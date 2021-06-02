Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей

Площадка для госзакупок «РТС-тендер» за 2,8 млрд руб. приобрела компанию B2B-Center, специализирующеюся на закупках коммерческих компаний. Объединение компаний может позволить поставщикам расширить рынок сбыта. Однако изменения могут быть не только позитивными, отмечают эксперты.

Расширение федеральной торговой площадки

«РТС-тендер», интернет-площадка для госзакупок в электронной форме приобрела B2B-Center (АО «Центр развития экономики») за 2,8 млрд руб. Об этом говорится в отчете Совкомбанка (является основным владельцем «РТС-тендер») за I квартал 2021 г.

Приобретение B2B-Center призвано усилить позиции компании на рынке электронных закупок, а также повысить объем продаж финансовых продуктов и финансовых услуг, предоставляемых «РТС-тендер», следует из отчета банка.

«Объединение усилий “РТС-тендер” и B2B-Center обладает беспрецедентным потенциалом. От него, в первую очередь, выиграет бизнес, — отметил генеральный директор “РТС-тендер”, Владимир Лишенков. — Поставщики смогут расширить рынок сбыта и участвовать в закупках чаще. Повышение их активности благотворно скажется на эффективности закупок заказчиков по 44-ФЗ, государственных и коммерческих компаний».

Благодаря сделке «РТС-тендер» расширит продуктовый портфель и предложит клиентам новые решения

«РТС-тендер» продолжит развивать направление госзакупок и закупок госкомпаний, а B2B-Center — предоставлять комплекс решений для автоматизации закупочных процессов коммерческих компаний. При этом площадки в ближайшее время подготовят «дорожные карты» по анализу и обмену данными о закупках, а также по организации совместных сервисов в области электронной коммерции, финтеха и в других сферах, отметили в компании.

Как покупка B2B-Center повлияет на закупки

Различий между двумя площадками много, так как созданы они были для разных целей, рассказывает CNews Ольга Михайловская, руководитель тендерного отдела компании «Т1 интеграция». На B2B-Center нет функциональности для подписания договоров (даже по закупкам госкомпаний), что с точки зрения последних тенденций к тотальному электронному документообороту между поставщиком и заказчиком можно рассматривать как некоторый технический атавизм, добавляет Михайловская.

«Изначально B2B-Center был площадкой для закупок только коммерческих корпоративных заказчиков, закупки госкомпаний добавились позже, — рассказывает Михайловская. — Регламент B2B-Center предлагает очень гибкую систему формирования закупки именно корпоративным заказчикам. Например, дает возможность дальнейшего проведения переторжек в разных форматах, без обязательства публикации протоколов».

«РТС Тендер» же изначально ориентировалась на формат площадки для закупок по 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов) и 223-ФЗ (госкомпаний), и только потом появилась корпоративная секция. Поэтому функциональность «РТС тендера» ориентирована в основном на 44-ФЗ и 223-ФЗ, поясняет Михайловская.

«Однако если площадку оставят как отдельную, то при проведении закупок ничего не поменяется — говорит она. — Потенциальная оптимизация платформы вызовет естественную настороженность, так как изменения возможны не только позитивные, к тому же потребуется привыкание к новым форматам и требованиям».

«ПО сути покупка B2B-Center — это создание экосистемы с серьезным увеличением рынка закупок, консолидацией клиентов, расширением инфраструктуры за счет добавления услуг по страхованию и кредитованию, — рассказывает CNews Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24. — В выигрыше будет как сама площадка, так и клиенты, у которых появится возможность не только расширить список потенциальных контрагентов, но и получать непрофильные услуги в режиме одного окна».

Немного о B2B-Center

B2B-Center — российская ИТ-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Основной продукт компании — электронная торговая площадка (ЭТП). По данным «РАЭКС-Аналитика», B2B-Center вошла в тройку лидеров рейтинга ЭТП. Услугами компании пользуются более 240 тысяч организаций, среди них «Росатом», «Пятёрочка», «Мегафон», «Русагро», «Додо пицца» и т. д.

Компания была основана в 2002 г. Андреем Бойко — коммерческим директором организации. Изначально на созданной B2B-Center площадке организовывали свои закупки компании электроэнергетического сектора, в частности, РАО «ЕЭС России». Площадка стала одним из первых игроков на российском рынке e-commerce в сегменте b2b.

Ранее B2B-Center принадлежала ООО «Цэрапроф», основными владельцами которого являются Андрей Бойко (39%), независимый директор группы ПИК Александр Варення (35,8%), Юрий Титаренко (23%) и руководитель ИТ-компании «Проект икс» Ольга Пляко (2,2%).

За время работы площадки было проведено более 1,6 млн торгов, объем которых составил около 22,8 трлн руб., приводят данные в B2B-Center. По данным Forbes, с 2017 г. B2B-Center входит в рейтинг «20 самых дорогих компаний Рунета», а также входит в «Топ-20» ИТ-компаний России.

«РТС-тендер» — площадка для госзакупок

«РТС-тендер» — электронная площадка, отобранная Министерством экономического развития и Федеральной антимонопольной службой для осуществления закупок в электронной форме с 25 января 2010 г. В 2011 г. компания заключена соглашение с Торгово-промышленной палатой о развитии системы электронных торгов в России. В мае 2019 г. «РТС-тендер» вошла в экспертный совет при Минфине в сфере закупок. В мае 2021 г. площадка «РТС-тендер» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве в области электронных закупок.

На площадке проводятся порядка 30% закупок госкомпаний. По итогам 2020 г. выручка «РТС-тендер» выросла до 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 646 млн руб., указали в компании.