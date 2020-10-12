Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес

Над Google нависла угроза остаться без браузера Chrome и части рекламного бизнеса после того, как американские власти обвинили ее в монополизме. Против компании инициировано расследование, при неудачном исходе ей придется продать эти активы.

Google без Chrome

Интернет-гигант Google может лишиться своего браузера Chrome по решению Минюста и Генпрокуратуры США. Как пишет издание Politico, вместе с ним у него могут забрать и часть его рекламного бизнеса.

Возможные изменения связаны с тем, что в начале октября 2020 г. Антимонопольный подкомитет Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса США) официально признал Google монополией, наряду с Apple, Facebook и Amazon. Как сообщал CNews, представители подкомитета прямым текстом заявили, что эти компании просто необходимо разделить на несколько менее крупных. Документ, содержащий доказательства вины компаний в монополизации ряда рынков, состоит из 449 страниц.

Бесплатно Chrome и рекламный бизнес у Google отбирать не станут. По данным Politico, интернет-корпорацию могут вынудить продать их. Кто может стать новым владельцем этих направлений работы Google, на момент публикации материала известно не было.

За что Google может остаться без Chrome

Министерство юстиции подало судебный иск против компании, рассмотрение которого состоится в ближайшие несколько недель. Точная дата слушаний пока не назначена.

Chrome может быть выделен в отдельную компанию и продан

Минюст недоволен тем, что Google отказывается от поддержки сторонних cookie-файлов в своем браузере. Также компании вменяют в вину продвижение собственных продуктов путем размещения их на первых строчках поисковой выдачи. И использование автоматизированной платформы для закупки рекламного инструмента DoubleClickBidManager (она полностью интегрирована со всеми продуктами GoogleAnalytics 360 Suite).

Помимо этого, в Министерстве полагают, что в обозримом будущем Google может укрепить свои позиции монополиста на мировом рынке. В этом ей может помочь покупка компании Fitbit, крупного производителя носимой электроники. Впервые о грядущей сделке, как сообщал CNews, стало известно в конце октября 2019 г., однако сделка пока не состоялась, поскольку еще не все регуляторы дали добро на ее проведение. Заминку обеспечили антимонопольные органы Евросоюза – они должны были принять решение о судьбе сделки еще в сентябре 2020 г., в итоге, по информации Reuters, перенесли сроки на 23 декабря 2020 г.

Монополия на рынке браузеров и поисковиков

Google действительно можно считать монополистом в ряде сегментов ее бизнеса. Основанная в сентябре 1998 г., за 22 года своего существования она, согласно статистике StatCounter, подмяла под себя 92,23% мирового рынка поисковых систем. Второе место удерживает Microsoft Bing с результатом 2,81%, третье место у Yahoo (1,59%), а отечественная компания «Яндекс», основанная даже раньше Google (в сентябре 1997 г.), довольствуется 0,62-процентной долей и пятой строчкой рейтинга. На четвертой – китайский поисковик Baidu (1,07%).

Chrome пользуются миллиарды людей по всему миру

Браузер Chrome – тоже самый популярный в мире. Google развивает его с 2008 г., то есть на момент публикации материала ему было всего 12 лет. Между тем, у него 66,09-процентная доля мирового рынка против 16,79% у Apple Safari, существующего с 2003 г. и удерживающего вторую строчку. Первую тройку рейтинга замыкает еще более старый браузер – Firefox, дебют которого состоялся в 2002 г. В его распоряжении лишь 4,12-процентная доля (статистика StatCounter).

Разделение результатов не принесет

По мнению интернет-эксперта и директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова, доминирование Google после продажи Chrome не уменьшится. «Единственное что произойдет в такой ситуации – Google придется номинально платить компании Chrome, для того чтобы быть там дефолтным поиском, компании Chrome придется платить немного Chrome, за то чтобы быть представленным в Android по-умолчанию, все это взаимозачет, особой выгоды нет, но где-то немного налогов в казну наскребется», – написал он в своем Telegram-канале addmeto.

Монополия Google на рынке поисковиков очевидна

Григорий Бакунов считает, что после своего раскола Chrome не начнет раскрывать сведения о том, какую информацию о поведении пользователей он передает Google. «Вот это было бы важно и мощно для безопасности и приватности потребителей, и параллельно наконец-то поставило бы его на одну “линейку полезности” с другими браузерами», – добавил эксперт.

Вероятность раскола существует

Google действительно может потерять Chrome, если суд все же признает ее монополией. В истории США есть подобный пример, упомянутый в 449-страничном документе Антимонопольного подкомитета Конгресса США.

В 1982 г. монополией был признан американский оператор AT&T, основанный в 1885 г. и называвшийся на тот момент времени AT&T Company. Он появился в период бурного расцвета телефонной связи – с 1894 по 1904 гг. в одних только США было зарегистрировано более 6000 телефонных компаний, а число абонентов в стране за тот же период времени увеличилось более чем в 10 раз и превысило 3,31 млн.

AT&T начал активно скупать конкурентов и присоединять их к своей сети с целью унификации стандартов телефонной связи, а в 1913 г. антимонопольный комитет США признал его естественной монополией, с требованием предоставлять свои сети для использования конкурирующими компаниями и обязательного согласования поглощения любых конкурентов непосредственно с самим комитетом.

Ситуация изменилась в 1974 г., когда Минюст США обвинил AT&T в монополизме и инициировал расследование против него. В 1982 г. вина AT&T была доказана, и 1 января 1984 г. оператор был разделен на AT&T Communications (предоставляет услуги междугородней связи) и целых семь региональных телефонных компаний. В результате активы первоначальной компании сократились приблизительно в пять раз.