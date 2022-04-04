После демарша Microsoft «Бауманка» перешла с зарубежного софта на российскую САПР

МГТУ им. Н. Э. Баумана внедрил российскую систему проектирования компании «Аскон» — «Компас-3D». Система работает на отечественной ОС «Альт». Теперь обучение студентов «Бауманки» основам инженерной графики проводится с применением российской программы. Ранее университет использовал зарубежные решения Autodesk, SolidWorks и Ansys. Импортозамещение в институте началось с отказа Microsoft поставлять свои программы в университет в декабре 2020 г. после введения очередных санкций США в отношении России.

Переход на отечественное

МГТУ им. Н. Э. Баумана перешел с зарубежных инженерных программ на российскую систему автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D» компании «Аскон». Система адаптирована для работы на российской ОС «Альт» компании «Базальт СПО». Об этом CNews рассказали представители «Аскона».

«Учебные классы в Бауманском университете теперь оснащены программным комплексом "Компас-3D" с приложениями для машиностроительного проектирования и прочностного анализа, где необходимо применение продуктов класса САПР», — отмечают представители «Аскона».

Внедрение системы выполнено в рамках первого в России проекта сквозного импортозамещения инженерного ПО в высшей школе под руководством Минцифры и подведомственного ему НИИ «Восход».

МГТУ является одним из наиболее авторитетных технических вузов России. Он готовит специалистов в области авиации и создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники. Инженерное ПО, в том числе САПР, является одним из основных инструментов вуза.

Подробности внедрения

О планах МГТУ им. Н. Э. Баумана перейти на российские решения CNews писал в сентябре 2021 г. Тогда редакция обнаружила тендер на проектирование и обеспечение механизма перехода университета с одного ПО на другое в части выбора, тестирования и разработки рекомендаций.

«Бауманка» перешла на российский САПР

От каких именно зарубежных программных продуктов МГТУ отказывался, в конкурсной документации напрямую не указывалось. По данным из открытых источников, в институте активно использовались Autodesk Inventor (США), SolidWorks (Франция) и Ansys (США). В частности, по всем трем продуктам в университете были выпущены методические пособия для обучающихся. В МГТУ тогда не уточнили CNews перечень зарубежного инженерного ПО подлежащего замене. На данный момент на фоне геополитической ситуации свою деятельность в России приостановила только компания Autodesk.

«В осеннем семестре 42 группы студентов прошли обучение основам инженерной графики с применением программы “Компас-3D”, в весеннем семестре количество групп составило уже 123», — отмечают представители «Аскона».

Функциональное тестирование работоспособности системы проводилось в ОС «Альт образование 9». «Основная задача тестирования заключалась в определении степени функционального соответствия замещающих программных продуктов перечню из более чем 75 базовых требований, которые регулярно задействуются при решении образовательных и инженерно-конструкторских задач университета», — отметил Владимир Нелюб, д. т. н., директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ.

Отказ «Бауманки» от импорта после демарша Microsoft

Процесс импортозамещения в МГТУ им. Н. Э. Баумана начался с отказа Microsoft поставлять свои программы в университет в декабре 2020 г. Причиной тому стали новые экспортные ограничения, введенные правительством США летом 2020 г. против России.

В МГТУ тогда сообщили, что многие образовательные программы университета работают только с ОС Windows, и ни о какой замене они пока не думали. При этом лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истек в сентябре 2021 г.

В июле 2021 г. CNews сообщал, что НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ на отечественное программное обеспечение. В апреле «Восходом» совместно с Минцифры проводилось тестирование совместимости тысячи продуктов с отечественными ОС на базе Linux. К началу 2021-2022 гг. не менее 5 тыс. автоматизированных рабочих мест в университете должны быть переведены «Восходом» на отечественное ПО.