На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов

Сколько Mail.ru Group заплатила за контрольный пакет финской Panzerdog

Mail.ru Group раскрыла параметры двух совершенных в 2019 г. сделок по приобретению разработчиков мобильных игр. В частности, за 626 млн руб. была приобретена доля в финской компании Panzerdog.

В 2017 г. Mail.ru Group через свое подразделение Mail.ru Games Ventures инвестировала в Panzerdog 800 тыс. евро. Благодаря этому холдинг стал владельцем 20% доли в Panzerdog. Теперь же Mail.ru Group имеет контрольный пакет в финской компании – 59,45% акций. Всего Mail.ru Group вложила в Panzerdog 681 млн руб.

Panzerdog была основана в 2016 г. калининградским программистом Алексеем Сазоновым. Компания имеет офисы в Калининграде и Хельсинки. Первым инвестором проекта стал финский фонд Aii Capital, принадлежащей Пекке Вильякайнену (Pekka Viljakainen).

Единственный продукт Panzerdog – мобильный шутер от третьего лица Tacticool, в котором геймеры сражаются 5x5, а сессия длится всего минуту. Игра соединяет бои как с использованием техники, так и без нее. Разработку игры удалось закончить после получения первого транша инвестиций от Mail.ru Group.

Сколько Mail.ru Group заплатила за контроль над белорусской Swag Mash

Другое совершенное Mail.ru Group в 2019 г. приобретение – белорусская компания Swag Mash. Mail.ru Group 16% акций компании за 79 млн руб. В дополнение к имевшемуся у Mail.ru Group пакету в 35% холдинг стал владельцем контрольного (51%) в Swag Masha.

На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 млн рублей

Офисы Swag Masha находятся в Минске и Иннополисе (Республика Татарстан). Основателями компании являются Дмитрий Никифоров и Алексей Корнеев, а также программист из Татарстана Кирилл Надеждин.

Компания выпускает мобильную игру в жанре интерактивной истории Love Sick: Interactive Stories: пользователь читает своеобразную книгу, выбирает варианты продолжения истории и сам определяет развитие сюжета. Стартовый фонд компания получила от упомянутого фонда Mail.ru Games Ventures. В совокупности прошлогодние покупки долей в Swag Mash и Panzerdog обошлись Mail.ru Group в 705 млн руб.

Как развивалось игровое направление Mail.ru Group

Игровое направление исторически было одним из основных для Mail.ru Group. В середине 2000-х Mail.ru Group называлась DST и работала по модели инвестиционного фонда. Фондом были приобретены доли в разработчиках онлайн-игр «территория», Nikita, Time Zero и Nival. Впоследствии данные активы были объединены в холдинг «Аструм», который был присоединен к компании Mail.ru Internet – базовому активу Mail.ru Group.

В 2018 г. Mail.ru Group приобрела 100% акций киберспортивного холдинга Esforce за $100 млн. Холдинг был создан предпринимателем Антоном Черепенниковым, инвестором холдинга была группа USM Алишера Усманова – основанной владелец Mail.ru Group. В холдинг входили киберспортивные команды Virtus.Pro и SK Gaming, организатор турниров Epicenter, издание Cybersport.ru, видеостудия RuHub, киберспортивная арена Yota Arena, магазин киберспортивного инвентаря Fragstore и другие активы.

В 2019 г. Mail.ru Group договорилась с разработчиком игр без насилия Modern Pick о передаче ему 51% акций Esforce. В обмен на это доля Mail.ru Group в Modern Pick должна была увеличиться с 35 до 19%. Основным владельцем Modern Pick является россиянин Денис Гамобрамов.

По условиям сделки Modern Pick должна была приобрести британскую компанию Slightly Mad Studios, разрабатывающую гоночную игру Need for Speed. Однако это покупка не состоялась, в результате чего не состоялся и обмен активами между Mail.ru Group и Modern Pick.

Приобретения разработчиков мобильных игр

Значительные усилия в последние годы Mail. Group направляют на скупку разработчиков мобильных игр. В 2016 г. холдинг за $30 млн купил российскую компанию Pixonic, разработчика многопользовательской игры War Robnots. Недавно Mail.ru Group за $49 млн купила 51% новосибирской компании Deus Craft, разрабатывающей игру Grand Hotel Mania.

В 2018 г. была приобретена 51% доля в российской компании Bit.Games, разработавшей мобильные RPG «Гильдия героев» и «Домовята». Вместе с двумя другими активами – «цифровым» агентством недвижимости «33 слона» и компанией Consult Universal (разработчик cashback-приложения Inshoper) – эта покупка обошлась Mail.ru Group в 2,5 млрд руб.

Возможное IPO игрового подразделения Mail.ru Group

В прошлом году Mail.ru Group объединила все свои игровые проекты как в России, так и за рубежом под брендом My.Games. По итогам 2019 г. игровое направление принесло выручку в размере 28,4 млрд руб. или 32% от всей выручки холдинга. 65% игровой выручки получены от зарубежных рынков.

По данным издания The Bell, Mail.ru Group рассматривает возможность проведения IPO (первичного размещения акций) My.Games на американской бирже. Игровое подразделение для Mail.ru Group оказалось единственным, которое имеет успехи на международной арене. Примерна оценка My.Group в ходе возможного IPO составляет $2,5-3 млрд.