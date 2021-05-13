«Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы

Госкорпорация «Ростех» собирается купить интернет-провайдера «Акадо», появившегося в Москве еще в начале 90-х годов XX века. В ее собственность может перейти как 100% компании, так и контрольный 51-процентный пакет. Переговоры еще ведутся, и окончательное решение пока не принято.

«Акадо» сменит владельца

«Национальный центр информатизации» (НЦИ) в составе госкорпорации «Ростех» готовится приобрести московского интернет-провайдера «Акадо» - одного из первых операторов широкополосного доступа в интернет в Москве. По информации «Ведомостей», переговоры вступили в завершающую стадию – в них участвуют структуры предпринимателя Максима Майореца, «Ростех» и группа «Ренова» Виктора Вексельберга.

В настоящее время Максим Майорец через «АВК Инвестментс» владеет 51% акций «Акадо». Оставшиеся 49% удерживает «Ренова».

Со слов неназванных источников издания, стороны рассматривают два варианта передачи «Акадо» в собственность «Ростеха». Первый – это переход всех 100% акций провайдера под контроль госкорпорации, но этот исход источник считает наименее вероятным.

При реализации второго варианта «Ростеху» отойдет 75-процентная доля в провайдере. В этом случае Майорец отдаст весь свой пакет акций, то есть 51%, а оставшиеся 24% «Ростех» получит от «Реновы», у которой останутся 25%.

Как сложится судьба "Акадо" после перехода под контроль "Ростеха", остается неизвестным

75% акций, по словам источника «Ведомостей», оцениваются приблизительно в 5 млрд руб. без учета долга.

Когда появилась и чего добилась «Акадо»

Создание и развитие компании «Акадо» началось в июне 1992 г. с образования столичными властями акционерного общества «Московская телекоммуникационная корпорация» (АО «Комкор»). Целью было строительство городской волоконно-оптической сети, и эта сеть позже стала базой для «Акадо» - этот бренд появился в 2005 г., хотя «Комкор» вышел на массовый рынок в начале 2000-х годов с помощью бренда «Комкор-ТВ».

«Комкор-ТВ» оказывал услуги кабельного телевидения и доступа в интернет по технологии DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications). Это семейство стандартов передачи данных по сетям кабельного телевидения, то есть по коаксиальному кабелю. Популярности у большинства российских провайдеров эта технология не получила – вместо коаксиальных кабелей они предпочитают использовать классическую «витую пару» (Ethernet).

По информации агентства Telecom Daily, к концу 2020 г., почти за 28 лет своего существования, «Акадо» добралась до четвертого места в Москве по числу абонентов подписчиков домашнего широкополосного доступа (ШПД) в интернет. к 31 декабря 2020 г. их насчитывалось около 300 тыс.

Статистика агентства «ТМТ консалтинг» указывает на рост числа абонентов интернета «Акадо» до 317 тыс. по итогам I квартала 2021 г. Число абонентов платного телевидения достигло 790 тыс., а суммарное количество корпоративных клиентов компании на момент публикации материала известно не было.

Компания называет себя «первым оператором кабельного телевидения Москвы». Общая протяженность всей ее сети превышает 23 тыс. км., а свою деятельность она ведет в Москве и Московской области.

По результатам 2020 г. компания получила выручку 9 млрд руб. (статистика «СПАРК-Интерфакс»). Убыток за тот же период составил 327 млн руб., несмотря на пандемию коронавируса и массовый переход россиян, включая москвичей, на удаленную работу.

Годом ранее убыток компании составил 3,7 млн руб. при выручке 9,2 млрд руб.

Как покупали и продавали «Акадо»

С момента появления АО «Комкор» компанию возглавлял Юрий Припачкин. Впоследствии он стал еще и ее основным акционером. В 2005 г. после запуска бренда «Акадо» основным акционером компании стала группа «Ренова». У Юрия Припачкина на тот момент оставался блокирующий пакет акций компании, но летом 2017 г. стало известно, что «Ренова» консолидировала 100% акций «Акадо».

Максим Майорец появился в списке акционеров «Акадо», как сообщал CNews, в начале лета 2020 г. Условия сделки стороны раскрывать не стали. Стоит отметить, что Майорец – это бывший топ-менеджер «Реновы». Он был ее директором по слияниям и поглощениям.

После мирового финансового кризиса 2008 г. владельцы «Акадо» много раз пытались продать ее. Например, в 2010 г. они вели переговоры с «Мегафоном» и госхолдингом «Связьинвест», активы которого в настоящее время объединены в «Ростелекоме».

Спустя три года покупкой «Акадо» заинтересовался холдинг «Эр-телеком». Он даже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение сделки, но она в итоге так и не состоялась.

В 2017 г. «Эр-телеком» предпринял вторую попытку купить «Акадо», но на этот раз он нацелился лишь на часть компании – на ряд ее региональных активов. Сделка прошла успешно.

В августе того же 2017 г. купить «Акадо» пожелал и «Ростелеком», но переговоры между компаниями ни к чему не привели. После этого провайдер перешел в собственность «Реновы».