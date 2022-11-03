«Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» за 40,8 миллиардов

«Мегафон» продал свою долю в «AliExpress-Россия» холдингу USM за 40,8 млрд руб. Вся компания, таким образом, может быть оценена в 168,1 млрд руб.

За сколько «Мегафон» продал долю в «AliExpress-Россия»

«Мегафон» продал принадлежавшую ему долю в сингапурской компании AER Holding (AliExpress Holdings, владелец торговой площадки «AliExpress-Россия») за 40,85 млрд руб. Эта информация следует из документов «Мегафона».

Сделка состоялась летом 2021 г. Ее сумма ранее не разглашалась. Покупателем выступила USM Investments - структура холдинга USM Алишера Усманова, единственного акционера «Мегафона».

Исходя из курса Центробанка на соответствующую дату, сумма сделки составила $561 млн. Экономическая доля «Мегафона» в «AliExpress-Россия» составляла 24,3%, голосующая – 28,8%. Вся компания, таким образом, была оценена в 168,1 млрд руб ($2,3 млрд). Представители «Мегафона» от комментариев отказались.

Как создавался «AliExpress-Россия»

Договоренность о создании совместного предприятия (СП) «AliExpress-Россия» была достигнута в 2018 г. между китайской корпорацией Alibaba Group (владелец площадки AliExpress), холдингом Mail.ru Group (прежнее название VK), «Мегафоном» и «Российским фондом прямых инвестиций» (РФПИ). В тот момент холдинг USM, вместе с «Мегафоном», был крупнейшим по размеру голосующей доли акционером Mail.ru Group.

«Мегафон» продал долю в «AliExpress-Россия» холдингу USM за 40,8 млрд рублей при оценке всей компании в 168,1 млрд рублей

Сделка была завершена в 2019 г. Тогда Alibaba Group передала в СП российский бизнес своих торговых площадок AliExpress и Tmail, а также внесла в уставной капитал предприятия $100 млн. Экономическая доля Alibaba в «AliExpress-Россиия» составила 55,7%, голосующая – 49,9%.

«Мегафон» в рамках той сделки обменял имевшиеся у него 10% акций Mail.ru Group на долю в «AliExpress-Россия». Mail.ru Group передала в СП площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложила в предприятие $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в «AliExpress-Россия» составила 15%, голосующая – 18,7%.

РФПИ вложила в совместное предприятие $100 млн, получив экономическую долю в размере 5%, голосующую – в размере 1,2%. У РФПИ также был опцион на выкуп у Alibaba Group 7,9% акций «AliExpress-Россия» за 7,9% за $194 млн. Данный опцион был реализован в 2021 г., после чего экономическая доля РФПИ составила 12,9%, голосующая – 9,6%. Экономическая доля Alibaba снизилась до 47,8%, голосующая – до 47,6%. Голосующая доля Mail.ru Group снизилась до 16,3%, «Мегафона» - до 28,8%.

Финансовое и платежное СП акционеров «AliExpress-Россия»

В 2019 г. USM, «Мегафон», РФПИ и китайская Ant Group (аффилирована с Alibaba) договорились о создании еще двух совместных предприятий - для развития финансовых и платежных сервисов в России. Окончательно данные договоренности были оформлены в 2021 г.

Mail.ru Group внесла в платежное СП платежные системы «Деньги@mail.ru» и Vk.pay, получив в нем долю размером 40%. В финансовое СП Mail.ru Group внесла инвестиции в размере 870 млн руб., получив долю размером 6%. USM внесла в финансовое СП банковский холдинг АСК «ренессанс», банк «Раунд» и платежную систему InPlat.

Убытки «AliExpress-Россия»

Деятельность «AliExpress-Россия» является убыточной. По данным отчетности VK, убыток интернет-холдинга от участия в этом СП в 2021 г. составил 4,39 млрд руб., увеличившись более чем в три раза по сравнению с 2021 г. Исходя из размера доли VK в «AliExpress-Россия», можно рассчитать, что общий убыток торговой площадки составил 29,26 млрд руб. По итогам 2021 г. VK приняла решение списать 9,87 млрд руб. из-за обесценивания своей доли в VK.