В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда
Минцифры приступило к созданию платформы хранения электронных документов чиновников. Тендер на ее создание был объявлен 8 июля 2021 г. Его сумма составила всего 2,4% (31,8 млн руб.) от общего бюджета на создание и внедрение электронного архива. Ранее Минцифры называло сумму 1,3 млрд руб. на весь проект.
Бюджетное создание платформы
Минцифры подготовило приказ о формировании рабочей группы для координации создания и внедрения платформы «Центр хранения электронных документов» (ЦХЭД). В нее войдут представители Минцифры, Росархива и другие ведомства. На данный момент проект в стадии создания платформы.
CNews обнаружил тендер на выполнение работ по разработке и внедрению в работу федеральных и региональных органов власти платформы и подсистемы ЦХЭД за 31,8 млн руб. Проектом ЦХЭД занимаются Минцифры и Росархив, в его реализации также участвует подведомственное Минцифры госпредприятие НИИ «Восход». Оно и выступило заказчиком работ по тендеру.
В начале июля представители Минцифры сообщили CNews, что на проект ЦХЭД из бюджета национальной программы «Цифровая экономика» будет выделено 1,3 млрд руб. в период с 2021 г. по 2024 г. Таким образом, сумма тендера на создание платформы ЦХЭД и одной из подсистем (их должно быть восемь) составляет всего 2,4% от стоимости всего проекта, из чего можно заключить, что это не последний тендер на создание платформы.
На момент публикации материала на вопрос CNews о том, как будет распределена остальная сумма, выделенная на проект, в Минцифры ответить не успели.
Тендер на создание системы
Вышеупомянутый тендер на разработку и внедрение технической платформы и подсистемы приема и обработки опубликован на сайте госзакупок 8 июля 2021 г. Заявки принимаются до 28 июля, подведение итогов намечено на 4 августа. Участие в тендере могут принимать только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Техническая платформа, согласно техзаданию, должна представлять собой комплекс программно-аппаратных средств, который обеспечит связанное функционирование отдельных подсистем ЦХЭД, а также реализацию общих инструментов и механизмов администрирования, мониторинга, сервисного обслуживания и интеграции с внешними системами.
В свою очередь, подсистема приема и обработки будет самостоятельной структурой в составе платформы. Она предназначена для получения, верификации и регистрации транспортного контейнера с электронными документами и описями, включая проверку электронной подписи и создание карточки электронного документа или описи, полученных контейнеров.
В составе системы, как говорилось выше, должны войти восемь подсистем: приема и обработки, интеграции с хранилищем данных уполномоченного органа, подсистема учета, информационно-поисковая подсистема, аналитики и отчетности, создания и ведения справочников, мониторинга и администрирования, а также подсистема обеспечения информационной безопасности.
Техническая платформа и подсистема должны быть установлены на масштабируемой отказоустойчивой платформе с применением технологий виртуализации и контейнеризации. Для хранения данных, а также для хранения штампов времени должны использоваться системы хранения данных на базе жестких или твердотельных дисков, поддерживающие функции масштабирования и горячей замены.
Рабочая группа по созданию ЦХЭД
Задачами рабочей группы по созданию ЦХЭД станет координация работы федеральных органов исполнительной власти, а также государственных внебюджетных фондов и коммерческих организаций по созданию ЦХЭД. В задачи, в том числе, включено рассмотрение вопросов и разработка предложений по созданию платформы, оценка результатов ее создания, а также рассмотрение вопросов и подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в целях создания ЦХЭД.
Для реализации задач рабочая группа организует взаимодействие с заинтересованными в создании платформы сторонами и при необходимости привлекает к деятельности рабочей группы работников структурных подразделений Минцифры, организаций, экспертов и консультантов. Рабочая группа, в том числе, будет представлять доклады по созданию платформы в Правительство.
Для чего нужна ЦХЭД
Платформа ЦХЭД необходима для хранения электронных архивных документов в федеральных госархивах с обеспечением их юридической значимости на протяжении всего срока хранения. Система позволит автоматизировать основные функции архивного дела и делопроизводства: хранение, комплектование, учет и использование электронных архивных документов.
Росархив не позднее 1 января 2023 г. должен начать использовать ЦХЭД при организации, комплектовании, учете и использовании электронных документов. Со своей стороны, федеральные органы исполнительной власти не позднее 1 января 2025 г. должны начать использовать ЦХЭД для передачи на постоянное хранение электронных архивных документов.
Данная платформа не предназначена для работы с информацией ограниченного доступа и не должна содержать сведений, не предназначенных для размещения в информационных системах общего пользования, в том числе сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.