Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка внедряет в свою ИТ-систему технологию искусственного интеллекта для ускорения обработки обращений граждан, организаций и госорганов. Служба выделила на эти работы 15,5 млн руб. При этом в июне 2021 г. Счетная палата установила, что Росалкогольрегулирование неэффективно потратила 60,5 млн руб. за 2017-2020 гг. в ходе доработки своих информационных систем. Некоторые из них работают некорректно, а часть не используется сотрудниками вовсе.

ИИ в помощь алкогольному регулятору

Как выяснил CNews, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) внедряет в интеллектуальную систему официального информирования и управления обращениями граждан и организаций (ИСОИУ) технологию искусственного интеллекта (ИИ). За работы регулятор готов заплатить до 15,5 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 8 октября 2021 г.

Заявки на открытый конкурс принимаются до 1 ноября, итоги будут подведены 9 ноября. Росалкогольрегулирование при выборе заявок будет больше ориентироваться на квалификацию участников конкурса (значимость критерия 70%), цена контракта играет гораздо меньшую роль (30% значимости).

ИСОИУ используется для обработки обращений в федеральную службу граждан, организаций и госорганов. Исполнителю предстоит автоматизировать процесс по рассмотрению и подготовке ответов на обращения в ведомство. В ходе исполнения контракта он должен разработать ПО, обеспечивающее интеллектуальный анализ и классификацию обращений на основе методов машинного обучения. ИИ, в том числе, должен будет выделять именные сущности из документов и проверять их с помощью настраиваемых лексических шаблонов и правил.

Чем займется ИИ

Согласно техническому заданию, внедрение технологий ИИ сократит трудозатраты и время на подготовку регулятором ответов и повысит их качество. Служба уделяет внимание и использованию отечественного общесистемного и прикладного ПО, отечественных средств защиты информации и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в ИСОИУ. CNews ждет ответа от представителей Росалкогольрегулирования на вопрос, на каком ПО и оборудовании работает данная система. При этом некоторая информация о технических требованиях к системе в техзадании все же есть. «Программное обеспечение, применяемое в ИСОИУ, должно предусматривать использование в технологических ландшафтах, основанных как на MS Windows, так и на Linux-системах», — говорится в тендерной документации.

Искусственный интеллект поможет алкогольному регулятору разобраться с обращениями

Согласно документам, интеллектуальная система должна ускорить время рассмотрения заявок регулятором до 25 календарных дней в 2021 г. При этом редакция также ждет ответа от представителей Росалкогольрегулирования, сколько же времени на обработку обращений служба тратит сейчас. Однако уже к 2023 г. она планирует ускориться до 15 календарных дней на рассмотрение обращений. В том числе, согласно документации, развитие системы повысит доверие к официальной информации алкогольного регулятора.

Неэффективное использование ЕГАИС

В июне 2021 г. Счетная палата установила, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка неэффективно потратила 60,5 млн руб. за 2017-2020 гг. Эти средства госконтролер израсходовал в ходе доработки своих ИС, некоторые из которых работают некорректно. При этом отдельные функции единой государственной автоматизированной информсистемы учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС) не востребованы или не используется сотрудниками ведомства вовсе.

Всего Росалкогольрегулирование эксплуатирует шесть систем, на создание и модернизацию которых с 2010 г. потратило 1,6 млрд руб. В частности, на федеральный реестр алкогольной продукции (ФРАП) — 0,9 млн руб., автоматизированную систему контроля проезда (АСКП) — 37 млн руб., «Паспорт» — 37 млн руб., реестр лицензий — 35 млн руб., базу данных деклараций — 93 млн руб. На разработку и модернизацию самой ЕГАИС ведомство израсходовало 1,4 млрд руб. Стоимость сопровождения и техподдержки всех систем за тот же период времени достигла 940 млн руб.