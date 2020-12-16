Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки
Приобретение Neverware без лишнего шума
Корпорация Google купила американскую компанию Neverware, разработчика ОС Cloudready, предназначенной для устаревших компьютеров. Сообщение об этом опубликовал официальный Twitter-аккаунт Neverware во вторник, 15 декабря 2020 г. Google приобретение не анонсировала.
Cloudready построена на базе Chromium OS, версии фирменной операционной системы Google – Chrome OS – с открытым исходным кодом. Cloudready позиционируется разработчиками в качестве решения для маломощных, в том числе и устаревших, персональных компьютеров. Существует как коммерческая версия Cloudready, предназначенная, в первую очередь, для учебных заведений, так и домашняя, которую может скачать и установить любой желающий совершенно бесплатно.
Представитель Google в разговоре с журналистами портала 9to5Google подтвердил факт приобретения Neverware, не раскрыв при этом детали сделки. Известно, что команда поглощенной компании вольется в коллектив разработчиков Chrome OS.
Neverware заблаговременно, 11 декабря 2020 г. опубликовала на своем сайте ответы на вопросы, которые потенциально могли бы возникнуть у действующих пользователей Cloudready. В частности, клиентов заверили в том, что в настоящее время Google не планирует повышать цены на коммерческую версию решения или отказываться от продолжения разработки его бесплатной версии. Обладатели лицензий на Cloudready смогут продолжить пользоваться продуктом, как и раньше. Однако в будущем Cloudready полностью вольется в проект ChromeOS, говорится в заявлении компании.
Подробнее о Cloudready
Нью-йоркский стартап Neverware был основан в 2011 г. С 2015 г. компания занимается разработкой облачной операционной системы Cloudready, имеющей общую кодовую базу с Chrome OS.
Система позволяет «дать вторую жизнь» устаревшему оборудованию за счет переноса части вычислений в облако, тем самым снимая нагрузку с и так слабого по сегодняшним меркам «железа». Cloudready на сегодняшний день официально поддерживает 449 устройств, в том числе выпущенных более 12 лет назад. Среди них как Windows-машины, так и устройства Apple. По данным Neverware, Cloudready за все время существования была установлена 1,37 млн раз.
Установить бесплатную версию ОС можно попытаться на любой ПК, не включенный в список поддерживаемых устройств, однако корректная работа системы в таком случае не гарантируется. В документации к продукту подчеркивается, что для комфортной работы целевая машина должна располагать не менее чем 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ свободного места на жестком диске. Для использования, скорее всего, не подойдут устройства, выпущенные до 2007 г., а также компьютеры, оснащенные графическими чипами Intel GMA 500, 600, 3600 и 3650.
Изначально основной продукт Neverware был ориентирован на учебные заведения, не желающие тратить значительные средства на обновления парка компьютеров. За время своего существования Cloudready была взята на вооружение учебными заведениями в более чем 1 тыс. школьных округов в 50 штатах США и 21 стране мира.
В 2017 г. компания в рамках раунда B привлекла более $6,5 млн инвестиций. Возглавила раунд Google. Полученные средства в Neverware рассчитывали направить на экспансию в корпоративный сегмент рынка.
Успехи Chrome OS
Chrome OS – это «легковесная» операционная система корпорации Google, базирующаяся на ядре Linux и браузере Google Chrome и, в первую очередь, предназначенная для работы с веб-сервисами. Благодаря сравнительно низким требованиям к «железу» ОС работает на недорогих ноутбуках, которые сначала неофициально, а затем и самой Google стали называться «хромбуками».
Анонс проекта Chrome OS состоялся в июле 2009 г., а первая стабильная сборка увидела свет в июне 2011 г. К лету 2016 г. ОС обзавелась поддержкой Android-приложений.
По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в ноябре 2020 г. на долю Chrome OS приходилось лишь 0,42% рынка операционный систем. Здесь привычно доминировала Windows (87,56%), а в ее преследователях были macOS (9,54%) и Linux (2,35%). Последняя, к слову, в первом полугодии 2020 г. увеличила свою долю рынка более чем вдвое.
В сентябре 2020 г. CNews писал, что Google работает над новой операционной системой в рамках проекта под названием LaCrOs. Ее построят на Chrome OS, которая лишится интегрированного браузера Chrome, на протяжении всего ее существования служившего основой для нее.
В октябре 2020 г. основанная россиянами компания Parallels выпустила ПО для запуска приложений Windows на «хромбуках». Решение нацелено на корпоративных клиентов, обходится почти $70 в месяц за одного пользователя и требует отнюдь не слабого «железа». К примеру, подойдет недавно выпущенный «хромбук» HP Pro c640 Chromebook Enterprise, цена которого в рознице превышает $1,1 тыс.