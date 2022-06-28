Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

Инвестиционная группа N3 и топ-менеджер группы «Ташир» Арсен Галстян приобрели российские активы аутсорсингового разработчика ПО DataArt. DataArt была основателем портала Mail.ru, а после начала специальной военной операции компания приняла решение уйти из России.

Новый владелец российских активов DataArt

Инвестиционная компания N3 Group и управляющий партнер «Ташир Медика» (подразделение группы «Ташир») Арсен Галстян стали владельцами российского подразделения аутсорсингового разработчика ПО DataArt. Об этом говорится в сообщении N3 Group.

В России центры разработки DataArt располагались в Воронеже, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Сумма сделки не разглашается. Новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika.

Покупатели российских активов DataArt заявили, что сделка позволит сохранить профессиональную команду DataArt с накопленным опытом разработки сложных технологических систем для мировых компаний и продолжить работу на российском рынке. «Таким образом, ИТ-специалисты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и других городах смогут реализовывать масштабные проекты с применением лучших мировых практик для российских заказчиков», - говорится в сообщении N3 Group.

Инвестиционная группа N3 и Арсен Галстян купили российские активы аутсорсингового разработчика ПО DataArt, основателя портала Mail.ru

«В России нашелся партнер, готовый взять на себя обязательства DataArt перед бывшими сотрудниками, которые остаются в стране, - заявил президент и основатель DataArt Евгений Голанд. – Среди активов, которые передал DataArt – действующие трудовые контракты, юридические лица, которые эксклюзивно представляли DataArt в России, офисные помещения и некоторые информационные системы».

История DataArt

Компания DataArt была основана в Санкт-Петербурге в 1997 г. Евгением Голандом, эмигрировавшим к тому моменту в США. В 1998 г. компания создала бесплатную почтовую службу Mail.ru, на базе которой вскоре был образован интернет-холдинг Port.ru (его возглавлял Голанд). В 2001 г. Голанд вышел из Port.ru, компания объединилась с другим интернет-холдингом – NetBridge.

DataArt переориентировалась на заказную разработку ПО. Помимо России, компания имела центры разработки на Украине – В Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Херсоне. Также центры разработки компании находятся в Армении, Польше, Болгарии и Аргентине. Офисы продаж расположены в Нью-Йорке, Лондоне, Мюнхене (Германия) и Цуг (Швейцария).

По всему миру в DataArt работало более 5 тыс. человек. Оборот компании в 2020 г. составил $180 млн. С началом специальной военной операции России на Украине компания приняла решение прекратить работу в России, а также пообещала не работать с теми, кто поддерживает действия России.

Как появилась группа N3

N3 Group была создана в 2020 г. на базу группы компаний «Нетрика» (разработчик цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур), ее целью является кластерные инвестиции и формирование портфеля активов по направлениям ИТ и цифровой медицины. В N3 Group вошли компании «Нетрика», «Нетрика.Медицина», «Гринлабс», «Петербургский ИВЦ»и и «ЭлНетМед». Основателем и управляющим партнером группы является Артем Мошков.

Как аутсорсинговые разработчики ПО ушли из России

DataArt оказалась не единственным аутсорсинговым разработчиком ПО с российскими корнями, который после начала спецоперации России на Украине решил покинуть Россию. Также поступила компания Luxoft, созданная в недрах российской группы IBS и в 2019 г проданная американской DXC Technology. Российские активы Luxoft были проданы IBS – то есть холдингу, создававшему эту компанию.

Покинула Россию и американская компания EPAM Systems, созданная выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. Компания занялась релокацией своих российских сотрудников. Российское подразделение EPAM может быть продано или ликвидировано. Помимо России, и EPAM, и Luxoft имели центры разработки и в России.