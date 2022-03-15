Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Госаудитор решил повысить достоверность, актуальность и полноту оперируемых им сведений, создав для этого отдельную систему управления данными. Для этого Счетная палата решила использовать возможности российской специализированной платформы Unidata.

Управление данными для СП

Как выяснил CNews, Счетная плата (СП) намерена создать систему управления данными на российской платформе Unidata компании «Юнидата» и с использованием ее продукта Unidata Data Governance.

Благодаря созданию этой системы Счетная палата планирует повысить достоверность, актуальность и полноту данных, используемых ею при осуществлении внешнего государственного аудита. Помимо этого контрольное ведомство намерено сократить трудоемкость выполнения работ по подготовке и обработке информации, обеспечить прослеживаемость происхождения и использования данных из внешних источников и внутренних систем.

На создание системы управления данными Счетная палата готова потратить до 30 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был объявлен 5 марта 2022 г. в формате открытого конкурса в электронной форме. Заявки от претендентов принимаются до 25 марта, подведение итогов намечено на 29 марта. Фронт работ рассчитан на срок до 23 ноября 2022 г.

Назначение системы

Как следует из тендерных документов, создаваемая в Счетной палате система управления данными предназначается для автоматизации процессов формирования и ведение глоссария бизнес-терминов, применяемых в рамках контрольной и экспертно-аналитической и деятельности, а также каталогов источников и наборов данных, созданных и применяемых инспекторским составом Счетной палаты.

Счетная палата намерена повысить качество аудита с помощью системы на платформе Unidata

Также в системе станет происходить формирование и ведение паспортов источников и наборов данных, а также каталога метаданных. Кроме того, в системе будет осуществляться создание моделей данных (включая карты данных), проведение анализа влияния изменения объекта на связанные объекты модели данных, контроль качества данных в соответствии с предопределенными правилами проверки, управление процессом изменения объектов модели данных в соответствии с разработанными регламентами и методиками.

Unidata в Счетной палате

Как следует из ТЗ, платформа Unidata госзаказчику уже знакома. Аудитор задействует в ней модуль руководства данными (РД), который позволяет создавать требования к управлению данными и контролировать их исполнение. Кроме того, госведомством задействован модуль управления качеством данных (УКД), который использует справочную информацию, в т. ч. из внешних источников.

Unidata описана на сайте разработчика как многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики.

Что касается продукта Unidata Data Governance, то он, как заверяют в компании, «позволяет выводить все процессы по управлению данными на новый технологический уровень благодаря ведению общей бизнес-терминологии, возможности создания и управления моделями данных любого масштаба, визуализации потоков происхождения данных».

ИТ-ландшафт Счетной палаты

Госзаказчик приводит данные о своей существующей информационно-телекоммуникационная системе (ИТКС), чья инфраструктура состоит из локальной вычислительной сети (ЛВС) и интернет-сегмента. Они связаны между собой с применением неуказанного сертифицированного оборудования межсетевого экранирования.

Доменная структура ЛВС базируется на платформе Active Directory MS Windows. В качестве базового ПО на серверах DNS и DHCP используется ОС MS Windows Server 2012 R2. В качестве базового ПО на серверах задействованы ОС MS Windows Server 2003 R2 Standard x64, Windows Server 2003 Enterprise SP2, Windows Server 2008 R2 Standard x64, Windows Server 2008 Enterprise R2 SP1 x64, Windows Server 2012 Standard R2 x64, Oracle Linux 5.9, Ubuntu 12, CentOS Linux 7.

Для функционирования виртуальной серверной платформы используется ПО виртуализации VMware vSphere 5.5 Standard и Hyper-V для Windows Server 2012 Standard R2 x64, а также СУБД Microsoft SQL Server 2005 ивыше, Oracle 11.0, PostrgreSQL 9.5, MongoDB. Кроме того задействованы Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) для распространения обновлений на серверы и АРМ, Microsoft Office SharePoint Server 2013, MS Exchange 2013, Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2.

Интернет-сегмент ИТКС подключен к Сети через сегмент для госорганов (сеть RSNet). В качестве базовой для доменной структуры сегмента используется платформа Active Directory MS Windows. В качестве базового ПО на серверах задействованы ОС MS Windows Server 2012 StandardR2 x64, Ubuntu12 и выше, Linux CentOS 7 и выше, Oracle Linux.

Для функционирования виртуальной серверной платформы используется ПО виртуализации VMware vSphere 5.5 Standard и Enterprise Plus, СУБД MуSQL, Oracle 11.0, PostrgreSQL 9.5, MongoDB, а также ПО Nginx, PostFixAdmin, Postfix+Dovecot, MS Exchange 2013, Microsoft System Center Operations Manager 2012 R2.