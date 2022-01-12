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На «Ростелеком» подали в суд на сотни миллионов из-за российских планшетов

Росстат обратился в суд с претензиями к «Ростелекому» на сумму в 228,5 млн руб. из-за просрочки поставки российских планшетов для всероссийской переписи населения. Если служба выиграет суд, неустойку будут обязаны выплатить производители планшетов — «Аквариус» и «Байтэрг». По мнению «Ростелекома», это нанесет непоправимый ущерб отечественным производителям вычислительной техники.

Росстат против «Ростелекома»

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подала в Арбитражный суд Москвы два иска к «Ростелекому» на общую сумму в 228,5 млн руб. Претензии касаются несвоевременной поставки планшетов на российской ОС «Аврора» для проведения всероссийской переписи населения, прошедшей в октябре-ноябре 2021 г.

Один иск Росстата подан на сумму в 167,3 млн руб., второй — на 61,2 млн руб. Их рассмотрение запланировано на февраль-март 2022 г.

«Ростелеком» ситуацию до окончания судебных разбирательств не комментирует. В Росстате «Интерфаксу» пояснили, что претензий к качеству работы планшетов нет. «Подача исков связана с неоднозначным толкованием ряда пунктов распоряжения Правительства о переносе сроков поставки планшетов в связи с изменением дат проведения всероссийской переписи населения и как следствие ответственности исполнителя, связанной с несвоевременной поставкой оборудования», — пояснили в службе.

На кого лягут убытки

Первоначально перепись населения должна была пройти в октябре 2020 г., но затем из-за пандемии коронавируса ее перенесли сначала на апрель 2021 г., а затем и на осень того же года. Первый ее этап завершился в ноябре 2021 г.

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Росстат подал два иска к «Ростелекому» из-за просрочки сроков поставки планшетов

Согласно постановлению Правительства от октября 2020 г., срок поставки планшетов мог быть перенесен на 1 декабря 2020 г. без предъявления к поставщику требования об уплате неустойки в связи с просрочкой. Разногласие в толковании этого распоряжения и послужило поводом для предписания Федерального казначейства в адрес Росстата направить претензию об уплате неустойки.

Оператором цифровизации переписи был назначен «Ростелеком». Он закупил для переписчиков 360 тыс. планшетов, работающих на базе отечественной ОС «Аврора» (компания-разработчик этой ОС также находится под контролем «Ростелекома»). Сами планшеты отечественного производства собраны на заводах «Аквариус» в Шуе (Ивановская область) и «Байтэрг» в Москве.

Согласно договору на поставку с «Ростелекомом», производители планшетов обязаны компенсировать оператору все убытки, связанные с исполнением контакта. Поэтому в случае победы в суде Росстата, весь размер неустойки ляжет на плечи производителей, сообщает «Интерфакс». По мнению «Ростелекома», это нанесет непоправимый ущерб отечественным производителям радиоэлектроники, пишет издание.

Тяжелая судьба планшетов

В октябре 2019 г. «Ростелеком» объявил тендер на закупку планшетов на ОС «Аврора» за 11,5 млрд руб. В ноябре из-за жалоб «Аквариуса» и «Байтэрг» закупку пришлось перезапустить. В «Ростелекоме» не стали раскрывать суть претензий ФАС.

Изначально победителями конкурса, разделенного на два лота, стали интегратор Tegrus и компания «Центр дистрибьюции». В декабре 2019 г. Правительство обязало «Ростелеком» отменить итоги конкурса из-за того, что участники предлагали продукцию производства Китая.

Стартовая цена договора в 11,52 млрд руб., как пояснили представители «Ростелекома» в разговоре с CNews, была завышена в два раза из-за желания компании «подстраховаться». По их словам, сумма закупки не должна была превысить 5,76 млрд руб. Затем цена 360 тыс. планшетов подорожала почти на 1,5 млрд руб. и составила 7,2 млрд руб. Поставщиками были назначены ранее жаловавшиеся на компанию в ФАС «Байтэрг» и «Аквариус»; их выбрал совет директоров «Ростелекома» по рекомендации Минпромторга.

На российских планшетах планировалось переписать порядка 500 тыс. человек, проживающих на территории 26 регионов России. Граждане также могли самостоятельно добавить данные о себе на сайте госуслуг.

Кристина Холупова

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