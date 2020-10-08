ДИТ Москвы наказал на 100 миллионов компанию, связанную с гонимым основателем «Техносерва»

Сверхпроблемная компания «Редсис», которую следственные органы сейчас связывают с основателем «Техносерва» и с его сговором с Пенсионным фондом на госзакупках, по суду должна выплатить ДИТу Москвы около 100 млн руб. В 2017 г. «Редсис» поставил в общегородской ЦОД «железо», которое должен был потом поддерживать три года, но примерно год назад самоустранился, перестав реагировать на обращения.

Штраф для проблемного «Редсиса»

Как выяснил CNews, компании «Редсис», испытывающей огромные проблемы, придется выплатить департаменту ИТ правительства Москвы (ДИТ) неустойку в размере 100,9 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который ДИТ обратился с иском 29 июня 2020 г.

Штрафные санкции относятся к ненадлежаще исполненному договору от 21 декабря 2017 г. на поставку систем хранения данных, серверного и сетевого оборудования (HP, HPE, Violin и пр.) для общегородского столичного ЦОДа и Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Сумма этого договора составила 480,5 млн руб.

Непосредственно поставка техники должна была завершиться еще до конца 2017 г., и к этой части обязательств «Редсиса» у ДИТа претензий нет. Однако дальше поставщик должен был оказывать техническую поддержку переданного оборудования в течение всего гарантийного срока. Этот срок за редким исключением составляет 36 месяцев, то есть истечет лишь 22 декабря 2020 г.

Как следует из заключения суда, первые неотработанные сервисные запросы ДИТ направил в адрес «Редсиса» 8 октября 2019 г. Кроме того, ДИТом было установлено, что на некоторую технику базовая гарантия непосредственных производителей заканчивалась несколько раньше, чем гарантия по договору — с расхождением от 1,5 до 7,5 месяцев.

Связанному с опальным основателем «Техносерва» Алексеем Ананьевым «Редсису» присудили 100-миллионный штраф в пользу ДИТа Москвы

Важность этого обстоятельства ДИТ объяснил в суде тем, что поставленное оборудование является технически сложным, но необходимым для эксплуатации информсистем Москвы. «Гарантия производителя позволяет осуществлять оперативную функциональную диагностику неисправностей профессионально подготовленными сотрудниками техподдержки, гарантированное восстановление работоспособности, включая замену оборудования, что в совокупности обеспечивает непрерывное функционирование госинформсистем», — цитирует позицию истца суд. «Редсису» было предложено урегулировать этот вопрос с вендорами, продлив базовую гарантию, но реакции также не последовало.

В соответствии с подписанным договором, за каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств для поставщика был предусмотрен штраф в размере чуть более 2,4 млн руб. Таковых факта оказалось 42, что и позволило рассчитать неустойку на вышеупомянутую сумму свыше 100 млн руб.

На момент выхода материала в ДИТе не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, находится ли «Редсис» на какой-либо связи с городом, и кто в отсутствие этой компании последнее время поддерживает поставленное ею оборудование. «ДИТ предъявил требования к компании “Редсис” в рамках обычной хозяйственной деятельности в рамках действующего законодательства», — ограничились формальным комментарием собеседники редакции.

Огромные проблемы «Редсиса»

Сможет ли ДИТ получить причитающиеся ему по суду деньги — большой вопрос. Известно, что у «Редсиса» сейчас огромные проблемы. По данным базы «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка компании упала на 77% — до 1,3 млрд руб. При этом чистый убыток составил 1,9 млрд руб.

С октября 2019 г. по судебным инстанциям кочует дело о банкротстве «Редсиса». Оно было инициировано компанией «Вивасити» с суммой претензий меньше 2 млн руб., но позже к иску присоединилось множество других организаций, включая «Связьстрой», «Спецстроймонтаж», банк «Траст», издательский дом «СК пресс» и др.

Кроме того, как писал на днях CNews, правоохранительные органы склонны связывать «Редсис» с основателем и бывшим главой ИТ-интегратора «Техносерв» и экс-совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым. Против последнего Следственный комитет России (СК) возбудил дело по подозрению в подкупе руководителей ряда департаментов Пенсионного фонда России (ПФР). А напомним, еще в 2015 г. CNews отмечал, что «Редсис» и связанный с ним в тот момент «Эр-стайл» являются одними из главных ИТ-поставщиков ПФР. И именно в этом году, как полагает следствие, между Ананьевым и ПФР и возник сговор.

По имеющимся данным, Алексей Ананьев давал взятки чиновникам ПФР в обмен на преференции при заключении госконтрактов. Вместе с Ананьевым фигурантами дела стали несколько сотрудников «Техносерва», «Редсиса» (в том числе еще один из бенефициаров компании — Василий Васин) и ряд руководящих лиц в ПФР.

Итогом переговоров между госслужащими и предпринимателями стало соглашение о совместной подготовке к госторгам. Чиновники со своей стороны начали готовить техзадания и выставлять начальную максимальную цену госконтрактов и заранее предоставлять ИТ-компаниям информацию об этих контрактах, еще на этапе их планирования.

Сами контракты касались разработки ПО, закупок телеком-оборудования и вычислительной техники, приобретения лицензий на софт, а также построения локальных компьютерных сетей и предоставления информационно-вычислительных услуг. В дополнение к этому «Редсис» в обмен на деньги получил от сотрудников ПФР план информатизации ПФР на 2016 г.

Следователи считают, что «Редсис» участвовал в схеме не только деньгами. Компания вела подготовку техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.

Несколько фактов об общегородском ЦОДе Москвы

Отметим, что общегородской столичный ЦОД, куда «Редсис» поставил проблемную технику, является для Москвы крайне значимым проектом.

О том, что большая часть ИТ-ресурсов Москвы переезжает в единый ЦОД, в ДИТе объявили еще в июне 2012 г. «Инфраструктура для предоставления сервисов на базе "облачных" технологий органам государственной власти Москвы, бизнесу и гражданам строится на базе единого ЦОД, при этом "единым" он является в логистическом плане, физически же общегородской ЦОД имеет территориально-распределенную структуру», — рассказали тогда в департаменте.

Данный процесс был связан с тем, что незадолго до переезда органам госвласти столицы было запрещено создавать собственные ЦОДы. Таким образом, был осуществлен переход к сервисной модели — от владения ИТ-активами к получению ИТ-услуг.

Незадолго до подписания «Редсисом» рассматриваемого договора с ДИТом CNews стало известно, что распределенный общегородской ЦОД расширяется с трех физических площадок до четырех. «В настоящее время ДИТ располагает тремя физическими площадками ЦОДа суммарно на 385 стоек, — сообщили тогда собеседники редакции. — В ЦОДе размещаются и обслуживаются почти все городские информационные системы — их около 350 — за исключением транспортной, которая находится в соответствующем ЦОДе департамента транспорта Москвы».

По данным ДИТ, четвертая площадка должна быть приоритетно задействована под крупные городские сервисы видеонаблюдения, сферы здравоохранения, а также при необходимости для расширения или резервирования остальных столичных ИТ-систем.