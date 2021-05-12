Совладельцы НКК подали в суд на главу компании

Дело дошло до суда

Предприниматели Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, каждому из которых принадлежит по 32% в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), подали 5 мая 2021 г. иск в Арбитражный суд Москвы к третьему совладельцу и главе компании Александру Калинину, который владеет 33% НКК. Также в число ответчиков вошли «Группа компаний "Аквариус"» (дочернее предприятие НКК; – прим CNews), сама НКК, межрайонная инспекция ФНС России №4 по Москве и, по всей видимости, теперь уже бывший глава «Аквариуса» Владимир Степанов.

День спустя, 6 мая исковое заявление было оставлено без движения в связи с тем, что оно подано с нарушением требований законодательства, а именно, без подтверждения оплаты госпошлины.



Текст заявления в картотеке не представлен. Его общая формулировка звучит как «о признании решений общего собрания участников недействительными и применении последствий недействительности». По данным «Коммерсанта», в распоряжении которого оказалась копия документа, разбирательство связано с тем, что 2 апреля 2021 г. на собрании участников «Аквариуса» был назначен новый президент Дмитрий Трошенков, при этом экс-глава группы Владимир Степанов на этом же собрании получил 1% в «Аквариусе». Истцы Лачков и Гольденберг заявили, что не были уведомлены о собрании, при этом изменения в уставе и составе акционеров группы, принятые без их ведома, нарушают их права.

Как сообщил CNews в начале апреля 2021 г., противостояние совладельцев НКК вокруг судьбы «Аквариуса» началось после того, как семья Калининых объявила о намерении выкупить у партнеров по НКК их совокупную долю в размере 64%. Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, в свою очередь, заинтересовались вариантом продажи своих долей Денису Фролову, совладельцу группы Astra Linux. Александр Калинин выступает против этой сделки.

Проценты и судьба «Аквариуса»

По данным рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России, по итогам 2019 г. НКК сохранила статус крупнейшей российской ИТ-компании с совокупной выручкой в размере 215,7 млрд руб.

Президент НКК Александр Калинин

Помимо «Аквариуса», который является крупным российским производителем компьютерной техники, серверов и СХД, в НКК также входит группа «Систематика», «Национальная платформа» и дубайский National Computer Corporation Middle East. Выручка «Аквариуса» за 2020 г., по данным НКК, составила 25 млрд руб.

В настоящее время, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем НКК помимо Александра Калинина, Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова является группа «Аквариус» с долей 3%. Сама НКК до апреля владела 99,97% «Аквариуса», еще 0,03% было у Александра Калинина.

После упомянутого выше апрельского собрания, на котором вместе с изменением устава ООО «Группа "Аквариус"» произошла передача 1% компании Степанову, доля НКК в «Аквариусе» снизилась до 98,97%; у Александра Калинина осталось 0,03%.

В иске, поданном Гольденбергом и Лачковым, отмечается, что в связи с изменениями в уставе решения по ключевым вопросам должны одобрять 99% голосов участников группы. То есть, отныне совладельцы не смогут продать свои доли без одобрения нового миноритария Степанова, при этом совладельцы НКК лишились возможности управлять «Аквариусом».

В иске также отмечается, что что 31 мая 2021 г. на собрании участников НКК должно быть рассмотрено прекращение полномочий Калинина как президента. Истцы связывают его действия с желанием сохранить контроль над «Аквариусом».

Юридическая перспектива ситуации

Изменения, внесенные в устав, были направлены на выстраивание «нового корпоративного управления», обсуждались с другими акционерами и не нарушают прав акционеров, заявил «Коммерсанту» Алексей Калинин, сын Александра Калинина и первый вице-президент НКК. По его словам, появление 1% у Владимира Степанова стало «реализацией опциона».

Экс-глава OCS, вице-президент НКК Алексей Калинин

Алексей Калинин также настаивает на том, что собрание 31 мая назначено с нарушением процедур. Евгений Лачков надеется, что конфликт не скажется на работе «Аквариуса», отмечает «Коммерсант», «вопрос в том, насколько новый гендиректор продолжит намеченный курс». Леонид Гольденберг назвал ситуацию «неприятной».

Партнер коллегии Pen & Paper Станислав Данилов, опрошенный «Коммерсантом», отметил, что ситуация «выглядит проблемно для господина Калинина» и заявил, что решение, возмутившее истцов, «было в определенном смысле совершено тайно от них».

«В отсутствие разумных объяснений следует согласиться, что основной целью Калинина было сохранение контроля, который он традиционно имел в группе компаний, особенно в преддверии снятия с должности президента», — говорит он.

Руководитель спецпроектов Vegas Lex Максим Григорьев также отметил, что утверждение нового устава «Аквариуса» и перераспределение «корпоративной власти» снизят интерес потенциальных покупателей к долям истцов в НКК, поскольку «их контроль над ситуацией почти полностью потерян». Как заявил «Коммерсанту» Гольденберг, ситуация не повлияет на планы по продаже, только «юридические процедуры могут удлиниться».

Потенциальный покупатель доли в НКК

Ранее CNews рассказал о том, что Денис Фролов подтвердил факт проведения переговоров с «фактическими владельцами контрольного пакета НКК», хотя и подчеркнул неопределенность условий сделки.

Денис Фролов является владельцем 80% доли в группе компаний «Вартон», которая, как в октябре 2020 г. рассказал CNews, вела переговоры о передаче под ее контроль 60% акций «Байкал электроникс». Также Фролов контролирует 80% в ООО «Русбиттех Астра» – юрлицо ГК Astra Linux.

Таким образом, Фролов в случае приобретения 64% доли в НКК может стать совладельцем крупнейших ИТ-активов в России и выстроить на их основе крупнейший отечественный холдинг на рынке радиоэлектроники.

Проблемы Александра Калинина

Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу о картельном сговоре.

Согласно данным базы судов общей юрисдикции Москвы, он обвиняется в нарушении ст. 178, Ч. 2, п. в УК РФ (ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб либо повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере). Максимальным наказанием, предусмотренным по этой статье, является лишение свободы на срок до 6 лет или принудительные работы на срок до 5 лет.

Как писал CNews со ссылкой на собственные источники, корни расследования берут начало в 2017 г., и связаны с громким разбирательством по линии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на касающихся этой информсистемы торгах.

В частности, НКК, «Аквариус», «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-нетворк» договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на поставку компьютеров для нужд ГАС «Выборы». В результате сговора цены оказались завышены. Действия компаний, по утверждению ФАС, координировала компания «Хьюлетт Паккард А. О.». Все организации были признаны надзорным органом виновными в нарушении положений закона «О защите конкуренции».

Помимо этого, как посчитали в ФАС, «Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

В 2018 г. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность выводов ФАС. В заключении служителей Фемиды о картельном сговоре также фигурировала компания «Крок», но в ходе расследования ФАС ее участие в картельном сговоре не подтвердилось.

Как полагал источник CNews, в ходе отработки данного дела у правоохранительных органов накопились некие дополнительные материалы о деятельности ИТ-компаний, которые сейчас и было решено использовать.

Уже после помещения Александра Калинина под домашний арест CNews рассказал о назначении Алексея Калинина первым вице-президентом НКК. Решение о назначении было принято Александром Калининым при поддержке партнерами, как заверили в компании. Алексей взял на себя часть функций президента НКК.

Алексей Калинин уже работал во входящей в НКК компании-дистрибуторе OCS в должности вице-президента в 2011 г., и в 2015 г. стал президентом организации. В конце сентября 2019 г. он покинул ее при странных обстоятельствах, в частности успев посудиться со своими работодателями, пресекая «неуполномоченную» смену руководства.

В августе 2020 г. CNews рассказал об аресте ИТ-советника Госдумы Евгения Лифшица, который пытался получить от Александра Калинина $3 млн для решения вопроса о «минимизации уголовной ответственности».