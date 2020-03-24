На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов

Деньги на покрытие российских дорог широкополосным интернетом и интернетом вещей

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает достижение результата в виде покрытия приоритетных объектов транспортной инфраструктуры сетями связи с широкополосной беспроводной возможностью передачи данных и голоса, необходимых для развития современных интеллектуальных логистических и транспортных технологий, и сетями узкополосной связи сбора телеметрической информации, построенной по технологии LPWAN (интернет вещей).

Речь идет как об автодорожном, так и об автомобильном транспорте. На эти цели в 2019-2022 гг. должно быть выделено 5,2 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 4,35 млрд руб., внебюджетные источники - 900 млн руб.

Приоритетные объекты транспортной инфраструктуры для покрытия их интернетом

В качестве приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, которые должны быть покрыты сетями связи с возможностью беспроводной передачи данных, в документе указываются следующие: Московские центральные диаметры (МЦД-1 «Одинцово-Лобня», МЦД-II «Нахабино-Подольск»), внеклассная сортировочная станция Бекасово-Сортировочное (Московской железной дороги), внеклассная сортировочная станция Орехово-Зуево (Московской железной дороги) и автодорога А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией.

На покрытие объектов автомобильной и железнодорожной инфраструктуры будет выделено 5,2 млрд рублей. Проект реализуют РЖД и компания «ГЛОНАСС-ТМ»

Мероприятия по обеспечению 100% покрытия указанных объектов должны завершиться до конца 2024 г. Также федпроект «Информационная инфраструктура» предполагает утверждение Минтрансом Концепции и технических требований покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения.

Для чего нужно строить отдельную сеть доступа в интернет вдоль дорог

Упомянутая Концепция уже был подготовлен госпредприятием «Защитаинфотранс» по заказу Минтранса. В документе (имеется в распоряжении CNews) говорится о создании Единой информационно-телекоммуникационной среды для развития интеллектуальных транспортных систем (ЕИТС).

Данная система позволит увеличить пропускную способность транспорта не менее чем на 25%, увеличить эффективность общественного транспорта в полтора раза, повысить грузооборот на 5-10%, повысить пассажирооборот на 20%, снизить количество ДТП (дорожно-транспортных происшествий) до 60% и уменьшить время реагирования служб специального назначения в экстренных случаях.

Архитектура ЕИТС

Существующее покрытие транспортных магистралей сетями коммерческих операторов сотовой связи не в полной мере отвечает задачам отрасли. Причинами тому является: отсутствие сплошного покрытия; отсутствие гарантий предоставления уровня обслуживания (GoS - Grade of service) и качества обслуживания (QoS - quality of service) с достаточной для функционирования телематических приложений на транспорте вероятностью предоставления сервиса; отсутствие ответственности операторов связи за негативные последствия из-за некачественного предоставления услуг; невозможность решения задач ЕИТС для всех видов транспорта, включая беспилотные воздушные суда; невозможность обеспечения требуемого уровня безопасности из-за доступности абонентам сети общего пользования.

Сеть интернета вещей и мобильная широкополосная беспроводная сеть

В рамках ЕИТС планируется создать Федеральную сеть транспортной телематики (ФСТТ), которая будет включать в себя технологические сети беспроводного узкополосного доступа с технологиями LPWAN и мобильную широкополосного беспроводного доступа (МШБД) с технологиями 802.11 P (DSRC/ITS-G5) и LTE, функционирующую под управлением единой системы управления и реализующей единую систему безопасности.

В рамках ФСТТ узкополосная сеть LPWAN решит задачи мониторинга и управления объектами транспортной инфраструктуры, мониторинга грузов и мониторинга транспортных средств. Сеть МШБТ, со своей стороны, решит задачи управления транспортными средствами, передачи речевой информации, информационного обеспечения пользователей транспортных средств (геоинформационные системы, дополненная реальность, справочная информация), видеонаблюдения и фиксации на объектах транспортной инфраструктуры. Также сеть МШБТ решит задачи машинного зрения, локации и высокоточного позиционирования на транспортных средствах.

Архитектура опорной сети ЕИТС

В условиях Москвы сеть МБШД должна будет обеспечить радиус зоны действия базовой станции на уровне 7 км, среднюю скорость передачи данных для одного транспортного средства 1 Мбит/с и скорость передачи данных для обслуживания транспортных средств на одну базовую станцию - 250 - 450 Мбит/с. При этом плотность автомобильных дорог в зоне действия базовой станции составит 1,8-2,3 км/км2, а транспортная плотность составит 162 авто на один километр.

В условиях сельской местности, в частности, Краснодарского края, радиус действия одной базовой станции должен быть больше, чем в мегаполисе - 10 км. Средняя скорость передачи данных для одного транспортного средства также составит 1 Мбит/с, а скорость передачи данных для обслуживания транспортных средств на одну базовую станцию может быть ниже - 70-150 Мбит/с. Плотность автомобильных дорог в зоне действия базовой станции составит 0,75-1,3 км/км2, транспортная плотность - 12 авто на один километр.

Покрытие водных путей и обеспечение связи для беспилотников

Планируется, что сетями МБШД будут покрыты следующие объекты: транспортные коридоры «Север - Юг» и «Восток - Запад» вместе с соответствующими пограничными переходами; автомобильные и железные дороги общего пользования федерального значения; мультимодальные транспортно-логистические центры, реализующие разгрузочно-погрузочную деятельность, перевалку и хранение грузов; инженерные сооружения транспортного комплекса, обеспечивающие его функционирование в части мониторинга технического состояния данных объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того, запланировано покрытие сетями МБШД внутренних водных путей, входящих в транспортный коридор «Север - Юг». Источник, знакомый с планами Минтранса, пояснил CNews, что сеть МБШД также обеспечит работу беспилотных летательных судов.

Варианты строительства беспроводной интернет-сети для транспортной сферы

В Концепции приводятся несколько возможных моделей построения и функционирования сетей МШБД. Возможна сервисная модель, при которой оператор МШБД, владеющий частотами и инфраструктурой, предоставит полный набор соответствующих услуг и дополнительных сервисов (мониторинг состояния транспортных средств, мониторинг состояния инфраструктуры и т.д.).

Другой вариант предполагает, что оператор МШБД предоставит услуги связи для реализации транспортных приложений, которые будут реализоваться операторами сервисных услуг и приложений. Возможен вариант с привлечением инфраструктурного инвестора: оператор МШБД будет владеть частотным ресурсом, тогда как сама сеть будет построена за счет пользователя, не имеющего разрешения на частоты.

При таком варианте оператор связи сдаст сеть МБШД в эксплуатацию и будет осуществлять оперативное управление сетью. Со своей стороны, инвестор будет осуществлять закупку и установку оборудования и оказание услуг передачи данных. Оператор связи сдаст в аренду инвестору радиоканалы.

Инвестор, со своей стороны, либо сдаст оператору связи в аренду инфраструктуру базовых станций, либо будет сам осуществлять обслуживание сети. В этом случае инвестор будет получать от оператора связи средства за эксплуатацию базовых станций и одновременно выплачивать ему средства за управление инфраструктурой базовых станций.

Как совместное предприятие «Ростеха», Ротенбергов и АО ГЛОНАСС бьется за частоты

Созданием ФСТТ вдоль автомобильных дорог занимается компания «ГЛОНАСС-ТМ» - совместное предприятие государственного АО ГЛОНАСС (оператор экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобитей «ПлатоН»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.

По словами источника CNews, близкого к Минтрансу, внебюджетное финансирование обозначенного проекта, указанное в федпроекте «Информационная инфраструктура», как раз готова была предоставить компания «ГЛОНАСС-ТМ». В конце 2018 г. Правительство выделит «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания сети ФСТТ.

После этого Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) без конкурса выделила компании частоты в диапазоне - 863-865 МГц и 874-876 МГц. На этих частотах можно будет развернуть узкополосную сеть передачи данных стандарта XNB (аналог стандарта LPWAN). Данная технология разработана компанией «Современные радиотехнические решения» (бренд «Стриж»), находящейся под управлением «ГЛОНАСС-ТМ».

Для создания сети МБШД компания подала другую заявку - на выделения частот в диапазоне 350-370 МГц. Однако на часть этого диапазона - 350-360 МГц - неожиданно нашелся другой претендент - госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), находящееся в ведении Федерального агентства связи Минкомсвязи посчитало необходимым заслушать на ГКРЧ позицию обеих сторон.

Минтранс возражал и требовал удовлетворения заявки ГЛОНАСС-ТМ, так как она получила все три необходимых положительных согласования: от Минобороны, Роскомнадзора и Федеральной службы охраны (ФСО). Кроме того, Минтранс считал, что частоты для МБШД должны быть выделены в рамках упомянутого постановления Правительства, однако с такой точкой зрения не был согласен замминистра связи Олег Иванов.

Дискуссии между ведомствами продолжались весь 2019 г. В конце 2019 г. Минтранс решил от себя подать заявку на получение частот в диапазоне 350 - 370 МГц для создания технологической сети связи. Но на последнем заседании ГКРЧ, состоявшемся 17 марта 2020 г., заявка не была рассмотрена: против высказалось Минобороны, хотя ранее ведомство давало положительное заключение на аналогичную заявку от «ГЛОНАСС-ТМ».

Частоты для РЖД

В части железнодорожного транспорта в конце 2018 г. ГКРЧ выделила частоты в диапазоне 1800 МГц - 1785-1805 МГц - владельцам железнодорожной инфраструктуры, основным из которых являются «Российские железные дороги» (РЖД), для создаваемых технологических сетей связи на железнодорожном транспорте).

РЖД будет строить на данных частотах цифровые технологические сети связи на базе перспективной технологии железнодорожной радиосвязи FRMCS (Future Rail Mobile Communication System).

Данная технология является преемником стандарта GSM-R - разновидности стандарта GSM для железнодорожного транспорта. FRMCS будет использоваться на крупных железнодорожных станциях и узлах при организации голосовых сервисов, видеоконтроля, видеонаблюдения для задач транспортной безопасности, автоматизации технологических процессов, передачи данных систем мониторинга и диагностики, в том числе с подвижных объектов. В то же время для организации сети МБШД вдоль железнодорожных перегонов также нужны будут частоты в диапазоне 350-370 МГц.