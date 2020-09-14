Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента

Сделка по переходу американского бизнеса TikTok под крыло Microsoft сорвалась. ByteDance, владелец сервиса, отказалась сотрудничать с софтверной корпорацией и отдала предпочтение Oracle, которая раньше не занималась медийным бизнесом. Переговоры о сделке продлятся до 12 ноября 2020 г.

Microsoft получила отказ

Компания ByteDance, владелец популярного видеосервиса TikTok, поставила точку в переговорах о продаже его корпорации Microsoft. Она ответила отказом, о чем Microsoft сообщила в своем официальном блоге. Сумма, предложенная Microsoft за TikTok, раскрыта не была. По информации CNBC, она составляла в пределах $20-$30 млрд.

Microsoft хотела выкупить бизнес TikTok и стать партнером ByteDance в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. На момент публикации материала достоверная причина отказа ByteDance от проведения сделки не сообщалась, но, как пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомленные источники, компания отдала предпочтение другой американской корпорации – Oracle, которая еще в августе 2020 г. изъявила желание приобрести TikTok.

Интерес, проявленный Oracle к TikTok, стал неожиданностью – раньше компания не занималась медийным бизнесом и была сосредоточена на разработке корпоративного ПО - своей одноименной СУБД и сопутствующих инструментов, а после покупки Sun Microsystems в 2010 г. – еще и «железом».

За американский бизнес сервиса Oracle предложила $20 млрд, притом на определенных условиях. $10 млрд она хотела отдать наличными, а вторую половину суммы – акциями. Плюс к этому, она была готова делиться 50% прибыли TikTok в США с компанией ByteDance.

TikTok может отойти Oracle, если она сможет договориться с ByteDance

TikTok – это веб-сервис для просмотра и создания небольших видеороликов. Его разработала китайская компания ByteDance, и, по сути, TikTok – это международная версия китайской видеоплатформы Douyin, запущенной ByteDance в 2016 г.

Сервисы используют для работы разные серверы, и если сделка с той или иной американской компанией все-таки состоится, то ей отойдет только TikTok, тогда как Douyin останется в собственности ByteDance.

Условия сделки с Oracle

В случае успешного завершения переговоров, пишет Reuters, Oracle может стать не только владельцем бизнеса TikTok в США. Помимо этого, она будет являться технологическим партнером ByteDance в этой стране. Какие именно возможности откроет для Oracle статус технологического партнера китайской компании, в настоящее время неизвестно. По информации агентства, она будет управлять данными американских пользователей TikTok.

Oracle может получить контроль не над всем американским бизнесом TikTok – источник Reuters утверждает, что миноритарные доли в нем отойдут ряду ключевых инвесторов ByteDance. В их число входят инвестиционные компании General Atlantic и Sequoia.

Заявление Microsoft о прекращении переговоров с владельцем TikTok

Но даже если Oracle удастся договориться с ByteDance, за свои деньги она получит бизнес TikTok в США, но не алгоритм работы этого приложения. Об этом сообщило гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой собственный источник, приближенный к руководству ByteDance. По его словам, после перехода в собственность американской корпорации подразделение TikTok в США сможет разработать собственный алгоритм.

Источник добавил, что позиция ByteDance относительно передачи алгоритма связана с новыми правилами экспорта ряда китайских ИТ-технологий, установленных властями КНР. Они запрещают такой экспорт без предварительного получения специального разрешения. Новые правила распространяются и на технологии рекомендательных систем, использующие в своей работе анализ данных.

Два месяца на переговоры

На проведение переговоров сторонам отведено чуть меньше двух месяцев – решение должно быть принято не позднее 12 ноября 2020 г. Как сообщал CNews, Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предоставил Microsoft лишь 45 дней на подобные переговоры – они должны были завершиться до 15 сентября 2020 г. включительно.

Напомним, что Трамп пообещал заблокировать работу сервиса в США в случае, если Microsoft или другая американская компания не сможет договориться с китайской стороной о его покупке. О возможности перехода бизнеса TikTok в США и ряде других стран мира под контроль американцев стало известно после того, как Трамп пригрозил запретить этот сервис в своей стране, опасаясь, что китайская компания, обрабатывающая сотни персональных данных американцев, представляет угрозу национальной безопасности США.

Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются из-за торговой войны, вопроса автономии Гонконга, кибербезопасности и распространения коронавируса, Tiktok стал горячей точкой в споре между двумя крупнейшими экономиками мира. China Daily назвала компанию Bytedance жертвой «охоты на ведьм» со стороны США и заявила, что Вашингтон бездоказательно обвиняет Tiktok в том, что он угрожает нацбезопасности.

Кто еще интересуется TikTok

Китайский видеосервис оказался интересен многим крупным американским (и не только американским) корпорациям. В частности, возможность его приобретения рассматривает японский холдинг SoftBank, 14 сентября 2020 г. продавший американской компании Nvidia британскую ARM за $40 млрд.

Купить TikTok хотят холдинг Alphabet, в который входит ИТ-гигант Google, и сервис микроблогов Twitter. Также в конце августа 2020 г., как сообщал CNews, о своей заинтересованности в приобретении бизнеса TikTok в США заявил Walmart – американский ритейлер, владеющий крупнейшей в мире сетью розничных магазинов.

Walmart планировал купить TikTok на пару с Microsoft и даже достиг с ней договоренности о партнерстве. Пока неизвестно, откажется ли Walmart от своих планов после решения ByteDance не продавать TikTok Microsoft.