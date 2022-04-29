Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты на четверть миллиарда долларов

«Дочка» группы Veon Banglalink приобрела 4G-частоты в Бангладеше на сумму $260 млн. Всего компания потратила за последние годы $850 млн на покупку частот в Бангладеше.

Аукцион по продаже 4G-частот в Бангладеше

Телекоммуникационный регулятор Бангладеша (Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission, BTRC) провел аукцион по продаже частот для сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Общая выручка от аукциона составила 106,4 млрд таков ($1,2 млрд).

Всего было продано полос частот общей шириной 220 МГц. Из них 100 МГц относятся к диапазону 2,3-2,4 ГГц, 120 МГц – к диапазону 2,5-2,7 ГГц. Победителями аукциона стали четыре компании: Banglalink Digital Communications (торговая марка Banglalink), Grammephone, Robi Aziata и Teletalk.

Banglalink входит в группу Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». Grameephone принадлежит норвежскому Telenor, Robi Axiata – малазийской Axiata. Teletalk принадлежит государству.

Сколько заплатили за частоты Baglalink и другие операторы

По данным издания Mobile World Live, Banglalink заплатил за полосу частот шириной 40 МГц 22,4 млрд таков ($259 млн). Teletalk купил полосу частот шириной 30 МГц в этом же диапазоне за 16,8 млрд таков ($194,5 млрд).

Частоты в диапазоне 2,5-2,7 ГГц приобрели Grameenphone и Robi Axiata. Каждый из них заплатил по 33,6 млрд таков за полосу частот шириной 60 МГц. Лицензии на соответствующие частоты были проданы бангладешским регулятором сроком на 15 лет. В течение двух месяцев после проведения аукциона должны оплатить 10% от стоимости частот, остальную сумму нужно будет выплатить в течение девяти лет одинаковыми траншами.

Теперь Grameenphone в совокупности обладает полосами частот шириной 107,4 МГц, Robi Axiata – 104 МГц, Banglalink – 80 МГц, Teletalk – 55,2 МГц.

Прежние аукционы по продаже 4G-частот в Бангладеше

Власти Бангладеша уже не первый раз проводят аукционы по распределению 4G-частот. В 2018 г. от продажи частот в диапазонах 1800 МГц и 2,1 ГГц BTRC выручил 52,68 млрд таков ($634 млн). В том числе Banglalin приобрел полосы частот общей шириной 21,2 МГц за 25,58 млрд таков ($308 млн).

В 2021 г. BTRC продал снова продал частоты в диапазонах 1800 МГц и 2,1 ГГц. Всего было продано полос частот общей шириной 27 МГц на общую сумму $885 млн. В том числе Banglalink приобрел частот общей шириной 9,4 МГц на сумму $281 млн. То есть всего за четыре последних года Banglalink потратил на приобретение 4G-частот $850 млн.

Сотовый рынок Бангладеша

По данным Omdia, в конце 2020 г. в Бангладеше было 170,1 млн абонентов сотовой связи, уровень проникновения составлял 98,3%. 97,1% рынка контролировалось Grameenphone, Robia Axiata и Banglalink.

Лидером рынка является Grameenphone, обслуживающий 79 млн абонентов. На втором месте находится Robi Axiata с 50,9 млн абонентов. У Banglalink 35,3 млн абонентов, у Teletalk – лишь 4,9 млн абонентов.