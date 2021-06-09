«Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана

Один из малозаметных элементов принятого властями в середине 2020 г. в целом весьма позитивного для ИТ-отрасли «налогового маневра» доставил неприятности «Кроку» в контексте его долгосрочных поставок зарубежного ПО в «Третьяковку».

Издержки «Крока» от «налогового маневра»

Как выяснил CNews, компания «Крок» не сумела добиться увеличения суммы своего ИТ-контракта с «Третьяковской галереей» для компенсации издержек, которые ей предстоит нести из-за изменившегося налогового законодательства России. Это следует из заключения Арбитражного суда Москвы, в который компания обратилась с иском для урегулирования сложившейся ситуации.

Речь идет о соглашении между сторонами, по которому «Крок» обязался поставить госзаказчику лицензии на различное ПО Microsoft: Windows, Office, Exchange, SQL Server, Windows Server и пр. Контракт был подписан 17 апреля 2020 г. по итогам открытого аукциона, на который кроме «Крока» никто не пришел. В итоге сумма контракта не изменилась по отношению к стартовой цене лота и составила 24,7 млн руб.

Исполнение договорных обязательств рассчитано до 31 декабря 2023 г. «Кроку» требовалось в 2020 г. передать «Третьяковке» пакет лицензий на сумму порядка 12,98 млн руб., а затем пакеты стоимостью по 5,84 млн руб. в 2021 г. и в течение 2022-2023 гг.

Проблемы с исполнением обязательств у «Крока» возникли после того, как 31 июля 2020 г. федеральным законом № 265-ФЗ были внесены поправки во вторую часть Налогового кодекса. В частности было скорректировано содержание ст. 149 — «Операции, не подлежащие налогообложению».

«Крок» из своего кармана заплатит за льготы по НДС для российского ПО

Ранее в пункте 26 этой статьи упоминалось распространение любого программного обеспечения, а теперь — только российского ПО из реестра при Минцифры. Таким образом, с 1 января 2021 г. (дата вступления поправок в силу) все коммерческие операции с зарубежным ПО и российским софтом не из реестра начали облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

С учетом того, что в рассматриваемом контрактном соглашении уплата данного налога теперь ложится на плечи «Крока», компания через суд попыталась обязать «Третьяковку» пропорционально увеличить сумму контракта. По итогам разбирательства в удовлетворении этих требований истцу было отказано.

Судя по данным карточки контракта, на данный момент «Кроком» остаются неисполненными обязательства перед заказчиком на сумму в 11,67 млн руб. Сумма НДС для них составит 2,34 млн руб.

Представители «Крока» прокомментировать CNews ситуацию отказались. Станет ли компания оспаривать судебное решение, неизвестно. На момент публикации этого материала «Третьяковская галерея» описать CNews свою точку зрения на конфликт не смогла.

Упомянутые изменения в налоговом законодательстве стали элементом так называемого «налогового маневра» для ИТ-отрасли. В его основе лежит высказанное 23 июня 2020 г. Президентом России Владимиром Путиным предложение бессрочно снизить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а также существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда, уменьшив ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Это предложение также было реализовано в 265-ФЗ 31 июля 2020 г.

Это общая проблема отрасли

Опрошенные CNews крупные российские поставщики зарубежного ПО комментировать возможные проблемы в своей работе в связи с изменением налогового законодательства отказались.

В то же время представитель одного из игроков рынка заверил CNews, что проблема эта в отрасли хорошо известна и затронула многие компании, практикующие «длящиеся» (многолетние) контракты.

По словам собеседника редакции, решается она по-разному. «В большей части случаев мы договариваемся с заказчиками о повышении цены контракта, правда, это касается только коммерческих структур, — говорит он. — Некоторые из них нам в этом отказали, что привело к убыткам».

При этом собеседник CNews указывает, что законодательные изменения подстегнули часть заказчиков приобретать ПО до 31 декабря 2020 г., чтобы не увеличивать стоимость поставок за счет появившегося в 2021 г. НДС.