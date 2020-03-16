Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Создание арктической группировки спутников связи будет стоить России 42 миллиарда

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура ТВ и радио
, Текст: Игорь Королев

Создание группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики, обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта группировка сможет обеспечить современными услугами связи жителей Заполярного круга и пассажиров, перемещающихся вдоль Северного морского пути, а также предложит новую для России услугу связи - спутниковое радиовещание.

Сколько федеральный бюджет выделит на создание спутниковой группировки «Экспресс-РВ»

Создание спутниковой группировки связи «Экспресс-РВ» обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта информация следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Денежные средства будут выделены в период 2021-2024 гг.

Для чего нужен «Экспресс-РВ»

«Экспресс-РВ» будет состоять из четырех спутников, находящихся на орбите с высоким эллипсом. Благодаря этому спутниковая группировка покроет своим сигналом всю территорию России и Арктики. Проект реализуется государственным предприятием «Космическая связь» (ГПКС), находящимся в подчинении Федерального агентства связи (Россвязь).

Проект актуален, поскольку сейчас связь пропадает на 80 параллели северной широти, а устойчивая связь - на 72 параллели.

«Экспресс-РВ» будет предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет для стационарных абонентов и пользователей, находящихся в движении. В том числе услуги системы будут доступны пассажирам, перемещающимся на воздушном и морском транспорте вдоль Северного морского пути.

arctic6001.jpg

Создание группировки спутников «Экспресс-РВ», которые покроют всю территории России и Арктики, обойдется федеральному бюджету в 42 млрд рублей

«Экспресс-РВ» обеспечит связь для 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и для 2 млн иностранных жителей. Кроме того, в зоне охвата окажутся 6 млн владельцев автомобилей. С учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь, число пользователей системы может вырасти до 160 млн.

Новая услуга связи - спутниковое радиовещание

Кроме того, «Экспресс-РВ» сможет обеспечить передачу данных от устройств интернета вещей, работу системы спасения на морских судах «Коспас-Сарсат» и системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». Также «Экспресс-РВ» на 30% расширит зону обслуживания правительственной связи.

Еще одна услуга, которую сможет предложить «Экспресс-РВ», станет новой для России - это спутниковое радиовещание. Данная услуга обеспечит автомобилистам возможность непрерывного приема сигнала одной и той же радиостанции при перемещении между регионами без изменения частоты. Стоимость услуги составит 700 - 1 тыс. руб. в год.

Как шел поиск финансирования для создания «Экспресс-РВ»

В 2019 г. глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что в Правительстве происходят дискуссии относительно путей финансирования «Экспресс-РВ». Минфин предлагал включить соответствующие затраты в создаваемую тогда Концепцию космической связи и соответствующую федеральную целевую программу.

Минэкономразвития предлагало другой вариант - финансирование создания системы через механизмы национальных проектов и конкретно через нацпрограмму «Цифровая экономика». В итоге власти остановились на втором варианте.

Однако по нацпрограмме «Цифровая экономика» финансирование создания «Экспресс-РВ» начнется только с 2022 г. ГПК же рассчитывало к этому сроку начать запуск космических аппаратов. В связи с этим в Россвязи рассчитывали, что ГПКС сможет взять банковские кредиты, чтобы начать работы до получения финансирования из федерального бюджета.



Другие материалы рубрики

Московские власти компенсируют бизнесу расходы на участие в конференции CNews

Билл Гейтс ушел из директоров Microsoft

«Техносерв» возродился и перестал быть интегратором для госсектора

ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС

На рынке биткоина обвал. Курс обрушился более чем на 50%

Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Самые большие HDD: выбор ZOOM

7 лучших планшетов в 2020 году: выбор ZOOM

Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку
Показать еще

Наука

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика

Отсутствие смартфона мешает людям сосредоточиться

Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео
Показать еще
Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника