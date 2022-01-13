МВД строит на «Эльбрусах» грандиозную систему фиксации нарушений ПДД в Москве

МВД выделило 481 млн руб. на приобретение 133 серверов на российских процессорах из линейки «Эльбрус». Судя по названию ПО, которое требуется установить на это «железо», серверы станут обеспечивать фиксацию правонарушений на дорогах Москвы.

Серверы для МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) готово потратить до 481 млн руб. на серверы на российских процессорах из линейки «Эльбрус», которые разрабатывает компания МЦСТ.

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был объявлен министерством 27 декабря 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 19 января. Торги намечены на 21 января.

«Эльбрус» в качестве поддерживаемой архитектуры набора команд используемых в серверах процессоров прописана в документации тендера в явном виде, хотя ТЗ содержит и конкретные параметры чипов с достаточно низкими характеристиками, если брать в расчет зарубежные рыночные аналоги (подробности — ниже).

Всего МВД требуется 133 сервера. То есть за каждый из них министерство готово отдать 3,62 млн руб.

По условиям тендера, на каждый из серверов должна быть предустановленна отечественная операционная система из реестра российского ПО при Минцифры. Конкретный вендор ОС в техзадании не прописан, однако, как ранее выяснил CNews, МВД отдает предпочтение ОС Astra Linux, хотя и допускает использование аналогов.

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Помимо нее на «железо» должна быть установлено ПО «Сервис для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Москвы», которое будет предоставлено исполнителю учреждением «Специальная техника и связь» МВД.

Редакция CNews ожидает от представителей МВД уточнений относительно того, станут ли использоваться закупаемые серверы именно для фиксации нарушений на столичных дорогах.

Какие именно серверы нужны МВД

Как следует из техзадания, МВД намерено закупить двухюнитовые стоечные серверы в Rack-корпусах с двумя блоками питания с поддержкой горячей замены. Номинальная мощность одного блока питания должна составлять не менее 1200 Вт.

У серверов должно быть по два порта USB 2.0, выделенный порт удаленного управления, два порта Ethernet со скоростью передачи данных не ниже 10 Гбит в секунду. Суммарный объем оперативной памяти каждого сервера должен составлять 256 ГБ.

Устройства должны включать в себя 12 SSD-накопителей на 7680 ГБ и по два SSD-накопителя на 240 ГБ. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 60 месяцев.

Что касается чипов, то в каждом сервере должно быть использовано четыре восьмиядерных процессора с базовой частотой без учета технологии ее динамического изменения не выше 1,4 ГГц.

Исходя из этих параметров, можно заключить, что МВД нацелилось на 28-нанометровые процессоры «Эльбрус-8С», которые были разработаны МЦСТ в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом. Позже компанией были созданы более современные 28-нанометровые восьмиядерные серверные чипы «Эльбрус-8СВ». Они увидели свет в начале 2019 г. Чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц., то есть через фильтр требований рассматриваемого тендера он не проходит.

По информации на сайте разработчика, этот более новый процессор серийно выпускается с 2020 г., однако, по данным CNews, пользователи пока знакомы с ним весьма ограниченно.

В январе 2021 г. представители МЦСТ рассказали CNews, что компания планирует в течение календарного года заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов — преимущественно именно «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С».

Представитель МЦСТ Константин Трушкин заверил CNews, что существующие запасы процессоров компании у ее партнеров позволят удовлетворить спрос МВД в полной мере.

Интерес МВД к «Эльбрусам»

Практика CNews мониторинга госзакупок показывает, что за последние месяцы МВД регулярно покупает технику на «Эльбрусах», в явном виде прописывая название этих чипов в техзадании (хоть и не всегда с указанием конкретной модели), либо «занижая» требования к процессорам до того уровня, когда поставщик «железа» может предложить как зарубежные, так и российские чипы в его составе.

В частности, в июле 2020 г. CNews обнаружил закупку 156 серверов на «Эльбрусах-8С» со стартовой ценой контракта без малого в 270 млн руб. Единственным претендентом на бюджетные средства тогда стало юрлицо группы компаний 3Logic — ООО «Новый ай ти проект», поэтому подряд достался ей по начальной цене лота.

Другой пример — закупка 298 серверов на «Эльбрусах» для главных региональных управлений МВД в сорока регионах России. CNews обратил на нее внимание 1 марта 2021 г. Изначально тендер был запущен со стартовой ценой контракта в 938,3 млн руб. Однако позже процедура была несколько переформатирована, и серверы загадочно подорожали на 217,5 млн руб. — до 1,156 млрд руб.

В июне 2021 г. CNews писал о закупке МВД 80 серверов на «Эльбрус-8С». Тогда на тематический аукцион со стартовой ценой лота в 350 млн руб. вышла только компания «Норси-транс» — СОРМ-разработчик, последнее время также получивший известность как создатель «железа» под «закон Яровой».

Пристрастие МВД к технике на «Эльбрусах» (хотя большую часть «железа» оно все же приобретает на заведомо зарубежных чипах) возможно объясняется тем, что министерство выступает фигурантом государственного плана гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники, курируемого Минцифры. Данный документ описывает, какие государственные структуры и в каких объемах обязаны купить для своих нужд те или иные отечественные электронные решения.