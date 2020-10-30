Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком

Сбербанк выкупит у Александра Мамута 45-процентную долю в Rambler, тем самым увеличив свою до 100%. Банк станет единственным владельцем холдинга в три этапа – в апреле 2019 г. он купил 46,5% в нем, затем летом 2020 г. нарастил свою долю до 55%. Сделка по окончательному приобретению Ramber будет закрыта в течение года.

Единственный владелец «Рамблера»

Сбербанк станет единственным владельцем холдинга Rambler. Компания выкупит у Александра Мамута его 45-процентную долю, тем самым консолидировав 100% «Рамблера».

На момент публикации материала, как сообщили представители банка, стороны уже подписали обязывающие документы и закрыли сделку. При этом общая сумма, в которую Сбербанк оценил долю Мамута, пока остается неизвестной.

Выплаты будут произведены в два этапа, и первый состоится безотлагательно, сразу после закрытия сделки. Первый транш составит 3 млрд руб. тогда как размер второго будет определен позднее, пока без указания точных сроков. Сбербанк выплатит его в течение года с момента заключения сделки.

В условиях сделки есть еще один пункт – Мамут продаст Сбербанку свою долю в кинотеатре «Художественный». Как сообщили в банке, 100-процентная ее часть будет консолидирована на балансе Rambler Group.

Как Сбербанк покупал Rambler

Сбербанк вошел в число акционеров Rambler Group в апреле 2019 г. Как сообщал CNews, размер инвестиций Сбербанка в «Рамблер» составил от 9 до 11 млрд руб. (точную сумму стороны не раскрыли). Сделка была закрыта в августе 2019 г., и доля Сбербанка в капитале группы достигла 46,5%, тогда как доли других акционеров Rambler Group, компаний A&NN Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной закрепились на уровне 46,5 и 7% соответственно. По итогам сделки в собственность Сбербанка как совладельца Ramber Group перешли сетевые издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информагентство Rambler News Service, а заодно и порталы Rambler, Afisha.Ru и блог-платформа Livejournal.com вместе с онлайн-кинотеатром Okko.

Сбербанк купил «Рамблер» сразу после разрыва с «Яндексом»

В июле 2020 г. CNews писал, что Сбербанк увеличил свою долю в для Rambler до 55%, инвестировав дополнительные 2 млрд руб. Сбербанк выкупил казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее Rambler Group приобрела у Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN. Доля последней сократилась до 45%. После закрытия сделки Сбербанку стал принадлежать контрольный пакет акций «Рамблера».

Чем теперь займется Сбербанк

В банке сообщили, что после поглощения «Рамблера» для дальнейшего развития этой группы Сбербанк намерен инвестировать в технологии медиасервисов, а также заняться производством собственного контента и расширение каталога фильмов и сериалов. «Сбербанк сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России. Сбербанк также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа», – заявили представители компании.

Интернет-СМИ неподконтрольны Сбербанку

По информации РБК, Все средства массовой информации, входящие в Ramber Group зарегистрированы на ООО «Рамблер&Ко Медиа» через цепочку других компаний. Основную долю в «Рамблер&Ко Медиа» (80%) удерживает компания ООО «Медианна», у которой есть лишь один бенефециар – Александр Мамут. Около 20% «Рамблер&Ко Медиа» принадлежит головной компании Rambler, ООО «Эпоха Диджитал», и в итоге косвенная доля Александра Мамута в СМИ «Рамблера» составляет 89%, тогда как доля Сбербанка – всего 11%.

Все это имеет прямое отношение к действующему российскому законодательству, которое с 2016 г. запрещает нерезидентам России косвенно или напрямую владеть более чем 20-процентной долей в любой российской компании – учредителе СМИ. По информации РБК, на апрель 2019 г. иностранные юридические лица владели 45,05-процентной долей в банке, то есть в случае если бы Сбербанк владел 55% в СМИ «Рамблера», то итоговая доля зарубежного капитала в них составляла бы в пределах 25%, что выше установленных законом лимитов.

«Расставание» с «Яндексом»

За несколько месяцев до покупки 100-процентной доли в «Рамблере» Сбербанк рассорился с другим российским интернет-гигантом, «Яндексом». Как сообщал CNews, компании были партнерами с 2009 г., и в рамках сотрудничества в 2013 г. превратили платежную систему «Яндекс.деньги» в совместное предприятие, а в 2017 г. сделали то же самое с «Яндекс.маркетом». Однако в июне 2020 г. стороны объявили о разрыве отношений и разделили активы.

В результате этих изменений «Маркет» отошел «Яндексу», тогда как «Деньги» перешли в собственность Сбербанка и в итоге перестали существовать под таким названием. В середине сентября 2020 г. банк переименовал их в «Юmoney», придумав новый фирменный логотип в виде стилизованной буквы «Ю». Окончательный Отказ от прежнего бренда и стиля назначен на 15 декабря 2020 г., и он также затронет «Яндекс.кассу», которая превратится в «Ю.кассу».