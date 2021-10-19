«Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft

Нефтяной гигант «Транснефть» может на несколько лет лишиться возможности закупать ПО корпорации Microsoft. Такое предложение высказал ЦКИКТ, пожаловавшийся на закупку такого ПО на 600,9 млн руб. Минцифры отреагировало мгновенно, заблокировав ее.

Табу на Windows

Минцифры России запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft. Как пишет «Коммерсант», данный запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ).

Ведомство обнаружило, что весь софт, используемый «Транснефтью», в настоящее время является иностранным. Более того, компания до сих пор не согласовала план по импортозамещению.

Министерство заблокировало покупку ПО Microsoft более чем на 600 млн руб. Как сообщили CNews представители Минцифры, Максут Шадаев подписал письмо в адрес президента «Транснефти» Николая Токарева «о недопустимости такой закупки».

Транснефть начала переход на отечественный софт за два года до запрета Минцифры и жалобы ЦКИКТ

В письме указано, что условия закупки выстроены так, что ими полностью исключается возможность приобретения любого программного обеспечения, за исключением разработанного компанией Microsoft. «Покупка усугубит разрыв между планом компании по импортозамещению и реальной ситуацией», – указано в письме.

Позиция ЦКИКТ

По утверждению представителей ЦКИКТ, компания «Транснефть» до конца 2021 г. должна была внедрить от 30% до 80% российского ПО в зависимости от его категории. Это указано в плане Центра, согласованном еще в 2019 г. Напомним, что данная организация была основана в 2016 г., для решения тех или иных проблем, связанных с импортозамещением в российской ИТ-отрасли.

Что касается плана по импортозамещению, то в ЦКИКТ заявляют, что компания должна была рассчитать его вплоть до 2024 г. и согласовать его наряду со своей стратегией цифровой трансформации. «Помимо импортозамещения возникли вопросы относительно отсутствия электронного взаимодействия с подрядчиками и прозрачного доступа к информации о транспортировки нефти», – заявил глава ЦКИКТ, экс-замминистра связи Илья Массух.

ЦКИКТ выступил за жесткий контроль над «Транснефтью» в плане закупок ею иностранного ПО. В частности, Центр выступил с предложением о полном запрете таких закупок для нее вплоть до 2024 г. Организация также предложила «обязать ее соблюдать порядок обоснования невозможности закупки отечественного». «Речь идет об организации внешнего аудита закупок госкомпаний, так как сегодня обоснования невозможности соблюдения запрета на закупку иностранного софта проходят контроль лишь внутри компаний», – сказал Илья Массух.

Не закупка, а техподдержка

Представители «Транснефти» сообщили «Коммерсанту», что закупка на более чем 600 млн руб. – это вовсе не приобретение новых продуктов Microsoft. Они уверяют, что эти деньги компания собиралась потратить на техническую поддержку уже имеющихся в ее распоряжении ОС Microsoft «для установки обновлений безопасности и устранения ошибок в работе».

В компании заявили также, что был проведен дополнительный анализ потребности «Транснефти» продукции иностранного софтверного гиганта. По результатам проверки эта потребность была сокращена в несколько раз, если сравнивать ее с предыдущей закупкой.

Прокомментировать скандальную закупку «Транснефти» решили и представители отечественной ИТ-отрасли. К примеру, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин рассказал «Коммерсанту», что в первоначальной версии обоснования для закупки отечественное ПО упоминалось как «неконкурентоспособное» по функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам. По словам Лашина, в новой редакции авторы документ стали использовать термин «несовместимость», уточнив, что российское ПО не всегда может работать в паре с «используемыми системами, работающими на Microsoft».

Факт постепенного импортозамещения подтвержден

ЦКИКТ утверждает, что в «Транснефти» нет отечественного ПО, однако редакция CNews располагает противоположной информацией. Летом 2021 г. компания провела первую полноценную закупку российской операционной системы «Ред ОС». Эту информацию подтвердили представители компании «Ред софт», разработчика данной ОС. Также были найдены подтверждения и на сайте госзакупок.

Более того, первые тестовые лицензии на «Ред ОС» были приобретены «Транснефтью» еще в 2019 г. Что до полноценной закупочной процедуры, датированной летом 2021 г., то она прошла в рамках электронного аукциона с начальной ценой договора в 840,1 тыс. руб. В названии тендера «Ред ОС» была прописана в явном виде, хотя закупочная документация и содержала ремарку о допустимости предложения какого-либо аналога.

Итоговая цена контракта составила 836,3 тыс. руб., срок выполнения – до 1 августа 2021 г. Согласно договору, закупка включал в себя получение 67 лицензий на «Ред ОС» в версии «Рабочая станция» в сертифицированной редакции и 15 лицензий на конфигурацию «Сервер», также в сертифицированной редакции. Контракт включает техподдержку этих ОС сроком на один год и 14 установочных комплектов на ПО, включающих оптические диски, формуляр и копию сертификата ФСТЭК.

Интерес «Транснефти» к российскому ПО

«Транснефть» как ПАО была организована летом 1993 г. Учредитель компании – российское Правительство. Уставной капитал – 7,1 млн руб.

Это одна из крупнейших российских компаний в своей отрасли. По ее данным, она осуществляет транспортировку в пределах 82% всей добываемой в России нефти по территории страны и за ее пределами.

«Ред ОС» – не единственная российская система, которая интересует «Транснефть». Согласно годовому отчету компании за 2020 г., она тестировала два вида Astra Linux Common Edition, два типа Alt Linux, а также две модификации ОС ROSA Enterprise Linux. Подробности о тестировании и полученные выводы «Транснефть» в своем отчете не раскрыла.