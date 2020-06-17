Российский боец Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем оператора связи

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«Бойцовский» оператор связи

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов 15 июня 2020 г. стал соучредителем поставщика услуг связи «Первый мобильный» с долей 25%. Еще 50% компании принадлежит ООО «ТВЕ-телеком», остальные 25% принадлежат предпринимателю Марку Горскому, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Первый мобильный» зарегистрировано в Москве 7 мая 2020 г. с уставным капиталом 100 тыс. руб. Компания зарегистрирована в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС (МСП) 10 июня 2020 г. в категории «микропредприятие», ее среднесписочная численность работников указана «от 0 до 15 человек». Гендиректором предприятия заявлена Марина Кондакова.

Основным видом деятельности компании «Первый мобильный» указана деятельность в области связи на базе проводных технологий. В списке дополнительных видов деятельности отмечены разработка компьютерного ПО, консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность рекламных агентств, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, а также деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса.

На момент написания материала интернет-сайт «Первого мобильного» поисковые системы не находили. Генеральный директор «ТВЕ-телеком» Андрей Симонов от комментариев отказался, сообщило агентство «Интерфакс».

Звездный соучредитель

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов из Дагестана является действующим чемпионом «Абсолютного бойцовского чемпионата» (Ultimate Fighting Championship, UFC) в легком весе, занимает вторую строчку в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, первую строчку рейтинга Sherdog в легком весе и вне зависимости от весовой категории.

Хабиб Нурмагомедов стал соучредителем компании «Первый мобильный»

Хабиб Нурмагомедов имеет титулы чемпиона России по боевому самбо, двукратного чемпиона мира по боевому самбо, чемпиона Европы по армейскому рукопашному бою, чемпиона Европы по панкратиону, чемпиона мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

В 2019 г. Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг «Главные российские знаменитости 2019» журнала Forbes. На тот момент издание оценивало состояние Нурмагомедова в $11,5 млн. В настоящее время число подписчиков Нурмагомедова в соцсети Instagram превышает 20,3 млн человек.

MVNO-разработчик

«ТВЕ-телеком», получившая половинную долю «Первого мобильного», специализируется на разработке и запуске виртуальных операторов сотовой связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) «под ключ». Предприятие входит в состав группы компаний Quantum-A, которая занимается разработкой и интеграцией мобильных сервисов.

«ТВЕ-телеком» является официальным партнером Tele2 и на базе ее сети предлагает создание виртуального мобильного оператора. По данным «ТВЕ-телеком», ее ИТ-системы и биллинг уже используются такими MNVO как «ВТБ мобайл», «Акадо», «ТТК мобайл» и Virgin Connect.

По итогам 2019 г. выручка «ТВЕ-телеком» по РСБУ составила 73,2 млн руб., что почти в три раза больше чем годом ранее. Чистый убыток компании в 2019 г. составил в 58,4 млн руб., в 2018 г. – 29,8 млн руб.

Третий соучредитель «Первого мобильного»

Предприниматель Марк Горский, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», возглавляет ряд компаний, специализирующихся на ресторанном бизнесе и доставке еды. В этот список, в частности, входит ООО «Техностар 4000», ООО «Харвест-экспресс», ООО «Инсайт», ООО «Скайфудс» и ООО «Фаст-фуд групп».

Марк Горский также является учредителем и гендиректором ООО «Хабиб телеком», зарегистрированного в Москве 18 февраля 2020 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. В реестре МСП компания «Хабиб телеком» зарегистрирована в статусе микропредприятия 10 марта 2020 г.

Основным видом деятельности «Хабиб телеком» Горский зарегистрировал «аренду интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав». В списке дополнительных видов деятельности фигурирует деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, предоставление услуг подвижной связи для передачи данных, доступа в интернет, открытого эфирного вещания, а также цифрового телерадиовещания на базе беспроводных технологий.