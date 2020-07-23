Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Росгвардия потратит 540 миллионов на электронную слежку за оружием россиян

Бизнес Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

К концу 2020 г. в России появится ИТ-платформа, которая облегчит контроль за оборотом и использованием гражданского оружия. Разработку ведет НИИ «Восход».

Росгвардии будет удобнее работать

Единая ИТ-платформа, которая обеспечит Росгвардии сбор и контроль данных о покупке и продаже гражданского оружия, должна появиться в России до конца 2020 г. Суммарная стоимость работ по ее разработке пока составляет 540 млн руб. Об этом сообщил «Коммерсант», изучивший результаты конкурсной документации госведомства. Сейчас идет финальная разработка информационной системы. Работы ведет НИИ «Восход».

Предполагается, что с помощью ИТ-платформы Росгвардия будет отслеживать перемещение всех единиц гражданского оружия от производства на заводе до магазинов. Новая система будет иметь два портала — для внутреннего пользования сотрудниками Росгвардии и для внешнего использования производителями, покупателями и продавцами оружия.

Сейчас покупатель, который пришел покупать оружие, оставляет отрывной листок лицензии в магазине, а основной документ идет регистрировать в Росгвардию с данными о покупке. Магазин в свою очередь отправляет свои заполненные данные в отделение Росгвардии по месту проживания покупателя. Предполагается, что новая система поможет упросить отслеживание каждой единицы оружия до конечного пользователя. Детали, как именно это будет происходить, пока не раскрываются.

stvoly600.jpg
Росгвардия обзаведется ИТ-платформой контроля оборота гражданского оружия

В планах Росгвардии также инициировать создание мобильного приложения для всех владельцев оружия. Сама Росгвардия сможет пользоваться расширенной версией приложения, которая позволит считывать информацию с пластиковой карты владельца оружия и передавать информацию в центральную базу данных.

Бумажек станет меньше

Платформа упросит процедуру выдачу разрешений на покупку и хранение. Заявитель будет подавать заявление не через портал «Госуслуг», как это делается сейчас, а с помощью нового сайта. Если сейчас выдается отдельное разрешение на каждое оружие, и таким образом, владельцу нескольких единиц оружия нужно носить несколько документов, то теперь все данные будут стекаться в цифровое хранилище, а владельцу достаточно будет носить с собой одну пластиковую карточку. По мнению Росгвардии, все это сделает невозможным подделку лицензий и медицинских справок.

Оружейные заводы, продавцы, стрелковые клубы и ЧОПы будут иметь доступ к единой базе учтенного оружия. Сейчас вся информация об оружии указана в разрешительной документации его владельца, которая тоже является строго подотчетной.

Это только первый шаг к реализации нацпрограммы

Разговоры о первых шагах по созданию ИТ-платформы для контроля и учета оружия по всей стране велись еще с 2019 г. Это только один из этапов проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», на реализацию которого в течение нескольких лет (начиная с 2019 г.) Росгвардия получит 6,41 млрд руб.

Ранее говорилось, что на создание платформы из этой суммы будет выделено 3,02 млрд руб. Из этой суммы 2,06 млрд руб. будет выделено в 2020 г., еще 962 млн руб. — в 2021 г. Куратором мероприятия, помимо самой Росгвардии, выступает Минкомсвязи.

Также межведомственная комиссия при Совете безопасности в рамках 6,41 млрд руб. выделила 3,65 млрд руб. на реализацию проектов в области промышленного интернета и киберфизических систем. И еще 25 млр руб. будет выделено в 2021 г. на создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг.

Также согласно решению Совета безопасности, Росгвардия получила в 2019 г. и получит до 2021 г. средств на общую сумму в 2,35 млрд руб. на закупку отечественного офисного ПО.

Другие материалы рубрики

Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж

Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн

AMD впервые в истории обогнала Intel по цене акций

В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi. Видео

Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Стоит ли покупать PlayStation 4 Pro в 2020 году

Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи?

Показать еще

Наука

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы
Показать еще
«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Руслан Рахметов, Security Vision: Чем российское ПО на самом деле лучше западного Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live