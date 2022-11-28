Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Распределенный ЦОД столичного фонда ОМС переезжает с «железа» и софта американских компаний IBM, Oracle, Cisco и EMC на российские продукты «Аквариуса», ТИВМ, Postgres Professional, RuBackup, «Т8», «Элтекса» и «Аэродиска».

МГФОМС переходит на российское

Как выяснил CNews, Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) собирается ввести в опытную эксплуатацию импортонезависимый территориально распределенный ЦОД, обслуживающий его информсистему. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

Под импортонезависимостью в организации понимается использование оборудования, включенного в реестр «железа» при Минпромторге, и софта из реестра отечественного ПО при Минцифры.

Распределенный ЦОД фонда включает дата-центры в Москве на улице Достоевского (ЦОД1) и на Ленинском проспекте (ЦОД2). Так называемое арбитражное слежение за доступностью ресурсов ЦОДа и принятие решения о переключении между его ресурсами осуществляется компонентами, размещенными на кворумной площадке — в дата-центре в 17 проезде Марьионой Рощи (ЦОД3).

Московский госфонд медстрахования переводит ЦОД с американских ИТ на российские

Проект подразумевает проведение работ по организации опытной эксплуатации тестового контура вычислительной подсистемы и подсистемы хранения данных, подсистемы управления базами данных, подсистемы серверов приложений на базе ОС отечественного производства, подсистемы управления учетными записями пользователей, автоматизированными рабочими местами (АРМ, ПК) и серверов, а также сетевыми настройками, файловыми ресурсами и очередью печати на базе импортонезависимых решений. Также предполагается организация опытной эксплуатации подсистемы резервного копирования на основе импортонезависимых решений, ОС из реестра отечественного ПО на АРМ российского производства, офисного пакета из реестра на АРМ МГФОМС.

Цена вопроса

Тендер по выбору подрядчика на осуществление проекта был объявлен МГФОМСом 25 ноября 2022 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена лота выставлена на уровне 125,1 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 5 декабря. Подведение итогов намечено на 6 декабря.

Будущему победителю предстоит выполнить все работы с даты заключения контракта до 31 августа 2023 г.

Что МГФОМС использует сейчас

Из тендерной документации следует, что сейчас вычислительная подсистема центрального аппаратно-программного комплекса фонда построена с использованием двух типов серверов: на архитектуры IBM Power Systems и технологий виртуализации серверных ресурсов IBM PowerVM, на стандартной архитектуре Intel x86 и технологий виртуализации серверных ресурсов VMware.

В качестве серверов баз данных используются Oracle Database11g, объединенные в распределенный кластер (Oracle Real Application Cluster), а также сервер приложений Oracle Application Server 11g.

Для обеспечения отказо- и катастрофоустойчивости системы при одновременной симметричной обработке транзакционной нагрузки применяется комбинация технологий Oracle Grid и Data Guard.

В ЦОД1 и ЦОД2 уровень ядра представлен отказоустойчивой конфигурацией, состоящей из коммутаторов Cisco Nexus 5596UP, имеющих по 64 порта форм-фактора SFP/SFP+, коммутаторов Cisco Nexus 2248, имеющих 48 портов стандарта 1000Base-T, а также четыре порта форм-фактора SFP+.

Внедренное решение использует коммутаторы Cisco Nexus 5548UP в качестве устройств агрегации линии связи от смежных структурных блоков, подключения высокопроизводительных вычислительных систем, взаимодействия с основной площадкой.

Подсистема сети хранения данных включает в себя коммутаторы компаний EMC и IBM.

В составе подсистемы ЦОД1 и ЦОД2 используются четыре оптических коммутатора EMC Connectrix DS6520. В составе подсистемы хранения данных ЦОД1, ЦОД2 и ЦОД3 используются виртуализаторы EMC VPLEX, дисковые массивы EMC VMAX 10k и VNX5200, IBM Storwize v7000, Yadro CX1-7200 и CX1-5030, Huawei v5300 V3, HP MSA 2040, сетевое хранилище QNAP.

Что будет использовано в будущем

При описании фронта работ заказчик в ТЗ отсылает будущего исполнителя к некоему уже сформированному эскизному проекту организации распределенного ЦОДа. Исходя из текста ТЗ и графической схемы (см. рис.), можно заключить, что МГФОМС уже полностью определился с именами конкретных российских железных и софтверных вендоров.

Проектируемая структура импортозамещенного ТРЦОД (источник: МГФОМС)

В частности, фонд планирует задействовать серверы «Аквариуса», платформу виртуализации TIVM (ТИВМ), СУБД Postgres Pro российской компании Postgres Professional, систему резервного копирования RuBackup, ОС «Альт» компании «Базальт СПО и Astra Linux группы «Астра», офисный пакет «Р7-офис» компании «Р7», а также решения компаний Т8, «Элтекс» и «Аэродиск».

Чем занимается МГФОМС

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования был учрежден постановлением столичного правительства от 29 июня 1993 г.

В задачи фонда входит прав граждан в системе обязательного медицинского страхования, гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая, создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи.

Также фонд ставит своей целью обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию независимо от финансового положения страховщика.