Dell хитроумно избавится от «пионера x86-виртуализации» и заработает на этом $9 миллиардов

Dell избавится от VMware

Корпорация Dell Technologies объявила об отделении компании VMware, разработчика ПО для виртуализации, в которой Dell принадлежит 81% акций.

В рамках сделки VMware выплатит своим акционерам специальные дивиденды в размере $11,5-$12 млрд. Таким образом, с учетом размера доли Dell в VMware, первая получит около $9,3-$9,7 млрд. Акционеры Dell получат около 0,44 акции VMware за каждую свою акцию.

Вырученные средства Dell намерена использовать для выплаты долгов, размер которых по состоянию на январь 2021 г. составлял приблизительно $34 млрд. Сделку, которая по мнению руководства Dell, поможет улучшить кредитный рейтинг компании и, как следствие, снизить стоимость будущих займов, стороны рассчитывают закрыть до конца 2021 г. Однако предварительно компаниям предстоит пройти процесс согласования сделки с Налоговой службой США, чтобы избежать выплат в федеральную казну в рамках реструктуризации бизнеса.

CEO компании Dell Майкл Делл

По завершении обособления VMware Майкл Делл (Michael Dell) сохранит за собой позицию председателя правления и CEO Dell Technologies, а также председателя правления VMware. Временный CEO VMware Зейн Роу (Zane Rowe) останется на своем посту. Состав совета директоров VMware останется прежним.

Как заявила VMware в отдельном пресс-релизе, сделка даст компании «свободу в реализации собственной стратегии, упростит структуру капитала и модель управления, а также позволит получить дополнительную стратегическую, операционную и финансовую гибкость».

«Выделяя VMware в самостоятельную компанию, мы ожидаем получить новые возможности для роста бизнеса как Dell, так и VMware, – отметил основатель и главный исполнительный директор Dell Майкл Делл. – При этом компании продолжат тесно сотрудничать друг с другом».

В презентации для инвесторов компании раскрыли детали плана по сотрудничеству. Согласно данному плану, Dell и VMware заключат коммерческое соглашение сроком на пять лет с возможностью дальнейшего ежегодного пересмотра условий и переподписания договора. VMware продолжит свое сотрудничество с Dell Financial Services и разработку ПО для виртуализации и облачных сред, которую будет продавать через каналы сбыта Dell.

Акции Dell отреагировали подорожанием на 8% на фоне сообщения о сделке. Стоимость ценных бумаг VMware увеличилась на скромные 1,4%.

Ожидаемый ход

Решение Dell избавиться от Vmware не стало сюрпризом для рынка. Корпорация еще в июле 2020 г. публично заявляла о том, что рассматривает сценарий с отделением своей доли в разработчике решений для виртуализации.

Кроме того, о своих планах Dell поставила в известность Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В переданных в ведомство документах цель потенциальной сделки описывалась как повышение акционерной стоимости акции путем устранения «налога на конгломерат».

Отношения VMware и Dell

На сегодняшний день Dell является одним из крупнейших производителей компьютеров. Согласно данным IDC, в IV квартале 2020 г. компания стала первой в мире по числу поставленных серверов и третьей по количеству проданных ПК.

VMware, один из ключевых игроков на рынке решений для виртуализации, была основана в 1998 г. в Калифорнии Эдуардом Буньоном (Edouard Bugnion), Менделем Розенблюмом (Mendel Rosenblum), Дианой Грин (Diane Greene), Скоттом Дивайном (Scott Devine) и Эдвардом Вангом (Edward Wang). Компанию называют «пионером x86-виртуализации», поскольку именно VMware первой смогла коммерциализировать свои разработки в области ПО для виртуализации под архитектуру Intel x86.

В 2004 г. компания была куплена EMC, ведущим мировым производителем систем хранения данных, за $625 млн.

В октябре 2015 г. Dell объявила о намерении приобрести EMC за $67 млрд. Сумма сделки стала рекордной для ИТ-индустрии, несмотря на внушительный долг приобретаемой компании. До этого самой крупной сделкой считалась покупка Broadcom компанией Avago за $37 млрд, которая была завершена в начале 2016 г. (крупнейшая сделка в телеком-отрасли — покупка Time Warner компанией AOL за $106 млрд). Покупка EMC сделала Dell владельцем 81% акций VMware.

В 2013 г. Dell по инициативе Майкла Делла стала частной компанией. Трансформация бизнеса через выкуп ценных бумаг компании у акционеров была необходима, чтобы превратить Dell из производителя ПК в компанию более широкого профиля, поскольку продажи ПК падали из-за перехода конечных пользователей на мобильные устройства. Достичь этой цели ей помогла покупка EMC в 2015 г.

В 2018 г. Dell вернулась на Нью-Йоркскую биржу, избежав проведения первичного размещения акций (IPO), в ходе которого инвесторы неизбежно начали бы критиковать компанию за долги в размере $52,7 млрд. Для этого Dell выкупила отслеживающие акции публичной VMware за $24 мрлд.