«Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах»

Новый производитель отечественных серверов

«Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», намерена инвестировать около 500 млн руб. в разработку и производство серверов на базе отечественных процессоров «Эльбрус».

Как сообщили CNews в компании, «Ситроникс» планирует самостоятельно изготавливать печатные платы, блоки питания и корпуса на территории России. Кроме того, на предприятии группы будут осуществляться поверхностный монтаж плат, сборка готовых серверов и предустановка отечественного ПО.

Первой моделью в линейке станет стоечный сервер, который содержит четыре процессора «Эльбрус-8С1». В устройстве будет предусмотрено безвентиляторное охлаждения на базе двухфазных теплопередающих устройств для автономных применений сервера.

Заявлена поддержка отечественных операционных систем семейства Linux: Astra Linux (ГК Astra Linux), «Альт Сервер» («Базальт СПО»), ОПО «Эльбрус» (МЦСТ).

По словам президента «Ситроникс» Николая Пожидаева, в перспективе компания рассчитывает наладить выпуск серверов, в основе которых будет лежать более современный российский процессор «Эльбрус-16С». Серийное производство данного чипа еще не началось.

Прототип сервера, продемонстрированный на международной выставке электронных компонентов, модулей и комплектующих Expoelectronica 2021 в Москве

«Разрабатываемая платформа поддерживает варианты установки двух материнских плат с любым количеством ядер. Эти сервера будут полностью соответствовать критериям отечественной продукции», – отметил Пожидаев.

В конце января 2021 г. «Ситроникс» объявила о планах инвестировать 200 млн руб. в запуск производства собственных серверов на процессорах американской Intel. Российские чипы на тот момент в компании сочли «несоответствующими техническим требованиям».

Выпуск серверов планировалось наладить на производственных мощностях ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система». Первая партия продукции, как сообщали в компании, ожидается в первой половине 2021 г., после чего планируется запуск серийного производства.

Зачем нужны сервера на российских процессорах

Применение отечественных процессоров позволит серверам «Ситроникс» претендовать на включение в реестр российской продукции Минпромторга. Именно на него обязаны ориентироваться госорганизации и компании с госучастием при осуществлении закупок.

В октябре 2020 г. CNews сообщил о предложении Минпромторга по ужесточению требований к оборудованию отечественного происхождения. По задумке инициаторов считаться российскими и, как следствие, иметь возможность претендовать на включение в соответствующий реестр смогут лишь серверы и ПК, построенные на базе российских же центральных процессоров. К производителям таковых ведомство отнесло 18 компаний. В их числе – «Микрон», МЦСТ, «Байкал электроникс», «Миландр», «Байтэрг», «Норси-транс», Kraftway и «Аквариус».

В январе 2021 г. CNews писал о том, что Правительство России утвердило для различных категорий вычислительной техники требование по наличию отечественного процессора для включения в реестр российской продукции Минпромторга. В частности, 1 января с 2022 г. в реестр будут включаться только серверы на отечественных процессорах.

Российский рынок серверного оборудования, по данным аналитиков IDC, в 2020 г. достиг отметки в $1,319 млрд, продемонстрировав рост на 18,2% в сравнении с 2019 г. По итогам IV квартала 2020 г на российский рынок было поставлено 48237 серверов на общую сумму в $411,85 млн, что на 14,8% больше в деньгах, чем годом ранее.

Процессоры «Эльбрус» для серверов и не только

Восьмиядерный микропроцессор «Эльбрус-8С1» (он же «Эльбрус-8С») на базе микроархитектуры VLIW, разработанный компанией МЦСТ, серийно производится с 2016 г. по 28-нанометровому техпроцессу.

Рабочая частота чипа достигает 1,3 ГГц при 25 операциях за такт на ядро. Пиковая производительность составляет около 250 гигафлопс в операциях над числами с плавающей запятой одинарной точности и 125 гигафлопс – двойной точности. «Эльбрус-8С1» рассчитан на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти). Процессор поддерживает исполнение двоичных кодов в системе команд Intel х86 и х86-64 с помощью динамической трансляции без перекомпиляции программ.

Под управлением «Эльбрус-8С», в частности, работает линейка систем хранения данных «Яхонт» компании «Норси-транс» и сервер общего назначения концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» под брендом «Эльбрус-804». Однако данный процессор применяется не только в серверных системах. К примеру, он задействован в моноблочном ПК «Эльбрус 801М».

«Эльбрус-8С1» не самый современный процессор МЦСТ. Серийное производство его модернизированной в 2019 г. версии – «Эльбрус-8СВ» – согласно планам МЦСТ, должно было начаться в 2020 г. Однако, на официальном сайте разработчика в разделе, посвященном данному изделию, по состоянию на 15 апреля 2021 г. сообщается о «ведении подготовки серийного производства в 2020 году».

Наконец, в октябре 2020 г. МЦСТ представил «Эльбрус-16С» – 16-нанометровый процессор с 16 ядрами, работающими на частоте до 2 ГГц.

По ранее озвученным МЦСТ прогнозам, новый чип будет полностью готов к серийному производству к концу 2021 г. Само же производство по плану должно стартовать в первой половине 2022 г.