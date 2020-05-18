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В России удвоился объем ИТ-госзакупок

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Госзакупки в сфере ИТ за март-апрель 2020 г. удвоились по сравнению тем же периодом прошлого года и составили 42 млрд руб. В связи с переводом сотрудников в режим самоизоляции больше всего росли закупки компьютерной техники.

Увеличение госзакупок на фоне COVID-19

Объемы государственных закупок в сфере ИТ, в том числе, компьютерной и офисной техники, ПО и лицензий, увеличились за март-апрель 2020 г. почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., и составили 41,9 млрд руб., следует из данных проекта «Маркер» (ранее «СПАРК-маркетинг»), входящего в группу «Интерфакс».

Наибольший рост объема закупок пришелся на компьютерную и офисную технику. В марте-апреле 2019 г. число госзакупок в этом сегменте составило 24,3 тыс. процедур, что немногим меньше, чем 27,2 тыс. закупок в 2020 г., однако в денежном выражении рост составил почти три раза – с 5,2 млрд руб. до 13,9 млрд руб., соответственно.

«Удорожание» госзакупок в сегменте компьютерной техники вызвано тем, что большая часть из них пришлась на ноутбуки для перевода сотрудников на удаленную работу в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции, следует из данных «Маркера».

Госзакупки ПО и лицензий за рассматриваемый период составили около 16 тыс. процедур на сумму 20,7 млрд руб. В марте-апреле 2019 г. госзаказчики провели на четверть меньше закупок ПО и лицензий – порядка 12 тыс., при этом общая сумма составила 14 млрд руб.

Госзакупки в сфере ИТ: почти без «чрезвычайщины»

На период борьбы с коронавирусной инфекцией госорганы получили разрешение от Минфина на проведение закупок у единственных поставщиков – то есть, без необходимости соблюдения конкурентной процедуры в формате конкурса или аукциона. В формулировке ведомств пандемия при рассмотрении дел в сфере госзакупок учитывается в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

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Объем «чрезвычайных» ИТ-госзакупок составил 1,7 млрд руб.

По предварительным данным «Маркера», в апреле 2020 г. в сфере ИТ госзаказчики почти не пользовались возможностью проведения закупок у единого поставщика. Так, объемы «чрезвычайных закупок» в сфере ИТ за март-апрель 2020 г. составили только 1,7 млрд руб. Для сравнения: только за апрель месяц госзаказчиками всех отраслей вследствие чрезвычайной ситуации было проведено в общей сложности порядка 37 тыс. закупок на общую сумму 75 млрд руб.

Спрос на технику высокий, вплоть до дефицита

Массовые срочные закупки ноутбуков – в том числе, госсектором, привели к истощению складских запасов на складах системных интеграторов и дистрибьютеров, сообщал «Интерфакс» в конце марта 2020 г. На тот момент сроки поставок новых партий техники оценивались представителями российского ИТ-рынка в два-три месяца. Увеличение сроков поставок связывалось, главным образом, с нарушением производственных цепочек у производителей, ростом курсов валют и введением режима закрытия границ.

«Склады российских дистрибуторов стремительно пустеют, а производственные и логистические циклы из Китая еще не восстановились, – сказал в марте Андрей Тарасов, исполнительный директор diHouse (входит в ГК «Ланит»). – На сегодня у нас есть задержки с поставками ноутбуков и планшетов до трех месяцев. Как будет развиваться эта история дальше, целиком и полностью зависит от производителей - как быстро они смогут возобновить все процессы и обработать очереди из ранее размещенных заказов».

В конце апреля Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании «Мерлион» отметила, что спрос на компьютерную технику остается на высоком уровне, сообщил «Интерфакс».

«К самому популярному товару – ноутбукам, добавились ПК и мониторы, на них спрос существенно вырос, – отметила Скокова. – С середины апреля наблюдаем дефицит по ноутбукам на складах – срочно поставить товар от производителей невозможно, все производится в Китае, который выходит на нормальные мощности, но цикл от заказа на партию до появления товара на складе составляет около двух месяцев. Остальные товары пока есть на складах в достаточном количестве».

В настоящее время в отрасли говорят об отсутствии дефицита на большинство товарных позиций, сообщил «Интерфакс», однако высокий спрос на ноутбуки все еще сохраняется. Прибытие новых партий техники на склады ожидается в уже мае.

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