Выходцы из Google строят уникальный ИИ, который понимает естественный язык и умеет работать с любым ПО в мире

ИИ для компьютеров в стиле «Звездного пути»

Группа бывших сотрудников Google, специалистов по искусственному интеллекту, запустила проект Adept AI. Стартап ставит перед собой крайне амбициозную цель – научить компьютеры использовать «все существующие в мире программные инструменты и API в мире», пишет The Register.

В рамках Adept AI специалисты планирует обучить нейросеть решать широкий круг задач при помощи компьютера, например, собирать данные и составлять отчеты и графики при помощи Tableau, Twilio или Photoshop.

Модель станет своего рода посредником между ПК или другим устройством и человеком. По задумке разработчиков, в будущем пользователи смогут формулировать задания для нейросети на естественном языке.

Команда проекта Adept AI

The Register отмечает, что концептуально это напоминает взаимодействие с компьютерами в культовом американском научно-фантастическом телесериале «Звездный путь» (Star Trek): пользователь описывает желаемый результат, а машина определяет, какие действия нужно предпринять, чтобы его достичь.

В ноябре 2021 г. CNews писал о том, что в Google ведутся разработки проекта Pathways, новой архитектуры нейронных сетей, которые смогут выполнять сразу множество разных задач и осваивать новые.



Инвестируют знатоки

Стартап Adept Ai успел привлечь $65 млн на развитие. В числе инвесторов Саам Мотамеди (Saam Motamedi) из вечнурного фонда Greylock; Рид Хоффман (Reid Hoffman), сооснователь социальной сети для профессионалов Linkedin; Андрей Карпатый (Andrey Karpathy), директор по разработке технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта в Tesla; Ян Таллинн (Jaan Tallinn), принимавший участие в разработке Skype; Крис Ре (Chris Ré), ученый Стэндфордского университета, один из основателей ИИ-компании Lattice Data, которая была приобретена Apple в 2017 г.

По словам сооснователя и главного исполнительного директора Adept AI Дэвида Луаня (David Luan), компания являет собой исследовательскую лабораторию для разработки и создания сильного искусственного интеллекта. Помимо Луаня, к стартапу присоединились технический директор Ники Пармар (Niki Parmar), главный научный специалист Ашиш Васнави (Ashish Vaswani), а также группа специалистов, ранее занимавшихся работой в области ИИ в компаниях Google и DeepMind.

Нейросети-трансформеры

Топ-менеджеры новой компании обладают глубокими знаниями в области построения систем на основе нейросетей-трансформеров. Так, Дэвид Луань занимался проектами GPT-2 и GPT-3 – наиболее продвинутыми алгоритмами обработки естественного языка – в организации OpenAI. Впоследствии он перешел в Google и там работал вместе с Пармаром и Васнави, которым приписывают работу над ИИ-трансформерами.

Трансформер – это общее название популярной нейросетевой архитектуры, которая лежит в основе современных подходов к анализу текстовой информации. Архитектуры была впервые представлена в 2017 г. командой Google Brain и используется, в частности, поисковиком «Яндекса».

«Трансформер стал первой нейронной сетью, которая, казалось, «просто работала» во всех основных случаях применения ИИ — результат именно этого исследования убедили меня в том, что сильный искусственный интеллект возможно создать», — говорит Луань.

Сильный искусственный интеллект (Artificial general intelligence, AGI) в трактовке основателя Adept AI – способность ИИ-системы понимать и выполнять любую из задач, на решение которых способен человек.

«Мы обучали нейросети-трансформеры все большего и большего размера, мечтая в конечном итоге построить одну общую модель для всех вариантов применения машинного обучения, однако существовало одно четкое ограничение: модели, обученные на тексте, могут писать отличную прозу, но они не могут выполнять действия в цифровом мире, – рассказывает глава Adept AI. – К примеру, можно заставить GPT-3 обсуждать заказ пиццы, но нельзя заставить заказать пиццу».

Adept AI будут и дальше разрабатывать на основе трансформеров. «В отличие от моделей, которые обучаются исключительно на тексте, нашу мы будем обучать на операциях с компьютером», – отмечает Луань.

На первых порах набор задач, которые сможет решать Adept AI, как и инструментарий для достижения данной цели будет скромным по объему и простым. В дальнейшем их сложность и масштабы будут увеличиваться. К примеру, по мнению Луаня, Adept AI может стать помощником ученых и разработчиков, способным предлагать новые идеи. Глава проекта также считает, что выбранный им и его коллегами путь является наиболее безопасным в плане построения сильного искусственного интеллекта.