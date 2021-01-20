Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft

Индийский бизнес Softline

Индийское подразделение российской группы компаний Softline приобретает 95% долю в Embee Software, которая является вторым по объему продаж партнером Microsoft в Индии. Объем инвестиций российской стороны сделки не раскрывается, однако по оценкам экспертов рыночная стоимость Embee может достигать $20-35 млн, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информацию от представителей сторон.

Приобретение крупного локального игрока может стать наиболее быстрым способом усиления позиций Softline в регионе для более быстрого экспорта своих решений на индийском рынке, считают эксперты. Рынок Индии является одним из наиболее перспективных в мире, заявил изданию Игорь Боровиков, основной акционер Softline.

В настоящее время Softline уже ведет бизнес в 50 странах мира, в том числе, в странах Восточной Европы, Америки и Азии. Компания входит в пятерку ведущих российских ИТ-компаний. Выручка ГК Softline по итогам 2019 г. составила 108,83 млрд руб., увеличившись на 14,8% к году 2018 г., оборот в твердой валюте достиг $1,54 млрд, что на 13,2% больше, чем в 2018 г.

Чем ценна Embee для Softline

Индийская частная компания Embee Software Pvt Ltd., которая была основана 3 апреля в 1992 г., специализируется на поставках и поддержке лицензионного ПО, ИТ-консалтинге, системной интеграции, а также на облачных сервисах, на которые приходится порядка 60% выручки. Фактически бизнес-модель Embee схожа по структуре выручки на Softline.

Российская ГК Softline приобрела 95% индийской ИТ-компании Embee Software

По прогнозам Embee Software, выручка компании по итогам финансового года, заканчивающегося в марте 2021 г., составит порядка $100 млн. В компании утверждают, что среднегодовые темпы прироста бизнеса за последнее пятилетие в среднем превышали 30%.

Помимо тесного стратегического партнерства с Microsoft, индийская Embee Software также представляет в регионе ряд крупнейших международных ИТ-корпораций, включая Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Ciscо, VMWare, IBM, Oracle, SAP, Epson, Symantec, Adobe и др.

Шаги и перспективы глобальной экспансии Softline

По мнению опрошенных изданием экспертов, приобретение Embee соответствует общей стратегии мировой экспансии Softline, поскольку приобретение даже убыточной готовой компании с оборотом и клиентской базой может сэкономить несколько лет, необходимых для достижение сопоставимого уровня силами своего представительства.

Это не первый раз, когда Softline использует схему с поглощением локального ИТ-лидера для зарубежной экспансии. Так, еще в январе 2018 г. CNews рассказал о том, как Softline поглотила компанию Compusoftware, крупного бразильского ИТ-игрока с годовым оборотом порядка $65 млн. По условиям сделки россияне оплатили 60% долю в Compusoftware деньгами, на оставшиеся 40% бразильцам были выделены акции ГК Softline.

Примечательно, что бразильская Compusoftware, как и индийская Embee Software, работала в той же сфере, что и ее Softline – предоставляла ИТ-услуги, облачные сервисы, лицензирование ПО и т.п. для более чем 400 заказчиков в Латинской Америке.

В середине декабря 2020 г. CNews также сообщил о приобретении Softline 63,38% доли (примерно за 7,6 млн евро) в почти одноименной международной компании Softline AG со штаб-квартирой в Берлине, которая предоставляет услуги в области ИТ-консалтинга, управления программными и ИТ-активами (SAM/ITAM), облачных технологий, ИБ и сфере цифрового рабочего пространства. Стороны планируют закрыть сделку до 31 марта 2021 г. До подписания соглашения компании Softline и Softline AG никак не были связаны.



По мнению Ильи Летунова, главы Mail.ru Cloud Solutions, расширение влияния в Индии, которая является одним из крупнейших мировых ИТ-рынков с недорогими англоговорящими специалистами, позволит Softline развернуть облачные услуги по всему миру. Кроме того, индийский рынок облачных сервисов не менее чем на 40–50% ежегодно, то есть, быстрее российского, отметил Олег Железко основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Management.

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о приобретении Softline у группы компаний «Аплана» бизнеса по аутсорсингу разработки программного обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрыли, владельцем бренда «Аплана» осталась ГК «Аплана».

По данным Softline, сделка была совершена в рамках реализации глобальной стратегии компании, которая предусматривает опережающий рост перспективных направлений бизнеса, в том числе, за счет слияний и поглощений. Покупка нового актива помогла Softline создать на базе холдинга крупного международного игрока с лидирующими компетенциями в сфере заказной разработки.

В октябре 2020 г. CNews со ссылкой на аналитику IDC Russia рассказал о том, что российский рынок облачных услуг по итогам 2019 г. вырос на 26,9% и вышел на отметку $1,07 млрд. D дополнение, компании потратили в России в 2019 г. еще $580,78 млн на оплату профессиональных ИТ-сервисов, непосредственно связанных с облачными услугами.

Согласно предварительному прогнозу IDC, рост расходов на публичные облака в России по итогам 2020 г. составит 15,9% по сравнению с 2019 г., однако уже в 2021 г. Россия продемонстрирует темпы роста на 19,2% по сравнению с 2020 г.

Ранее в рейтинге CNews «Облачные сервисы 2020» отмечалось, что в 2019 г. выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков «программного обеспечения как сервиса» (SaaS) достигла 48 млрд руб., увеличившись на 48% по сравнению с 2018 г. при этом выручка топ-10 участников рынка «инфраструктуры как сервиса» (IaaS) составила 24 млрд руб., но со сравнимыми темпами роста — 49% год к году.

ГК Softline заняла в рейтинге облачных сервисов CNews Analytics 2020 второе место среди крупнейших поставщиков SaaS, и первое место среди крупнейших поставщиков IaaS в России.