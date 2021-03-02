Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

Основатель Telegram Павел Дуров должен выплатить инвесткомпании Da Vinci Capital $20 млн (по другим оценкам - $100 млн) за срыв запуска блокчейн-платформы TON. Da Vinci Capital входит в число инвесторов платформы и теперь требует возместить ей ущерб и грозит обратиться в суд, если ее требование не будет удовлетворено.

Деньги или судебная тяжба

Российская инвесткомпания Da Vinci Capital потребовала от Павла Дурова, основателя соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, возмещения ущерба за срыв запуска блокчейн-платформы TON, в который она инвестировала миллионы долларов. Юристы компании, по информации Forbes, направили Дурову письмо с требованием вернуть долг, в противном случае они будут вынуждены обратиться в суд.

Уведомление было направлено не только Павлу Дурову. Его также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский, а вместе с ним – юристы TON, однако точный размер суммы, которую хотят получить инвесторы, на момент публикации материала известен не был.

По информации одного источника Forbes (приближенный к инвесторам, участвующим в коллективном иске против Telegram), Da Vinci Capital требует от Telegram около $100 млн, а тогда как другие источники Forbes, близкие к топ-менеджементу Telegram, заявляют о $20 млн.

Теперь у Telegram есть две недели с момента получения письма на компенсацию ущерба за срыв запуска TON. По истечении этого срока Da Vinci Capital обратится за помощью в суд. «Пока основное место для суда – это Лондон, потом подтянутся другие юрисдикции», – уточнил неназванный источник Forbes.

Павел Дуров пока не отреагировал на требование инвесторов

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам США (SEC), одним из основных инвесторов TON был фонд Disruptive Era Fund – под управлением Da Vinci Capital он заключил с Telegram договор на покупку криптовалюты Gram (ее Дуров собирался распространять через TON) на сумму $72,1 млн. В 2018 г. он перевел Telegram $45,4 млн.

Почему Дуров должен всем денег

Павел Дуров вынашивал планы по запуску собственной блокчейн-платформы на протяжении нескольких лет. Впервые о ней стало известно в начале 2018 г., и тогда же было раскрыто ее название – TON (Telegram Open Network). В рамках этой платформы Дуров собирался распространять криптовалюту Gram, и для развития своего проекта он привлек $1,7 млрд вложений.

Для этого в I квартале 2018 г. Дуров провел два раунда инвестиций в TON, и в сумме, по данным Forbes, в проект вложился 171 инвестор. Все они получили в общей сложности приблизительно 2,9 млн токенов Gram.

В число инвестировавших в TON вошли и крупные российские бизнесмены, и политики, включая бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, миллиардера Романа Абрамовича и главу немецкой платежной системы Wirecard Яна Марселека (Jan Marcalek). В списке также присутствовали сооснователь Qiwi Сергей Солонин и сооснователь компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили.

Активно препятствовать запуску TON и Gram в октябре 2019 г. начала Комиссия по ценным бумагам США (SEC), проявившая очень сильный интерес к успешному ICO нового проекта Дурова. Она стала считать токены Gram ценными бумагами и обвинила Telegram в нарушении правил их регистрации.

В марте 2020 г. ценными бумагами токены Gram признал и суд южного округа Нью-Йорка (США). Тогда же было принято решение о запрете передачи криптовалюты инвесторам TON.

Спустя еще два месяца, в мае 2020 г., Павел Дуров принял решение свернуть проект TON и отказаться от выпуска токенов Gram. Месяц спустя SEC и Telegram заключили мировое соглашение, одним из условий которого были обязательная выплата штрафа в размере $16 млн и возврат инвесторам средств в размере $1,224 млрд.

Поиск денег для Telegram

В последних числах декабря 2020 г. выяснилось, что Telegram утратит статус полностью бесплатного мессенджера и, наоборот, приобретет собственную рекламную платформу. Другими словами, Павел Дуров решил монетизировать свой мессенджер, запущенный еще в 2013 г.

По словам Дурова, основные функции Telegram по-прежнему будут доступны бесплатно, а деньги он планирует брать за платные функции для бизнеса и за размещение рекламы на каналах. Новый источник дохода необходим, чтобы покрывать текущие затраты на обслуживание инфраструктуры и трафик.

В середине февраля 2021 г. CNews сообщал о планах Telegram по выпуску облигаций с целью привлечения, по меньшей мере, $1 млрд. Организатором размещения ценных бумаг станет компания Telegram Group, владеющая этим мессенджером, тогда как финансовыми агентами выступят банки и брокеры России, Европы, Азии и Ближнего Востока, в том числе, отечественные ВТБ и «Атон».

Минимальная сумма инвестиций на начальном этапе составит $50 млн, но в Telegram не исключают ее снижение до $10 млн в обозримом будущем. Все облигации будут выпущены сроком на пять лет.