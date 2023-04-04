Власти потратят 330 млн руб. на защиту прав человека с помощью ИТ для изучения соцсетей

В России выделено более 330 млн руб. на создание информсистемы уполномоченных по правам человека. Система призвана повысить эффективность и ускорить работу чиновников при рассмотрении обращений граждан. Она также позволит мониторить СМИ и соцсети на факты, свидетельствующие о нарушении прав людей.

Система по защите прав

Как выяснил CNews, в России за 332 млн руб. создадут Федеральную государственную информационную систему уполномоченных по правам человека (ФГИС УПЧ). Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.



Система предназначена для автоматизации деятельности УПЧ, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан посредством рассмотрения их жалоб по поводу действий должностных лиц и органов публичной власти, отмечается в техзадании.

Тендер на эти работы был опубликован 31 марта 2023 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 17 апреля. Итоги конкурса будут подведены 24 апреля. Заказчиком выступил Аппарат уполномоченного по правам человека в России. Контракт должен быть исполнен в течение 225 рабочих дней с даты начала его исполнения.

Мониторинг сети на нарушение прав

ФГИС должна позволить повысить эффективность работы УПЧ и повлиять на скорость рассмотрения обращений. Помимо этого, система должна обеспечить «проведение мониторинга электронных СМИ и социальных сетей в целях выявления информации о нарушениях прав и свобод человека и гражданина», следует из техзадания. ФГИС также поможет визуализировать данные для «контроля и мониторинга пиковых значений в изменении состояния соблюдения ситуаций в стране и регионах», связанных с обеспечением прав и свобод граждан и поддержки принятия оптимальных решений.

Фото: Freepik Более чем за 300 млн руб. в России создадут систему для защиты прав человека

ФГИС УПЧ должна обеспечить отработку не менее 300 тыс. обращений от граждан ежегодно. В систему будут поступать все обращения, поданные онлайн, по электронной почте, в бумажном виде, по телефону и т. д.

CNews ожидает от Аппарата УПЧ ответа на вопрос о количестве рассматриваемых ежегодно обращений и плановых сроках ввода в эксплуатацию системы.

В документах также отмечается, что при создании ФГИС УПЧ должны быть использованы фреймворки разработки и компоненты, совместимые с единой цифровой платформой «Гостех». Напомним, Президент России Владимир Путин распорядился начать перевод госинформсистем на «Гостех» с 1 апреля 2023 г.

В июне 2022 г. CNews писал о начале работы над ФГИС УПЧ. Тогда Аппарат УПЧ объявил работы на проектирование ПО для нее.



Чем занимается Аппарат УПЧ

Аппарат УПЧ занимается восстановлением нарушенных прав граждан России, иностранных граждан или лиц без гражданства путем рассмотрения их жалоб и обращений по поводу действий должностных лиц органов публичной власти.

УПЧ также отвечает за совершенствование законодательства о правах человека и гражданина, занимается правовым просвещением по вопросам прав и свобод человека, гражданина, формам и методам их защиты и развитием международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека.