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Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL

ПО Бизнес Тендеры Интеграция
, Текст: Денис Воейков

На конкурс Сбербанка на поддержку используемой в нем свободной СУБД PostgreSQL с ценой договора свыше 250 млн руб. пришла только компания, разрабатывающая коммерческую СУБД на ее основе — Postgres Pro.

Бесплатный PostgreSQL Сбербанка за 250 миллионов

Как выяснил CNews, готовность осуществлять в течение трех лет техподдержку СУБД PostgreSQL и ПО Patroni в Сбербанке выразил всего один потенциальный подрядчик. Им стало ООО «Постгрес профессиональный разработка» — стопроцентная «дочка» ООО «Постгресс профессиональный». Эти юрлица принадлежат российской компании Postgres Professional, известной на рынке созданием линейки отечественных СУБД Postgres Pro.

Выбор подрядчика Сбербанк проводил в формате электронного конкурса, объявленного организацией 20 февраля 2021 г. с начальной ценой договора в 258,1 млн руб. Прием заявок осуществлялся до 11 марта. Как видно из протокола вскрытия единственного поданного предложения, представители Postgres Professional стартовую цену лота снижать не стали.

В силу отсутствия на тендере конкуренции конкурсная комиссия Сбербанка формально признала тендер несостоявшимся. Теперь, в соответствии с закупочным законодательством, банк может либо свернуть закупку вовсе, либо перезапустить тендер, либо подписать договор с единственным на него претендентом — в том случае, если его заявка соответствует всем требованиям.

Как именно планирует поступить заказчик, на момент публикации данного материала в Сбербанке пояснить CNews не смогли.

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Поддерживать свободную СУБД Сбербанка вызвалась компания Postgres Professional

В пользу того, что подряд все же достанется Postgres Professional говорит тот факт, что осенью 2018 г. в идентичной ситуации Сбербанк сделал выбор именно в пользу подобного решения. Тогда банк также проводил открытый конкурс на поддержку СУБД PostgreSQL и Postgres Professional также стала единственным претендентом. В итоге именно ей и достался подряд — без снижения первоначальной цены договора в 31,6 млн руб.

Напомним, PostgreSQL является свободно распространяемой бесплатной системой управления базами данных, разрабатываемой и поддерживаемой одноименным международным сообществом. СУБД Postgres Pro создана на ее основе, но представляет собой коммерческий проприетарный продукт. Что же касается ПО Patroni, то это открытое Python-приложение для автоматического обслуживания кластеров PostgreSQL.

СУБД PostgreSQL и ПО Patroni работают в Сбербанке на стандартной «интеловской» архитектуре x86 под управлением операционной системы Red Hat Enterprise Linux (RHEL) американской компании Red Hat.

Поддерживаться будет именно свободная СУБД

В том, что Сбербанк ищет подрядчика для поддержки именно свободной СУБД, а не каких-либо ее коммерческих аналогов с идентичным названием, нет никаких сомнений.

Как следует из техзадания конкурса, исполнителю договора при оказании услуг по восстановлению работоспособности СУБД в том числе нужно будет заниматься исправлением ошибок в коде СУБД, выпуском сборки СУБД с исправлением и «поддержкой версии с исправлением до включения исправления в международную версию СУБД PostgreSQL или окончания действия договора».

Еще одним пунктом соглашения прописано, что исполнитель по запросу заказчика «всячески способствует продвижению выполненных исправлений в международном сообществе PostgreSQL».

Что еще предстоит сделать подрядчику

Предусмотренные положениями договора консультации специалистов заказчика будут касаться вопросов администрирования СУБД PostgreSQL и ПО Patroni, технических аспектов их работы, обновлении, мероприятий по резервному копированию и восстановлению софта, его компонентов и накопленных данных, а также мониторинга и настройки производительности программ.

Подрядчику нужно будет открыть «горячую линию» поддержки для заказчика, заниматься поиском и профилактикой неисправностей СУБД PostgreSQL и ПО Patroni, устранять неисправности и восстанавливать работоспособность ПО, готовить отчеты, проводить проактивные мероприятия и пр.

Отдельного внимания заслуживает необходимость для исполнителя осуществлять технические консультации (семинары) для специалистов заказчика по миграции информсистем Сбербанк с иностранных СУБД на PostgreSQL.



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