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Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России

Yandex получил предложения от ряда инвесторов о покупке экономического интереса в российском подразделении компании, которое выделяется в отдельную структуру. Также рассматривается вариант, когда миноритарные акционеры Yandex смогут обменять свои доли на доли в российском подразделении.

Переговоры о продаже «Яндекса»

Совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса») получил ряд предложений от потенциальных инвесторов о покупке ключевых активов компании, включая российское подразделение. Об этом говорится в сообщении Yandex. Каких-либо решений о продаже активов пока не принято.

Любые будущие сделки должны будут получить одобрения от акционеров и пройти проверку на предмет соответствия санкционным требованиям. В Yandex также подчеркивают, что речь идет о продаже только экономического интереса в активах компании, при том контроль за ними останется за менеджментом.

Совет директоров Yandex также рассматривает различные варианты, которые в процессе реструктуризации компании могут быть предложены существующим акционерам компании. Подробности таких предложений, а также имена потенциальных покупателей активов компании не раскрываются.

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Совет директоров Yandex получил предложения о покупке ключевых активов компании, включая российское подразделение. Но решений о продаже пока не принято

По данным агентства Bloomberg, которые приводит агентство «Интерфакс», миноритарным акционерам Yandex предложат возможность обменять свои доли на доли в российском подразделении компании или на доли в международных стартапах Yandex или просто получить денежное вознаграждение.

Кроме того, в Yandex сообщили, что ряд направлений бизнеса - беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательные платформы и большие данные - будут развиваться отдельно от российского подразделения компании.

«Яндекс» и санкции

Напомним, весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, администрация американской бирже Nasdaq приостановила листинг акций Yandex. Также Евросооюз ввел санкции против основателя и главного акционера Yandex Аркадия Воложа (который занимал тогда пост гендиректора компании) и главного операционного директора Тиграна Худавердяна.

После этого Волож и Худавердян покинули посты в компании и ее совете директоров. Кроме того, Волож объявил, что действующий в его интересах семейный траст не будет голосовать принадлежащим ему пакетом акций компании.

Раздел бизнеса «Яндекса»

В конце 2022 г. Yandex принял решение о разделении бизнеса компании. Российское подразделение будет выделено в отдельное юридическое лицо, контроль над которым впоследствии будет передан от Yandex к менеджменту компании. При этом за Yandex ряд вышеупомянутых перспективных направлений бизнеса.

Тогда же Алексей Кудрин покинул пост главы Счетной палаты и стал советником гендиректора российского «Яндекса». СМИ писали о том, что он будет владеть 5% в новой структуре. Одновременно начались переговоры о привлечении потенциальных инвесторов в новую структуру.

По данным агентства Bloomberg, предложения о покупке долей в российском подразделении «Яндекса» сделали владелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. При этом Потанин собирает целый консорциум инвесторов для данной сделки, в который могут войти миллиардер Роман Абрамович, владелец ММК Виктор Рашников и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. О намерении ВТБ участвовать в консорциуме по покупке доли в «Яндекса» заявил и глава госбанка Андрей Костин.

По данным РБК, российское подразделение «Яндекса» будет зарегистрировано в Калининграде, где на территории острова Октябрьский создан специальный административный район для внутренних офшоров. 51% этой компании будет продан внешним инвесторам, 49% останется у Yandex.

При этом компания на пять лет будет передана под управление фонда топ-менеджеров Yandex, включая Алексея Кудрина, Тиграна Худавердяна, директора бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниила Шулейко и гендиректора российского «Яндекса» Артема Савиновского. Bloomberg оценивает российский бизнес Yandex в $7-7,5 млрд.

Кто сейчас владеет «Яндексом»

В настоящее время семейный траст, действующий в интересах Аркадия Воложа. владеет 8,6% акций Yandex и 45,3% от общего числа голосов. С 2019 г. «золотая акция» Yandex принадлежит специально созданному Фонду общественных интересов, учредителем которого выступают ряд государственных образовательных учреждений и общественные структуры.

Данный фонд может блокировать появление у Yandex новых акционеров с долей более чем 10%, продажу зарубеж персональных данных россиян, соглашения с иностранными государствами и отчуждение значительной части интеллектуальной собственности.

Игорь Королев

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