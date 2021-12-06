Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia

Перезапущенные после годичной паузы многомиллиардные тендеры Минпромторга на создание новых российских процессоров подошли к своему завершению. Разработчики «Эльбрусов» и чипов с архитектурой NeuroMatrix зеркально создали друг другу конкуренцию на двух тематических конкурсах. По итогам первого из них создавать новый нейропроцессор предсказуемо станет НТЦ «Модуль». Итоги второго окончательно не подведены, но, видимо, разработка нового «Эльбруса» не менее предсказуемо достанется МЦСТ.

Деньги для НТЦ «Модуль»

Как выяснил CNews, победителем многомиллиардного конкурса Минпромторга на создание нового процессора с архитектурой NeuroMatrix стал научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» — разработчик этой архитектуры, известный своими нейропроцессорами.

Министерский тендер на опытно-конструкторскую разработку многопроцессорной системы на кристалле (System on Chip, SoC) был объявлен 3 ноября 2021 г. Заявки на участие в нем принимались до 29 ноября 2021 г. Начальная максимальная цена контракта была выставлена на уровне 7,63 млрд руб.

В конкурсной документации к госзакупке говорилось, что разрабатываемая микросхема не имеет отечественных и прямых зарубежных аналогов и представляет собой «косвенный аналог микросхемы американской Nvidia Jetson Xavier».

Как следует из протоколов работы тендерной комиссии, кроме «Модуля» на конкурс подалась компания МЦСТ — разработчик линейки отечественных процессоров «Эльбрус». Оба претендента в своих заявках не снизили начальную цену контракта ни на рубль. По нестоймостным критериям (квалификация, связанный с предметом контракта опыт, наличие ресурсов, деловая репутация и пр.) наибольшее количество баллов предсказуемо набрал «Модуль», который и был признан победителем.

МЦСТ и НТЦ «Модуль» посоревновались, кому из них делать новый «Эльбрус», а кому нейропроцессор

На выполнение всех условий контракта у подрядчика будет четыре года. Согласно документации, первую партию отечественных аналогов Jetson Xavier необходимо поставить не позднее 30 ноября 2025 г. Также в ней сказано, что в состав этого чипа должен входить нейросетевой ускоритель с не менее чем восемью нейропроцессорными ядрами.

Модуль Nvidia Jetson Xavier, упомянутый в документации к тендеру Минпромторга, был анонсирован еще 28 сентября 2016 г. Другими словами, к моменту исполнения подрядчиком контракта по созданию его российского конкурента Jetson Xavier успеет отметить свое девятилетие.

Nvidia Jetson Xavier выпускается с марта 2019 г. по 12-нанометровому техпроцессу и имеет в своем распоряжении восемь вычислительных ядер (CPU) и видеоподсистему с 512 ядрами CUDA, производительность которой достигает 1,4 Тфлопс.

АО «Модуль» юридически ведет свою историю с 26 августа 1992 г. У истоков компании стоял действующий замглавы Правительства России Юрий Борисов. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля».

Средства на новый «Эльбрус»

Минпромторг также близок к определению победителя второй многомиллиардной закупки по линии создания новых российских процессоров. Напомним, тендер на разработку микропроцессора «Эльбрус-32С» под задачи Минобороны был опубликован на сайте госзакупок 8 ноября 2021 г. Заявки на конкурс со стартовой ценой котракта в 7,14 млрд руб. принимались до 30 ноября.

Целью работ станет создание универсального 32-ядерного микропроцессора для построения вычислительных систем в классе высокопроизводительных серверов и СХД высшего уровня производительности и суперЭВМ, говорится в техническом задании. Работы должны быть завершены 30 ноября 2026 г. По итогам проекта будет создана одна партия опытных образцов «Эльбрус-32С», а также ПО поддержки архитектуры этого микропроцессора.

Круг претендентов на рассматриваемый контракт оказался идентичен первому из тендеров — на конкурс ожидаемо подалась компания МЦСТ, а конкуренцию ей составил НТЦ «Модуль».

Ценовые предложения участников пока в публичном доступе не представлены. Стали ли они снижать стартовую цену контракта или оставили ее неизменной, как в параллельном тендере, станет ясно чуть позже.

Впрочем, как и в уже завершившемся конкурсе, удельный вес стоймостного критерия составляет всего 20%. А по нестоймостным критериям с удельным весом в 80% больше баллов закономерно набрала МЦСТ. По этой причине с высокой долей вероятности можно предположить, что именно ей и достанется министерский подряд.

Это была попытка №2

Отметим, что деньги на рассмотренные разработки Минпромторг выделяет второй раз. Первые тендеры на создание «Эльбруса-32С» и системы на кристалле с архитектурой NeuroMatrix были объявлены в ноябре 2020 г. с начальными ценами контрактов в 7,49 и 7,63 млрд руб. соответственно.

В тот раз создавать на тендерах видимость конкуренции компании не стали — без снижения цен МЦСТ и «Модуль» стали единственными участниками близких им закупок.

В декабре 2020 г. тендеры были отменены. Это было сделано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова. Как пояснил тогда представитель аппарата Чернышенко, отмена была связана с необходимостью привлечь конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники напрямую, что позволит создавать более востребованные рынком продукты.

Еще одной причиной отмены, о которой CNews рассказали представители Минпромторга после перезапуска тендеров, стала переупаковка подходов в так называемые «сквозные проекты», где как раз и определяются якорные заказчики, формирующие спрос на электронику.

«Проблема спроса на процессоры “Эльбрус” на сегодняшний день отчасти решена — на помощь пришел оборонно-промышленный комплекс и крупнейший его заказчик — Минобороны, где облик и требования к техническим характеристикам большей части перспективных образцов, а также круг решаемых задач известен заранее», — пояснили в Минпромторге.

«Несмотря на потерянный год разработок нет причин не развивать в России компетенции и не создавать собственные универсальные микропроцессоры мирового уровня», — подчеркнули в ведомстве.