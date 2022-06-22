Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО

«Мосводоканал» выделил 48 млн руб. на переход с видеоконференцсвязи Cisco на российское программное решение. Это происходит на фоне сообщений о предстоящем окончательном уходе американского вендора из нашей страны.



Отказ от ВКС Cisco

Как выяснил CNews, компания «Мосводоканал», занимающаяся подачей воды жителям Московского региона и очисткой стоков, решила отказаться от системы видеоконференцсвязи (ВКС) американской компании Cisco. Взамен нее организация планирует начать использовать одно из отечественных решений из Реестра российского ПО при Минцифры.

Это следует из условий запущенного «Мосводоканалом» 21 июня 2022 г. тендера в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Стартовая цена договора выставлена на уровне 48,3 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 7 июля, подведение итогов намечено на 13 июля. Победителю предстоит выполнить все обязательства перед заказчиком в течение 180 календарных дней с момента заключения договора.

В ходе проекта заказчик рассчитывает добиться повышение общей производительности, надежности и безопасности своей локальной вычислительной сети — с учетом возможного масштабирования и развертывания новых сервисов.

Восточная станция водоподготовки (фото: «Мосводоканал»)

Напомним, в первых числах марта 2022 г. Cisco на фоне начала российской спецоперации на Украине ушла из нашей страны, хотя и не вполне внятно. Спустя три с лишним месяца, CNews стало известно, что компания намерена покинуть Россию окончательно.

CNews ожидает от «Мосводоконала» комментариев относительно того, является ли миграция с ВКС Cisco следствием демарша американского вендора, или проект был запланирован еще до 24 февраля 2022 г.

Мониторинг сайта госзакупок позволяет сделать вывод, что ВКС Cisco в организации внедрялась в районе 2014 г.

Требования к российской ВКС

Техзадание тендера включает в себя несколько сотен параметров, которым должна удовлетворять российское ВКС-ПО. В частности, оно должно быть совместимо с решением Express, разработанной компанией «Анлимитед продакшен». Express представляет собой защищенную корпоративную систему коммуникаций, которая включает в себя функции классического мессенджера, обмена документами, голосовые звонки и платформу для разработки корпоративных ботов.

Заданное количество абонентов, одновременно подключаемых к видеоконференциям с использованием аппаратных терминалов и ПО: не менее 30 с разрешением 1080p, с частотой кадров 30 к/с, не менее 100 с разрешением 720p, с частотой кадров 30 к/с, не менее 70 участников с разрешением 480p, с частотой кадров 30 к/с (во всех случаях в режиме микширования видеопотоков на стороне сервера).

Количество пользователей, авторизовывающихся на сервере ВКС в текущий момент времени, и имеющих статус онлайн, т. е. доступный для вызова в конференцию или для совершения прямого звонка другим онлайн абонентом: не менее 2000.

Среди других требований отметим наличие ПО для рабочих станций под управлением ОС Windows, MacOS, Linux для трансляции рабочего стола в видеоконференцию — как в качестве отдельного участника в окно раскладки конференции, так и вторым потоком.

В то же время, у ПО ВКС должно отсутствовать требование о наличии программного обеспечения и/или лицензии на ОС Microsoft Windows и/или Microsoft Windows Server любой редакции в физической и/или виртуальной среде для развертывания и эксплуатации ПО ВКС. Под виртуальной средой подразумевается ПО на базе виртуальных сред включая, но не ограничиваясь любыми версиями VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, HostVM (Ovirt) и др.

Наконец, еще одно примечательное требование: обеспечение взаимодействия (аудио звонки, видео звонки, передача и приём второго потока (контент)) по протоколам H.323 и SIP с аппаратными терминалами: Polycom HDX Series, Polycom VSX Series (7000A), Polycom QDX Series (6000), Yealink VC200, LifeSize Passport Series, Cisco SX20, Cisco Webex Roomkit Pro.

Несколько фактов о «Мосводоканале»

На своем сайте организация сообщает, что является крупнейшей в России водной компанией, предоставляющей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения около 15 млн. жителей Москвы и Московской области, то есть около 10% всего населения страны.

«Мосводоканал» можно назвать флагманом своей отрасли, поскольку, его собственным заверениям, он выступает лидером по числу абонентов — юридических лиц. Оно превышает 58 тыс. «Компания обеспечивает население Московского мегаполиса питьевой водой, которая по критериям качества соответствует не только отечественным, но и нормативным требованиям ведущих стран мира, — говорит о себе организация. — Это подтверждают результаты участия Мосводоканала в международном исследовании деятельности водоканалов, организованном Европейским сотрудничеством бенчмаркинга (ЕВС) при поддержке Международной водной ассоциации (IWA). При этом уровень тарифов на холодное водоснабжений в Москве в два-три раза меньше по сравнению с развитыми странами».

Компания отмечает, что полностью отказалась от использования жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды и перешла на безопасный раствор гипохлорита натрия. На станциях водоподготовки Москвы используются самые крупные в России озоносорбционные блоки и система мембранного фильтрования. «Мосводоканал» эксплуатирует на Курьяновских очистных сооружениях самый крупный в мире блок по ультрафиолетовому обеззараживанию сточных вод с проектной производительностью 3 млн куб. м/сутки.