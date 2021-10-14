Крупнейший российский хостинг-провайдер сменил владельцев

«Ру-веб.инвестиции», одним из акционеров которой является РБК, приобрела 100% крупнейшего российского хостинг-провайдера REG.RU. Компания станет частью масштабной экосистемы цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса. Ранее холдинг РБК продал «Ру-веб.инвестициям» Ru-Center и в ходе сделки получил 25% долей компании.

Вложение холдинга РБК

«Ру-веб.инвестиции» (75% принадлежит консорциуму инвесторов, во главе с инвестиционным фондом Proxima Capital Group, 25% — холдингу РБК) приобрели 100% компании REG.RU — крупнейшего российского хостинг-провайдера и регистратора доменных имен. Компания станет частью масштабной экосистемы цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса, рассказали CNews представители REG.RU. Сумма сделки не раскрывается.

Будущая экосистема будет сопровождать онлайн-проекты и бизнес на каждом этапе жизненного цикла. При этом хостинг-провайдер станет точкой входа для них, подчеркивают в компании. «Наша стратегия в отношении развития цифрового направления бизнеса заключается в создании лидера рынка по предоставлению комплексных цифровых услуг для предприятий малого и среднего бизнеса в режиме “одного окна”, — отмечает управляющий партнер Proxima Capital Group Владимир Татарчук. — Мы изучили зарубежный опыт построения подобного бизнеса в этой сфере и видим, что в России есть возможности для роста этой ниши».

«Мы видим вдохновляющие нас возможности по построению цифровой экосистемы сервисов: помогать предпринимателям сформировать свое присутствие в интернете, лучше понимать своих клиентов и управлять взаимодействием с ними, продвигать свой бренд и реализовывать товары во всех современных цифровых каналах», — подчеркнул генеральный директор ПАО «РБК» Николай Молибог.

Подробнее о REG.RU

Как отмечают в компании, REG.RU продолжит развиваться как самостоятельный бренд. Компания работает с 2006 г. Сегодня REG.RU обслуживает более 3,3 млн доменов, а ее услугами пользуются 2,2 млн клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU, говорится в сообщении компании. REG.RU предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты и аренды физических серверов.

«Ру-веб.инвестиции» приобрела российского хостинг-провайдера REG.RU

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Рег.ру» зарегистрирована 22 мая 2006 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Алексей Королюк. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 1,8 млрд руб., что на 25% выше, чем по итогам 2019 г. При этом чистая прибыль достигла 292,3 млн руб.

Недавние сделки РБК

В августе 2021 г. CNews писал о внезапной продаже холдингом РБК одного из двух своих подразделений — Ru-Center (ООО «Ру-центр групп»). Компания является основой сегмента «Digital инфраструктура для бизнеса». Именно он приносит основную прибыль холдингу — 4 млрд руб.

В сентябре 2021 г. стало известно, что покупателем «Ру-центр групп» стала вышеупомянутая компания «Ру-веб.инвестиции». В ходе сделки РБК продала ей 100% акций компании. Сделка была оплачена денежными средствами и 25% доли «Ру-веб.инвестиции». Сумма сделки не раскрывалась.

При этом РБК является крупным игроком на рынке хостинга с конца 1990-х годов. В середине нулевых РБК активно скупала различных хостинг-провайдеров: «Хостинг-центр», «Гарант-парк», «Центрохост», «Спейсвеб», «Петерхост» и «Арбатек». В 2011 г. РБК приобрел крупнейшего регистратора доменов в Рунете — Ru-Center. После этого активы группы в области хостинга и регистрации доменов были объединены на базе Ru-Center.