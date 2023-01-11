Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя

Структуры ФМБА, занимающегося радиационной и химической защитой России, а также медицинским обслуживанием космонавтов и водолазов, остались без 2,1 тыс. российских ПК. В тематическом тендере с начальной ценой контракта в 228,3 млн руб. уже был объявлен победитель. Однако закупку пришлось отменить после жалобы в ФАС, по итогам рассмотрения которой было установлено, что условия ТЗ соответствуют технике только одного производителя.

Отмена 230-миллионной закупки

Как выяснил CNews, структурам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), обеспечивающего радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, не удалось приобрести 2,1 тыс. российских ПК.

Их закупка была отменена по итогам рассмотрения жалобы в ФАС, в ходе которого в том числе было признано, что ТЗ тендера было сформировано под технику единственного производителя — отечественной компании ICL из Казани.

По итогам отмененного тендера структуры ФМБА планировали получить ПК трех типов, отличающиеся друг от друга некоторыми характеристикам. При этом все они должны были строиться на шестиядерных процессорах с частотой не менее 2,9 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня должен был составить не менее 12 МБ.

Рассматриваемый тендер был объявлен 30 ноября 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой контракта в 228,3 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 8 декабря.

Медучреждениям ФМБА не дали закупить тысячи ПК с сомнительными характеристиками

По истечении этого срока оказалось, что заявку на тендер подала только одна организация — компания «Супервэйв групп», зарегистрированная в поселке Красная Заря Ленинградской области. Именно с ней и решено было подписать контракт без снижения стартовой цены лота.

Однако после поступления в ФАС жалобы от московской компании «Адванс системс» заказчику сначала пришлось приостановить проведение закупочной процедуры, а затем и вовсе отменить тендер. Извещение об отмене определения поставщика было опубликовано 26 декабря 2022 г.

Примечательно, что именно к этому дню (не позднее) структуры ФМБА изначально рассчитывали получить закупаемые компьютеры.

Организатором несостоявшейся закупки выступило Медико-санитарная часть № 154 ФМБА из Красноармейска Московская области. Непосредственными заказчиками — 10 медсанчастей и клинических больниц из Соснового бора, Нововоронежска, Сарова и др. Многие названия населенных пунктов присутствия этих организаций принято связывать с объектами атомной отрасли России.

Редакция CNews ожидает от ФМБА комментариев относительно того, собирается ли оно перезапустить тендер, и когда именно.

Отметим, что отмененный тендер — это уже вторая попытка ведомства закупить данные ПК. Первая была предпринята 21 ноября 2022 г. Тогда на тендер никто не пришел.

Некоторые подробности жалобы в ФАС

В решении антимонопольного органа точные параметры техники, которые позволили жалобщику сделать вывод о том, что они «соответствуют товару единственного производителя ICL», не приводятся.

Указано лишь, что «представителем заказчика на заседании комиссии не представлено документов и сведений, однозначно свидетельствующих о возможности поставки указанных товаров иных производителей, соответствующих требованиям технического задания; следовательно, довод жалобы заявителя являются обоснованным».

Редакция CNews ожидает от «Адванс системс» комментариев относительно того, какие параметры ТЗ указали на ICL, а от самого вендора — согласна ли компания с такими выводами жалобщика и антимонопольного органа.

В то же время, указания на особые требования в ТЗ — это не единственные претензии к закупке, указанные в жалобе. Также «Адванс системс» отмечала неправомерность объединения в один лот товаров, которые технологически и функционально не связаны между собой (в частности «железа» и ПО).

В другом пункте жалобы компания указала, что заказчиком ненадлежащим образом установлен срок поставки товара и положения технического задания. По всем этим пунктам доводы жалобы также были признаны обоснованными.

Специфика деятельности ФМБА

Помимо упомянутого выше обеспечения радиационной, биологической и химической безопасности страны и населения, ФМБА занимается организацией системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. В соответствии с правительственным постановлением от 26 декабря 2020 г. № 2289, ведомство находится в прямом подчинении Правительства.

Как отмечается на сайте ФМБА, оно обслуживает около 3,5 млн человек, проживающих в 20 закрытых административных территориальных образованиях, 39 городах-спутниках и наукоградах, расположенных в 54 субъектах России и Байконуре в Казахстане. В структуру ФМБА входит свыше 300 подведомственных медицинских организаций и около 2,5 тыс. объектов здравоохранения.

В сферу ответственности ФМБА входит охрана здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения. Среди них — подразделения госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», объекты химической и оборонной промышленности, а также учреждения, в которых хранятся музейные штаммы микроорганизмов и вирусов.

Также важными направлениями деятельности ФМБА являются космическая, спортивная, морская и водолазная медицина, служба крови и донорство. В частности агентство занимается оказанием медпомощи при подготовке и выполнении космических полетов, созданием эффективных методов поддержания здоровья и работоспособности космонавтов в условиях воздействия факторов космического пространства — высокого уровня радиации, длительного пребывания в невесомости и искусственной среде обитания.

По морской линии ФМБА занимается оказанием медпомощи при подготовке и проведении водолазных и кессонных работ, создании методов поддержания здоровья и работоспособности подводников и моряков в условиях экстремального воздействия факторов морского пространства.