G/IMT- 2020 Млрд руб. 0 4,75 5,25 4,45 3,3 2,25 - 6 Объём средств из внебюджетных источников финансирования разработки отечественных решений сетей 5G/IMT- 2020 Млрд руб. 0 2,03 2,25 2,77 7,7 5,25 - 7 Количество проектов в ключевых отраслях экономики (городскоехозяйство, промышленность, логистика), разработанных в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G, критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения) Единицы 0 3 3 15 15 20 50 8 Количество созданных в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G отраслевых цифровых платформ (в том числе в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечения),функционирование которых требует высокоскоростной передачи данных c минимальной задержкой для массовоймежмашинной связи Единицы 0 0 0 1 1 3 8

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

В 2020 г. будет создан полигон на базе отечественных технологий 5G для тестирования отраслевых сервисов. Затем будут разработаны требования по информационной безопасности разрабатываемых решений.

К 2030 г. в ключевых отраслях экономики (городское хозяйство, промышленность, логистика) будет разработано в рамках экосистемы поддержки сервисов на базе сетей 5G 50 проектов, критичных к особенностям технологии (высокая скорость, низкая задержка, высокая плотность подключения). В рамках этой же экосистемы будет создано восемь отраслевых цифровых платформ (в том числе в сфере транспорта, логистики, городской среды, медиа и развлечений), функционирование которых потребует высокоскоростной передачи данных с минимальной задержкой для массовой межмашинной связи.

Преференции для отечественных производителей 5G и их клиентов из числа операторов связи

Основная мысль, которой придерживаются авторы документа – это поддержка отечественных производителей 5G. Предлагается, что выделившиеся после конверсии частоты в самом востребованном для 5G диапазоне – 3,4-3,8 ГГц – можно будет отдать операторам связи при условии использования ими только отечественного оборудования.

В 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам сможет выделить частоты в этом диапазоне для создания тестовых зон 5G, в 2022 г. – уже для полноценной эксплуатации. Сейчас использование указанного диапазона сетями 5G невозможно из-за спутниковых систем связи, в том числе систем связи Минобороны и ФСО.

Для поддержки отечественных производителей 5G-оборудования запланирован ряд мер: снижение таможенных ставок на импортную электронную компонентную базу (ЭКБ), производство которой отсутствует на территории России; изменение таможенного регулирования в части создания заградительных барьеров для ввоза готового оборудования для создания сетей 5G (в случае наличие в реестре российского радиоэлектронного оборудования прямых аналогов) и внесение изменений в консорциум 3GPP о стандартизации отечественных средств криптографической защиты.

Планируемые инвестиции в разработку оборудования и продуктов на базе 5G в России

№ п/п Наименование продукта или сервиса Наименование продукта или сервиса Отрасль Срок окончания разработки Срок вывода на рынок Описание продукта и ключевых потребительских характеристик Ожидаемый результат Ожидаемое финансирование, тыс. рублей 2020 2021 2022 2023 2024 Итого, за весь период 1 Продукт 1 - Cоздание линейки продукта«Радио сеть» Продукт 1 - Cоздание линейки продукта«Радио сеть» Телекоммуникации 2020-2022 2023- 2024 1. Антенны;2. Радио модуль (RU).3. Модуль распределения (DU).4. Центральный модуль (CU). Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020 2 716 648 10 115 122 10 215 641 2 232 076 400 513 25 680 000 2 Продукт 2 – Создание линейки продукта«Опорная сеть» Продукт 2 – Создание линейки продукта«Опорная сеть» Телекоммуникации 2020-2022 2023-2024 1. Продуктовая линейка ядра сети 5GC.2. IMS система. Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020 9 900 628 3 793 171 2 488 425 480 663 377 113 17 040 000 3 Продукт 3 – Создание линейки продукта«Цифровые платформы» Продукт 3 – Создание линейки продукта«Цифровые платформы» Телекоммуникации 2020-2022 2023-2024 1. Платформа управления,конфигурации и мониторинга сети радиодоступа.2. Платформа управления,конфигурации и мониторинга транспортной сети.3. Платформа управления и оркестрации сети ЦОД.4. Платформа виртуализации физических ресурсов. Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020 1 000 870 1 706 585 392 909 2 972 404 487 231 6 560 000 4 Продукт 4 - «Технические требования и программное обеспечение» Продукт 4 - «Технические требования и программное обеспечение» Телекоммуникации 2020-2022 2023-2024 1. Определение требований для линейки продуктов Разработано отечественное комплексноерешение для сетей связи 5G/IMT-2020 530 000 190 000 - - - 720 000 5 Развитие сервисов – малые формыпредпринимательства - 600 000 600 000 1 000 000 1 000 000 3 200 000 6 Развитие сервисов – комплексныеинфраструктурные проекты 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 7 Развитие сервисов – экосистемные проекты 500 000 500 000 900 000 2 300 000 2 300 000 6 500 000 8 Прочее (организация кооперации, внедрение и тд.) 150 000 - - 16 500 000 13 350 000 30 000 000 Итого, по годам 15 798 146 17 904 878 15 596 976 25 485 143 17 914 857 92 700 000

Источник: CNews Analytics

Для сотовых операторов, которые будут использовать отечественное оборудование 5G, также предусмотрен ряд льгот: субсидирование Главного радиочастотного центра в части обеспечения пониженной платы за проведение экспертизы электромагнитной совместимости для радиоэлектронных средств таких операторов связи, упрощение процедуры выхода на оптовые рынки электроэнергии, упрощение процедур получения санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию (формата Р1) и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов (форма Р2).

Объем капитальных вложений в строительство сетей связи 5G к 2030 г. составит 241 млрд руб. За счет закупки операторами связи инфраструктурного оборудования для создания и развития сетей связи 5G российскими производителями будет получено 50 млрд руб., еще 52 млрд руб. будет получено за счет экспорта данного оборудования.

5G в России к 2030 году

Авторы дорожной карты прогнозируют, что уровень технологической готовности (УГТ) отечественных решений для реализации сетей связи 5G, соответствующий актуальным релизам стандарта 3GPP, повысится с «2» в 2019 г. до максимальной отметки «9» в 2030 г.

В инфраструктуре коммерческих сетей связи 5G доля отечественного оборудования составит 30% к 2024 г. и 70% к 2030 г. В странах, с которыми Россия заключит межгосударственные соглашения о партнерстве, доля отечественного оборудования в инфраструктуре 5G-сетей составит 40%.

В России будет произведено 20 тыс. базовых станций 5G к 2024 г. и 200 тыс. к 2030 г. Количество коммерческих инсталляций отечественной опорной сети (ядра мобильной сети) развертывания сетей 5G составит к 2030 г. не менее пяти.

К 2024 г. в России будет не менее 10 городов-миллионников, покрытых сетями 5G, к 2030 г. – не менее 15. К 2024 г. в российских сетях 5G будет 5 млн абонентов eMBB (один из трех сценариев применения 5G, ориентированный на беспроводной широкополосный доступ), к 2030 г. - 50 млн.

На базе ведущих вузов, образовательных центров и операторов связи к 2030 г. будут созданы девять лабораторий в целях пилотирования технологии 5G. Будет создана инновационная инфраструктура (включая акселерационные программы, инкубаторы и т.д.), позволяющая сформировать «воронку» отраслевых для не менее чем 5 тыс. проектов с целью реализации сервисов на базе высокотехнологичного направления 5G.

К 2024 г. 4 тыс. специалистов пройдут программы дополнительного образования в области мобильных сетей связи 5G. Число специалистов, закончивших магистратуру (специалитет) в данной области, составит 2 тыс. 25 организаций будут использовать образовательные программы в области сетей 5G. Место России в интегральном рейтинге (по источникам научных публикаций, патентов и инвестиций) стран по развитию высокотехнологического направления 5G повысится с «14» в 2019 г. до «5» в 2030 г.