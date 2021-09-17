«Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков

«Ростелеком» приобрел двух разработчиков ПО для автоматизации ЖКХ «Форкам» и «Фастек» за символическую цену в 275 тыс. руб. «Ростелеком» уже использует продукты обоих компаний в проектах для властей Москвы и Московской области.

Как «Ростелеком» приобретал разработчиков ПО для ЖКХ

«Ростелеком» раскрыл подробности приобретения двух компаний, разрабатывающих программное обеспечение (ПО) для объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – «Форкам» и «Фастек». Эта информация приведена в материалах компании.

В обеих компаниях «Ростелеком» приобрел по 51%. Сделки были осуществлены через разработчика систем видеонаблюдения компанию «Нетрис» которая с 2019 г. принадлежит «Ростелекому». В обоих случаях суммы сделок незначительны. За контроль над «Форкамом» было заплачено всего 5,1 тыс. руб., за контроль над «Фастек» - 270 тыс. руб. За обе компании «Ростелеком» заплатил 275,1 тыс. руб.

Чем занимается «Форкам»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», до сделки с «Ростелекомом» единственным владельцем «Форкам» был гендиректор компании Сергей Волхонов. Сейчас у него остается доля размером 25,1%. Еще 23,9% в компании принадлежат ООО «Инновационные технологии». В этой структуре 73,5% принадлежит Роману Крупенину, 26,5% - Денису Волкову, при этом обе доли заложены в пользу упомянутого Сергея Волхонова. В 2020 г. выручка «Форкам» составила 528 млн руб., чистая прибыль – 90 млн руб. «Форкам» зарегистрирована в Москве.

«Ростелеком» приобрел разработчиков ПО для автоматизации ЖКХ «Форкам» и «Фастек» за символическую цену в 275 тыс. рублей

«Форкам» разрабатывает программное обеспечение для организации учета, планирования и содержания объектов городской инфраструктуры, контроля работы подрядных организаций, инвентаризации объектов ЖКХ. «Ростелеком» пользуется продуктами «Форкам» в рамках комплексного решения для построения Единой системы телеметрического контроля транспортных средств и выездных бригад по контракту с Департаментом ЖКХ Москвы

Чем занимается «Фастек»

Компания «Фастек» зарегистрирована в столице Чувашии Чебоксарах. До сделки с «Ростелеком» 90% доля в компании принадлежала ООО «Спутник», владельцем которой, в свою очередь, является Татьяна Кириенко. У гендиректора компании Павла Кудрявцева была 10% доля.

Сейчас доля «Спутника» сократилась до 44,1%, доля Кудрявцева – до 4,9%. В 2020 г. выручка «Фастек» составила 186 млн руб., чистая прибыль – 44,6 млн руб.

«Фастек» разрабатывает программное обеспечение в области создания единых информационно-аналитических систем ЖКХ, автоматизированных систем управления фондом капитального ремонта, государственной жилищной инспекции, сбора данных для управления энергоснабжением. «Ростелеком» пользуется продуктами «Фастек» в рамках реализации комплексных проектов в сфере ЖКХ в Московской области.

Странные суммы сделок

Суммы обеих сделок выглядят микроскопически малыми. Для сравнения можно привести сделку по покупке «Ростелекомом» 51% доли в компании «Войслинк», занимающейся производством автоматизированных систем управления дорожным транспортом. За эту долю «Ростелеком» заплатил 500 млн руб., вся компания была оценена в 980 млн руб. Выручка «Войслинк» за 2020 г составила 1 млрд руб, чистая прибыль – 42 млн руб.

То есть сделка с «Войслинк» осуществлялась, исходя из оценки бизнеса компании в 24 показателя чистой прибыли. В то же время «Форкам» была оценена в 5,1 тыс. руб., что составляет 0,005% от ее чистой прибыли. «Фастек» была оценена в 270 тыс. руб. – 0,6% от ее чистой прибыли

Пресс-служба «Ростелекома» подтвердила CNews, что контрольные доли «Форкма» и «Фастек» приобретались по номинальной стоимости. Это связано с тем, что, по сути, в обоих случаях речь шла о создании совместных предприятий.