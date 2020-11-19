Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO

Компания Arrival бывшего замминистра связи Дениса Свердлова выйдет на биржу NASDAQ, минуя IPO. Для этого она объединится со SPAC-компанией CIIG Merger Corp., и в новой фирме Свердлов получит 75-процентную долю, сохранив за собой пост генерального директора. Сделка будет завершена в начале 2021 г.

На биржу без IPO

Компания Arrival, основанная в Лондоне (Великобритания) экс-главой Yota и бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым, готовится к выходу на биржу. Руководство стартапа решило отказаться от проведения IPO (первичного публичного размещения акций) и выбрало другую схему, открывающую доступ к бирже.

Для реализации задуманного Arrival объединится с американской CIIG Merger Corp., - специальной технической компании, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

Последствия сделки

После объединения Arrival, как сообщили представители компании, сменит название на Arrival Group, а ее оценка составит в пределах $5,4 млрд – для сравнения, сама Arrival по состоянию на начало 2020 г. оценивалась в 3 млрд евро или приблизительно в $3,5 млрд. Стороны намерены выполнить все условия предстоящей сделки и закрыть ее до конца I квартала 2021 г.

Денис Свердлов

Новая компания, пишет CNBC, сможет выйти на американскую биржу NASDAQ под тикером ARVL. Сделка по объединению, по предварительным подсчетам, принесет компании в пределах $660, в том числе в том числе $260 млн от SPAC и $400 млн, привлеченных в результате размещения прямых инвестиций от американских холдинговых компаний Fidelity Investments и Wellington Management, французского финансового конгломерата BNP Paribas и международной инвесткомпании BlackRock.

Как распределятся доли

По информации Forbes, после объединения Денис Свердлов получил около 75% в новой Arrival Group. После выхода на биржу его финансовое состояние достигнет $4 млрд, что откроет ему доступ в рейтинг 30 самых богатых российских миллиардеров по версии Forbes.

По итогу всех изменений экс-замминистра останется главой компании. В то же время глава CIIG Питер Кунео (Peter Cuneo) войдет в совет директоров Arrival Group в качестве неисполнительного председателя. Кунео – это бывший генеральный директор издательства Marvel Comics. Также ранее он занимал пост главы американского бренда личной гигиены Remington.

Британский стартап с российскими корнями

Денис Свердлов основал Arrival в 2015 г., и изначально стартап назывался Charge R&D. Направление деятельности компании – разработка транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, то есть электромобилей и теперь электробусов.

В середине января 2020 г. стартап Свердлова привлек 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia. 80 млн евро вложила Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. В результате сделки компания была оценена в 3 млрд евро или в $3,5 млрд.

Самый первый электромобиль Arrival

Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы, позволяющие собирать из всего этого электромобили собственного производства. Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис компании находится в Лондоне.

В конце января 2020 г. стартап Свердлова заключил сделку о поставке партии своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям договора, составит 10 тыс. автомобилей.

UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на официальном сайте Arrival, договорились о поставках автомобилей в период с 2020 по 2024 гг., к тому же за UPS закреплено право дополнительно заказать еще 10 тыс. машин.

В июне 2020 г. Arrival разработала специализированный электробус Arrival Bus для перевозки пассажиров, пригодный для использования в период пандемии коронавируса. Его оснастили съемными сиденьями и пластиковыми перегородками для соблюдения социальной дистанции. Этот вид транспорта попал во внимание столичным властям – CNews писал, что в начале октября 2020 г. правительство Москвы вступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

«Коронавирусный» электробус Arrival Bus

В настоящее время Arrival занимается возведением еще двух своих заводов – один расположился в Лондоне, второй – в американском штате Южная Каролина. Компания собирается начать серийное производство своих электромобилей и электробусов в IV квартале 2021 г. «В 2023 г. мы получим положительный денежный поток», – сообщил Forbes Денис Свердлов.

Биография Дениса Свердлова

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».