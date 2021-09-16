В России на деньги государства построен крупный завод электроники

Компания «Макро групп» запустила в Санкт-Петербурге завод по производству электронных компонентов. Его особенностью будет ориентация исключительно на контрактное производство. Инвестиции в проект составили 600 млн руб.

В Санкт-Петербурге открылся новый завод электронных компонентов

«Русская телефонная компания» («Рустелеком») запустила в Санкт-Петербурге новый завод по производству электронных компонентов. Завод площадью 4 тыс. кв. м расположен в промзоне Обухово. На заводе находятся две современные высокоскоростные линии поверхностного монтажа, а также переехавшие из соседнего здания две действующие линии.

За счет нового оборудования общая производительность выросла в три раза. Ежегодно предприятие будет производить до 500 тыс. вычислительных модулей, до 5 млн контроллеров «умных» счетчиков или до 10 млн модулей памяти в год.

Общие инвестиции в строительства завода составили 600 млн руб. Из этой суммы 270 млн руб. было предоставлено в виде льготного займа от государственного «Фонда развития промышленности» (ФРП, входит в группу «ВЭБ.РФ») по программе «Комплектующие изделия».

Как финансировалось строительство нового завода

Еще 155 млн руб в виде кредита предоставил Промсвязьбанк. Залогами по кредитам выступают здание завода и земельный участок, на котором он расположен. Оставшиеся 175 млн руб инвестиций — это средства «Макро групп», частью которой является «Рустелеком».

Новый завод «Макро групп», возможно, входит в тройку крупнейших в России

«Макро групп» была создана в 1994 г. как российский филиал британской торговой компании, ориентированной на поставку электронных компонентов. В 2011 г. «Макро групп» получила полностью независимый статус, а в 2009 г. запустила собственное производство электроники в Санкт-Петербурге.

В 2020 г. была специально создана проектная компания «Рустелеком» для получения займа от ФРП. Заказы для завода будет получать также входящий в группу контрактный производитель электроники «Макро ЕМС».

Как пояснил гендиректор «Макро ЕМС» Дмитрий Семенов, запуску завода способствовало принятие в Санкт-Петербурге закона о региональных инвестиционных проектах. «Мы стали первым участником соответствующего реестра, получив льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль, — говорит Семенов. — Город повернулся лицом к предпринимателям, и мы на себя это почувствовали».

Кто является клиентами нового завода

На сегодняшний день больше половины электронных модулей для радиоэлектроники на рынке России имеет зарубежное происхождение. В основном их импортируют из Китая, а также из Польши, Чехии, Финляндии и Румынии. Реализация проекта позволит снизить зависимость от изделий электроники иностранного производства.

«Рустелеком» специализируется на производстве сложных дорогостоящих изделий для областей применения, критичных к отказу оборудования. Выпускаемая на заводе электроника используется в персональных компьютерах, суперкомпьютерах, серверах, системах хранения данных, кассовых и банковских терминалах, источниках питания, медицинском оборудовании, счетчиках газа, воды и электричества.

Среди клиентов завода — производитель серверного оборудования 3Logic, производитель телекоммуникационного оборудования «Супертел», производитель умных счетчиков электроэнергии НПО «Мир», производитель расходомеров «Эмис», а также российский разработчик процессоров «Байкал». В частности, для «Байкалов» осуществляется сборка комплектов разработчика. Также ведутся переговоры с производителем электроники Bosch.

Крупнейший в России завод, специализирующийся исключительно на контрактном производстве

«Данный завод по суммарной мощности входит в тройку крупнейших в России, при этом он является чистым контрактным производителем, — обращает внимание исполнительный директор Ассоциации поставщиков электронных компонентов Иван Покровский. — Две других фабрики — «Старлайн» и ЦТС (входит в GS Group) — комбинируют контрактное производство и выпуск собственной продукции. Для многих заказчиков при выборе контрактного производителя имеет значение его бизнес-модель: если он является чистым контрактным производителем, то это исключает конфликт интересов».

Кроме того, добавляет Покровский, на данном производстве заложены хорошие возможности роста для ручного монтажа: оборудовано 130 рабочих мест, что позволяет в две смены работать 260 людям. «Это позволяет избежать частой проблемы для подобного рода производств — «узкого горлышка» в виде ручного монтажа», — считает Покровский.